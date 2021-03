Oroscopo Gemelli domani 15 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dei Gemelli

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani 15 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): in viaggio verso il successo



Oroscopo Gemelli domani 15 marzo: umore

Quattro pianeti in Pesci vi spingono a mostrare le vostre abilità, vi rendono più ambiziosi, il desiderio di progredire sarà più forte che mai. Mercurio si sta spostando in Pesci e a voi consiglia di contattare chi può essere d’aiuto nel viaggio verso il successo. Nel corso del transito potreste avere un incontro importante con il boss – avete intenzione di chiedere una promozione? – oppure, se avete un’attività in proprio con un cliente importante.

Per oggi, cercate di mantenere impegni e promesse, come forse sareste spinti a fare ed evitate di agire impulsivamente poiché in seguito ve ne pentireste.

Oroscopo Gemelli di domani 15 marzo: amore

In coppia: il partner ha bisogno di essere rassicurato per cui cercate di regalare dolci attenzioni.

Soli: evitate di lanciarvi in avventure che non fanno per voi e da cui sarebbe complicato uscire.