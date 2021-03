Oroscopo Gemelli domani 19 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani, le previsioni per il segno dei Gemelli

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani 19 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): forte bisogno di libertà e di azione



Oroscopo Gemelli domani 19 marzo: umore

La congiunzione Luna-Marte nel vostro segno vi dota di parecchie energie ed è probabile che oggi avvertiate un forte bisogno di libertà, movimento e azione. Tuttavia l’aspetto astrale potrebbe spingervi a fare delle scelte impulsive, siete inoltre irritabili: trovate un modo per canalizzare questo eccesso di energie, praticate esercizio fisico.

In caso contrario, scatterete come molle a ciò che vi diranno e rischiate di dire tutto ciò che vi frulla nella mente. O la va o la spacca: non vi preoccuperete minimamente delle reazioni di chi avete di fronte.

Oroscopo Gemelli di domani 19 marzo: amore

In coppia: qualche tensione con il partner potrebbe frenare il vostro slancio ma riuscirete ad andare oltre.

Soli: tra nuove conoscenze e un ex che ritorna sui suoi passi, oggi non saprete a chi dare i resti! Distacco e prenderete la giusta decisione.