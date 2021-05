Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 29 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): riesaminare un problema

Oroscopo domani Cancro 29 maggio: umore

Mercurio in moto retrogrado fino al 22 giugno, potrebbe spingervi a riesaminare un problema che vi disturba. Avrete voglia di arrivare al nocciolo di questa faccenda e trovare la soluzione definitiva così da lasciarlo alle spalle.

Ciò, ad esempio, potrebbe anche comportare di dover parlare con una persona con cui siete in freddo da un po’ di tempo. Ma se questo è ciò che serve per superare il problema e portare la pace nella mente, ne vale evidentemente la pena.

Oroscopo domani Cancro 29 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: la Luna in Capricorno scatena nervosismo, scattate per un nulla e rischiate di scatenare discussioni accese.

Soli: demotivati, disillusi, provate la forte esigenza di riflettere. E non è una cattiva idea.

Oroscopo domani 29 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): evitate di reagire con veemenza

Oroscopo domani Scorpione 29 maggio: umore

E’ un sabato in cui la comunicazione, soprattutto nel lavoro, è fondamentale. I pianeti fanno emergere scenari un po’ pesanti, complicati, che richiederanno la vostra pazienza. Chiudete in un cassetto la codina velenosa e mantenete un atteggiamento professionale. Prima di reagire con veemenza, valutate la situazione.

Fino al 22 giugno, la presenza di Mercurio in moto retrogrado vi invita a evitare di prestare un oggetto o del denaro: potreste avere problemi a farveli restituire.

Oroscopo domani Scorpione 29 maggio: amore

In coppia: non è la giornata ideale per comunicare, il partner potrebbe interpretare nel modo sbagliato ciò che direte. Rimandate conversazioni importanti.

Soli: anche per voi, vale il discorso di cui sopra riguardo alla persona che vi attrae.

Oroscopo domani 29 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): approfondire una conoscenza

Oroscopo domani Pesci 29 maggio: umore

Con l’armonia tra Marte e Nettuno, la creatività è al massimo e dovete sfruttarla. Potreste sviluppare nuove idee che porteranno il lavoro a un livello diverso, più gratificante. Al contempo, se le amicizie di sempre sono impegnate, vi sembrano meno disposte al divertimento, lasciatele fare.

Potreste distrarvi molto di più incontrando una persona conosciuta di recente e avere la possibilità di approfondire il rapporto d’amicizia. Scoprirete che le diversità vi arricchiranno, vi daranno una visione diversa della vita.

Oroscopo Pesci 29 maggio: amore

In coppia: c’è passione, baci teneri, attenzioni romantiche: oggi con il partner l’atmosfera è bollente!

Soli: con un/a collega potrebbe scattare un’attrazione. Lasciatevi andare senza pensare al domani.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: occhio prima di esprimere il vostro parere

TORO: prendere le cose con calma

GEMELLI: rimandare un progetto

LEONE: tempo di provare cose nuove

VERGINE: utilizzare il vostro potere

BILANCIA: le energie non sono al top

SAGITTARIO: mentalmente affaticati

CAPRICORNO: non lasciare nulla al caso

ACQUARIO: il ritorno del passato