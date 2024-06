Oroscopo Acquario, settimana 16-22 giugno 2024, ricchezza e salute positive.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Oroscopo dell’Amore dell’Acquario di questa settimana

Potresti incontrare qualcuno di speciale nella prima parte della settimana. Nonostante i piccoli disordini nella storia d’amore, entrambi condividerete momenti felici. Le femmine vedranno il consenso dei genitori e questo è anche un buon momento per fare appello al futuro. Alcune relazioni amorose a distanza potrebbero non funzionare perché la comunicazione non è corretta. Potresti anche incontrare la tua ex fiamma, ma le donne sposate devono evitare di riaccendere il vecchio amore.

Oroscopo del lavoro Acquario questa settimana

Sii produttivo al lavoro questa settimana. Nuove responsabilità ti arrivano quando la direzione si fida del tuo calibro. La politica d’ufficio potrebbe fare il guastafeste nella seconda metà della settimana. Alcuni professionisti IT, alberghieri, sanitari e automobilistici vedranno opportunità all’estero. Un collega potrebbe provare a sminuire i tuoi risultati sul lavoro, ma rispondi con le tue prestazioni. Gli imprenditori possono lanciare con sicurezza una nuova impresa. Le nuove partnership porteranno fondi aggiuntivi per i piani. Tuttavia, prima di firmare un accordo con nuovi partner, assicurati di prendere la decisione giusta.

Oroscopo dei soldi Acquario questa settimana

Evita le spese selvagge perché la tua ricchezza potrebbe subire un duro colpo. Alcuni investimenti potrebbero non dare i risultati attesi che potrebbero avere un impatto sul flusso di ricchezza. Una battaglia legale lungamente combattuta sarà finita e il verdetto ti garantirà un risarcimento. Gli uomini d’affari troveranno fondi aggiuntivi dai partner per espandere l’attività. La stabilità finanziaria sostiene investimenti intelligenti.

Oroscopo della salute dell’Acquario questa settimana

Potresti sviluppare un’infezione alla gola o una febbre virale che potrebbe interrompere il programma. Le femmine devono fare attenzione mentre lavorano in cucina a non tagliarsi con i coltelli. Segui una dieta sana ricca di proteine ​​e sostanze nutritive in tempo. La seconda parte della settimana è buona per gli interventi chirurgici. Alcune donne solleveranno anche preoccupazioni su problemi legati alla pelle.