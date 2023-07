Domenica 23 luglio, il Sole esce dal vostro segno ed entra in Leone, nel vostro settore del denaro. E’ un momento eccellente – quattro settimane – per dedicare tempo a riflettere e migliorare la sicurezza finanziaria. Per fare inoltre il punto e avere un’idea migliore di ciò che potete ragionevolmente realizzare così da ottenere sicurezza e stabilità. Se siete a caccia di un lavoro potreste trovarlo prima del 23 agosto. Lo stesso giorno, Venere in Leone entra in moto retrogrado fino al 3 settembre, sempre nel vostro settore delle finanze. Il pianeta vi dà un timeout per valutare la traiettoria delle vostre decisioni finanziarie. Non dovete privarvi delle cose che vi piacciono ma fate in modo che a guidarvi sia il vostro lato pratico. In caso contrario rischiate di concludere il 2023 con un budget risicato. Sempre il 23 luglio, anche la dissonanza Mercurio-Urano al vostro segno parla di denaro e sarete in conflitto Da una parte vorrete risparmiare pensando al futuro e dall’altra sperate che in futuro avrete più soldi da spendere. Ma la verità è che risparmiando vi troverete meglio e al sicuro. Il 28 luglio, Mercurio entra in Vergine e sarete molto concentrati sui dettagli. In ogni caso, fate attenzione al tono della voce, al tempismo, al posto, quando parlate con il boss e i colleghi così da non sembrare, seppure involontariamente, critici.

In coppia: la felicità a portata di mano: il cuore e il corpo vibrano insieme e con il partner trovate una complicità emotiva e sensuale.

Soli: è una settimana positiva ma in particolare giovedì sarà una giornata ricca di emozioni, non lascerete indifferenti le persone. Sfruttate la Luna in Scorpione per conquistare.