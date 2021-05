Oroscopo della settimana dal 29 maggio al 4 giugno 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): pronti a lavorare sodo

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settimana in cui potreste desiderare molte cose e l’attenzione potrebbe essere catturata da varie opportunità. Tuttavia, poiché Saturno è in moto retrogrado, potreste scoprire che alcuni progetti alla fine sono meno attraenti di quando pensavate. Lunedì 31, potreste decidere qual è la mossa migliore per fare passi avanti nella carriera e sarete pronti a lavorare sodo.

E il 2 giugno avrete piena comprensione degli obbiettivi che volete raggiungere, dei progetti che volete realizzare. Il 3, con la Luna in Pesci, non dite il contrario di ciò che realmente pensate: rischiate che qualcuno pensi che siate in malafede.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: gli slanci di tenerezza si moltiplicano, la relazione va al massimo e vi sentite al settimo cielo.

Soli: molto empatici ma occhio a farvi incantare da chi gioca con le vostre emozioni.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): le questioni familiari richiedono la vostra attenzione

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Nel fine settimana in cui potrebbero nascere nuove amicizie e insieme a loro avrete la possibilità di vivere belle avventure. Il 31, potreste decidere di frequentare un corso oppure cambiare percorso lavorativo, imboccare una direzione diversa da quella attuale. Il 2 avrete voglia di distrarvi ma alcune questioni familiari potrebbero richiedere la vostra attenzione.

Il 3 giugno proverete grande entusiasmo per i vostri obbiettivi ma in famiglia potrebbe esserci chi non approverà le vostre scelte. Seppure con il tatto e la diplomazia di cui siete dotati ricordate di mantenere chiare le vostre priorità.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: da giovedì, con Venere in Cancro, avrete la sensazione che il partner non vi rassicuri abbastanza e l’umore non sarà al top.

Soli: fino a mercoledì sfruttate la presenza di Venere in Gemelli per conquistare, vivere una storia speciale.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): si ripresenta un’opportunità del passato

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ il momento di apprezzare il duro lavoro che avete svolto così da poter trasformare un sogno in realtà. Se avete realizzato o siete sul punto di, questa settimana potreste già occhieggiare verso nuove possibilità. E non è escluso che tra il 31 maggio e il 1 giugno si ripresenti un’opportunità del passato e stavolta non la lascerete scappare. Anche perché sarà ottima da un punto di vista finanziario.

Tenete inoltre presente che la congiunzione Sole-Saturno è il transito ideale ogni volta che questa settimana dovrete avere una conversazione importante o precisare il vostro punto di vista: sarete molto convincenti.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: la dolce metà vi ama, vi ricoprirà di premure e voi ricambierete. Vi aspettano serata bollenti!

Soli: sfruttate la presenza di Venere in Gemelli, fino al 3 giugno, che decuplica il vostro fascino. Tirate fuori il talento che avete nella conquista!