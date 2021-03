Oroscopo Sagittario domani 13 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Sagittario

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 13 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): bei momenti in famiglia

Oroscopo 13 marzo Sagittario: umore

A voi piace l’avventura ma con il Novilunio in Pesci, prima di intraprenderne di nuove, è importante che abbiate un’idea precisa di dove siano le vostre radici. Concentrate l’attenzione sulla casa, la famiglia. Non è escluso inoltre, che al riguardo ci sia un avvenimento piacevole per tutti i familiari, forse una riunione, restrizioni permettendo.

In ogni caso trascorrerete bei momenti. Tenete presente che tutto ciò che svilupperete in questo ciclo potrebbe avere successo. Tuttavia, visto che la Luna Nuova è congiunta a Nettuno, occhio alle illusioni, siate realistici.

Oroscopo Sagittario 13 marzo: amore

In coppia: dovreste mostrarvi romantici, tolleranti ma a voi questo tipo di atmosfera oggi sembra sdolcinata.

Soli: non lasciatevi coinvolgere in una situazione poco cristallina e che forse non avete scelto.