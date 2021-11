Oroscopo domani mercoledì 24 novembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 24 novembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): eccessivamente perfezionisti

Oroscopo domani Cancro 24 novembre: umore

Con l’arrivo di Mercurio in Sagittario la vostra attenzione sarà focalizzata su una migliore organizzazione del lavoro, della produttività. In questo periodo sarete spinti a fare bene, più del solito, vorrete essere i migliori ma rischiate di essere eccessivamente perfezionisti. Il che non sarebbe un problema ma toccherete con mano che è faticoso e innervosirvi in un nanosecondo con chi vi circonda.