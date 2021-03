Oroscopo Leone domani 8 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Leone

Oroscopo di domani 8 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): entra una somma di denaro

Oroscopo lunedì Leone umore

Chi vi circonda è fiducioso e ottimista e vi farete contagiare dal loro stato d’animo. Scoprirete che il loro entusiasmo travolgente renderà questo lunedì più luminoso e allegro. Ma non solo, sarete pronti a rimettere le cose in carreggiata, risolverete questioni in sospeso, farete tutto con grande facilità. In generale, nei prossimi giorni beneficerete della gentilezza degli altri.

Conversazioni e negoziazioni saranno in programma e sicuramente entrerà una somma di denaro. Un rimborso, un aiuto, un risarcimento e sarete soddisfatti, in particolare con l’eccellente – per voi – Luna Nuova di sabato.

Oroscopo lunedì Leone amore

In coppia: darete prova di dolcezza e sensibilità che non mancherà di piacere al partner. Eventuali tensioni svaniscono.

Soli: è il momento di tirar fuori l’artiglieria pesante e di navigare su un sito d’incontri che forse per un po’ avete trascurato.