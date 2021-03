Oroscopo Leone 20 marzo 2021: oroscopo Leone 20 marzo, amore, umore, soldi e salute

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani 20 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): l’atmosfera è più leggera

Oroscopo sabato Leone umore

L’arrivo del Sole in Ariete, alleggerisce l’atmosfera, avrete belle energie, sarete spinti a esplorare nuovi orizzonti, rompere la solita routine ma al contempo il transito rappresenta un’opportunità per imparare un mestiere, apprendere un’abilità o ottenere una qualifica che in futuro nel lavoro potrebbe rivelarsi molto utile. Il transito restituisce fiducia nella vita e su ciò che potete realizzare.

Presto imboccherete una nuova direzione e sarà quella giusta. E se avete avuto, com’è probabile, dei problemi di denaro, verso la fine d’aprile si sistemeranno.

Oroscopo sabato Leone amore

In coppia: circolano incertezze, per il momento sospenderete i progetti a due. Dovete prendere delle decisioni.

Soli: un incontro sorprendente, la persona non vi lascerà indifferenti. Fidatevi dell’intuito.

