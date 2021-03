Oroscopo Gemelli domani 16 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dei Gemelli

Oroscopo di domani 16 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): stabilire le priorità



Oroscopo Gemelli domani 16 marzo: umore

Anziché dare le cose per scontate, oggi potreste trarre vantaggio a guardare oltre, in profondità. L’aspetto tra Luna e Plutone odierno indica che essere disposti a capire le proprie motivazioni o quelle degli altri, può portare a splendide intuizioni. Un obiettivo su cui avete lavorato potrebbe non essere più valido.

Se è così, ammettetelo e andate avanti, perché molto presto potrebbe arrivare qualcosa di migliore. Il buon aspetto tra Sole-Plutone, è inoltre d’aiuto ad attingere alla pazienza, stabilire le priorità e concentrarvi. E’ una buona giornata per studiare nuove strategie di lavoro o riguardo le finanze.

Oroscopo Gemelli di domani 16 marzo: amore

In coppia: dubbi e incertezze saranno spazzati via per far posto a una bella sicurezza. Oggi darete il meglio.

Soli: potrebbe nascere una storia d’amore e ci sono ottime possibilità che vada avanti nel tempo.