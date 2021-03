Oroscopo Sagittario domani 20 marzo 2021: l’oroscopo del 20 marzo per il Sagittario, amore, umore

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 20 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un gradito cambio di ritmo

Oroscopo 20 marzo Sagittario: umore

Se nelle scorse settimane siete stati presi da problemi personali o familiari, vi sentivate sotto pressione, con il Sole in Ariete, arriva un gradito cambio di ritmo, vi sentirete pronti a vivere nuove avventure e al contempo vivere bei momenti con gli amici. Avrete bisogno di canalizzare le tante energie con lunghe camminate o sport: vi sentirete al top!

Domani, Venere entrerà in Ariete e sarà in congiunzione con il Sole: il transito vi rende affascinanti, potrete conquistare – lavoro o vita privata – chi vi circonda. Se nel lavoro sono presenti dei concorrenti, dei rivali, non dovrete temere nulla: avrete la meglio.

Oroscopo Sagittario 19 marzo: amore

In coppia: non è la giornata giusta per chiarire alcune questioni né di prendere decisioni radicali.

Soli: per oggi non è previsto l’incontro con il grande amore. Darete comunque il via a nuovi e simpatici contatti,

