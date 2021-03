Oroscopo Pesci lunedì 16 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani 16 marzo per il segno dei Pesci

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo Pesci 16 marzo 2021 (20 febbraio-20 marzo): l’opportunità di progredire

Oroscopo Pesci 16 marzo: umore

Vi aspetta una giornata impegnativa ma solo perché avete voglia di movimento, contatti stimolanti, anche online, uscire in ogni caso dalla solita routine. Potreste avere in programma qualcosa di interessante e dunque se gli amici dovessero essere invadenti con le loro richieste, non dovete sentirvi obbligati ad aiutarli.

Seguite l’istinto e ciò che vi sembra giusto. Nel lavoro, potreste aprire una porta per migliorare la vostra situazione anche finanziaria. E’ un martedì in cui potreste incontrare una persona influente che vi offrirà l’opportunità di progredire.

Oroscopo Pesci 16 marzo: amore

In coppia: siete felici non c’è dubbio, eppure c’è un fondo d’inquietudine. Potreste essere preoccupati per il futuro.

Soli: potreste ricevere un messaggio o una dichiarazione d’amore che vi sorprenderà.