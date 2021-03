Oroscopo Leone domani 15 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Leone

Oroscopo di domani 15 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): conversazioni sulle finanze

Oroscopo lunedì Leone umore

Fino al 3 aprile, Mercurio sosterà in Pesci e nel corso del transito è probabile avrete delle conversazioni sulle finanze o sui vostri investimenti. Potreste essere in attesa di un prestito e finalmente concluderete un accordo. Avendo più risorse avrete la possibilità di far crescere gli affari. D’altra parte, per fare soldi ci vogliono i soldi.

Nel caso doveste negoziare su qualcosa, cercate di essere elastici, soprattutto nella fase iniziale, lasciate parlare l’altro. Avrete delle indicazioni sulle sue intenzioni e saprete come muovervi per ottenere ciò che volete.

Oroscopo lunedì Leone amore

In coppia: la Luna in Ariete oggi accende la passione, di sicuro stasera con il partner non vi annoierete.

Soli: negli affari di cuore si profilano nuovi orizzonti: incontri inattesi, colpi di fulmine e voi vivete a cento all’ora.