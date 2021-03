Oroscopo Leone domani 16 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Leone

Oroscopo di domani 16 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): sistemare le cose in una relazione

Oroscopo martedì Leone umore

Il buon aspetto Sole-Plutone accentua la vostra capacità di concentrazione e messa a fuoco. Può esserci la possibilità di sistemare le cose in una relazione personale o professionale che naviga in acque agitate. E’ un ottimo momento per studiare delle strategie, pianificare mirando a una crescita nel lavoro. Non è escluso che arrivi un’opportunità improvvisa più in linea con i vostri progetti futuri.

Infine, se state vivendo una situazione difficile, un’esperienza passata potrebbe rivelarsi preziosa per risolvere la questione. Mollare inoltre un po’ la presa potrebbe far emergere delle risposte.

Oroscopo martedì Leone amore

In coppia: oggi metterete le carte in tavola e se qualcosa non va con il partner ne parlerete sinceramente.

Soli: la passione è in programma, è una giornata ricca di piccole sorprese. Potrebbe contattarvi una persona che non vedete da parecchi mesi e scatenare vecchie emozioni.