Oroscopo Gemelli domani 17 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dei Gemelli

Oroscopo di domani 17 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): momenti di quiete e solitudine



Oroscopo Gemelli domani 17 marzo: umore

La Luna in Toro sosta alle spalle del vostro segno, oggi siete molto ricettivi alle emozioni di chi vi circonda. Avete bisogno di momenti di quiete e solitudine, così da poter riorganizzare. La tendenza, nella prima parte della giornata, è quella di rimanere dietro le quinte ma via via vorrete entrare in azione per migliorare la vostra vita o godere del presente.

Potreste inoltre essere spinti a stringere amicizia con una persona che ha bisogno di socializzare. Metterete in atto la capacità di far sentire gli altri a proprio agio, presentandola agli amici o l’aiuterete a coinvolgerla in una situazione di gruppo.

Oroscopo Gemelli di domani 17 marzo: amore

In coppia: il morale non è al top, siete impazienti e nervosi. Il che, evidentemente, non fa bene alla relazione.

Soli: un po’ malinconici, la dissonanza Luna-Saturno frena i vostri desideri nonché la voglia di conquistare.