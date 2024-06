Oroscopo per la settimana dal 25 maggio al 1 giugno 2024 per tutte le costellazioni dello Zodiaco, ecco quello che le stelle hanno in cottura per voi.

L’energia di giugno inizia con Mercurio (intelletto) che si unisce a un “triangolo del talento” cosmico che ci incoraggia a dire la nostra verità.

Entro la Luna Piena del Solstizio, ci permette di realizzare il nostro potenziale.

Elenco di sintesi, con rimando ai dettagli dei singoli oroscopi, segno per segno, con i particolari di amore, lavoro, denaro e salute. Un appuntamento da non perdere se volete essere preparati al peggio o al meglio di quel che vi può capitare.

ARIETE

(21 marzo – 20 aprile)

Il mese del Solstizio porta un cambiamento di dinamica che ti consente di capire di chi (e di cosa) fidarti. Quando riesci a vedere le cose da un punto di vista diverso, sarai in grado di influenzare lo slancio. Sta iniziando un rivolo positivo di cambiamento.

TORO

(21 aprile – 21 maggio)

A giugno, con il potente pianeta Marte che si sposta nel tuo segno, potresti non essere in grado di teletrasportarti, ma le tue capacità di risoluzione dei problemi saranno migliorate. Puoi vedere cosa c’è che non va. E aggiustalo. La sfida comporterà l’avere a che fare con persone che non vedono la strada per progredire velocemente come te.

GEMELLI

(22 maggio – 22 giugno)

Il mese del Solstizio offre un modo diverso di guardare i problemi del tuo mondo. Quell’ostacolo che sembra insormontabile? Non è così solido come sembra. Ciò significa che non ti scontrerai con nulla di difficile. Infatti, quando ti avvicinerai al muro di mattoni, ti renderai conto che è solo un disegno su un foglio di carta sottile e che puoi sfondarlo con stile.

CANCRO

(23 giugno – 23 luglio)

In questo mese del Solstizio, ti viene data l’ispirazione per realizzare qualcosa che è sempre sembrato “impossibile”. Quanto lontano puoi volare? I limiti sei tu a deciderli. Lascia volare la tua immaginazione e raggiungerai nuove vette di felicità.

LEONE

(24 luglio – 23 agosto)

Il mese del Solstizio porta la fiducia in se stessi e il coraggio di prendere decisioni che ti portano lungo il percorso verso un orizzonte più luminoso. Molte cose possono cambiare in meglio a giugno.

VERGINE

(24 agosto – 23 settembre)

Nel corso del mese di giugno prendi coscienza di un aspetto di una relazione che trascuravi. Se fai un passo indietro e rivaluti, ti renderai conto del suo potenziale e sarai in grado di implementare cambiamenti che porteranno a miglioramenti che ti stupiranno!

BILANCIA

(24 settembre – 23 ottobre)

Il mese del Solstizio porta la fiducia e l’energia necessarie per compiere passi pratici e costruttivi che ti consentano di lasciarlo andare. Puoi sostituire le tue preoccupazioni con la speranza. I cieli favorevoli di giugno portano aiuto da fonti inaspettate; ti permettono di liberarti da un peso. Sentendoti più leggero e ottimista, ti sorprenderai della tua capacità di implementare il cambiamento.

SCORPIONE

(24 ottobre – 22 novembre)

l motivo per cui dubiti di te stesso è che qualcosa di grande sta cambiando nel tuo mondo. E il cambiamento è inquietante. Ma se hai fiducia che ciò che sta accadendo sta accadendo per le giuste ragioni, questo mese del Solstizio offre il potenziale per progredire verso un obiettivo per il quale hai lavorato.

SAGITTARIO

(23 novembre – 21 dicembre)

In questo mese del Solstizio, devi trovare un modo per accettare ciò che non puoi cambiare e cambiare ciò che non puoi accettare. Ma se inizi modificando qualcosa di piccolo (come la tua colazione), rimarrai stupito da quanto sia facile avviare altri cambiamenti.

CAPRICORNO

(22 dicembre – 20 gennaio)

Con il potere a tua disposizione questo mese, puoi fare miracoli… o creare il caos. Quindi, vai piano a giugno. Se applichi la tua energia con cura e lavori nel modo più collaborativo possibile, puoi utilizzare la tua posizione influente per incoraggiare uno sforzo cooperativo che non solo porti al successo. Crea armonia. I guadagni che otterrai andranno a beneficio di tutti.

ACQUARIO

(21 gennaio – 19 febbraio)

Invece di concentrarti su ciò che potresti aver fatto di sbagliato questo mese, pensa a cosa puoi fare per correggere un errore. Non si tratta di chi è la colpa. Si tratta di cambiare le cose. E con la tua mente innovativa al massimo, sei la persona che porterà avanti questa situazione, verso una grande destinazione.

PESCI

(20 febbraio – 20 marzo)

Nel mese del Solstizio, mentre le onde continuano a calmarsi, goditi le opportunità di festeggiare che ti si presentano. Quando ti senti ispirato, concentrati su quei sentimenti e seguili. I tuoi sforzi vengono ricompensati da un cosmo gentile.