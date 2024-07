Oroscopo della settimana dal 7 al 13 luglio 2024, amore, per tutti i segni.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Mantieni il tuo amante di buon umore e assicurati di trascorrere più tempo nella relazione. Sii un ascoltatore paziente e questo ti aiuterà a superare le turbolenze nella storia d’amore. La seconda parte della settimana è buona per decidere sul matrimonio. Alcune donne potrebbero concepire questa settimana. Il romanticismo sarà acceso per coloro che hanno una relazione da molto tempo. Abbi il controllo sul tuo temperamento e questo ti aiuterà a superare i problemi anche se hai dei disaccordi.

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Cerca momenti più piacevoli nella storia d’amore. Anche se nella prima parte della settimana potrebbero verificarsi lievi scosse, la tua vita sentimentale sarà fantastica. Sii aperto nella comunicazione e condividi tutte le emozioni incondizionatamente. Dovresti evitare discussioni spiacevoli che potrebbero avere un impatto sulla tua relazione. Fai sempre la doccia affettuosamente e organizza una vacanza questa settimana. I nativi single del Toro potrebbero proporre di ottenere una risposta positiva. I maschi Toro sposati non devono rimanere invischiati in incontri casuali che potrebbero danneggiare la vita familiare.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Sii pronto a vedere nuovi colpi di scena nella relazione. Potrebbero accadere alcune cose piacevoli, inclusa l’approvazione da parte dei genitori per il matrimonio o l’accettazione della proposta. Le femmine Gemelli single possono aspettarsi una proposta da un collega o compagno di classe. Un’amicizia può anche prendere una piega romantica questa settimana. Alcune donne Gemelli potrebbero fidanzarsi mentre anche il matrimonio è in programma.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

Cerca piacevoli momenti romantici. Trascorri più tempo con il partner, ma assicurati di non entrare in conversazioni spiacevoli. La prima parte della settimana è buona per sistemare i problemi del passato. Alcuni nativi del Cancro presenteranno l’amante alla famiglia e otterranno l’approvazione. I nativi sposati hanno maggiori probabilità di essere concepiti. Potresti anche incontrare un’ex fiamma per riaccendere la vecchia storia d’amore. I nativi single del Cancro incontreranno qualcuno di speciale da proporre e ottenere una risposta positiva.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

La tua sincerità nella storia d’amore sarà apprezzata. Molte sorprese ti aspettano e devi essere pronto ad accogliere anche nuovi colpi di scena nella tua vita amorosa. Alcune relazioni amorose potrebbero vedere piccoli attriti nella seconda metà e quindi prendere l’iniziativa per sistemare le cose. Sii trasparente nella comunicazione e questo ti aiuta a superare le incomprensioni. Nessuna discussione dovrebbe comportare abusi verbali o insulti personali. Anche i Leone sposati dovrebbero stare lontani dalle storie d’amore in ufficio.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Inizia una conversazione con la persona che ti piace per proporre nella seconda parte della settimana. Poiché le stelle dell’amore sono più forti, puoi esprimere il sentimento e la risposta sarà positiva. Sii positivo nel pensare e questo ti aiuterà nella crisi. Presenta l’amante ai genitori per ottenere il consenso nella seconda parte della settimana. Pianifica una vacanza del fine settimana che funzionerà nelle relazioni con tensioni minori. I Vergine sposati dovrebbero tornare da un ex amante che può complicare le cose nella vita familiare.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

I nativi single incontreranno qualcuno con cui preferiranno condividere la loro vita. Alcune relazioni d’amore causeranno attriti nel rapporto con i genitori. Tuttavia, sii positivo nell’atteggiamento poiché gli anziani a casa accetteranno la tua decisione. Evitate liti di ogni genere e organizzate anche una cena romantica all’aperto o una vacanza che rafforzerà ulteriormente il vostro rapporto. Le donne sposate possono avere problemi a casa del marito, soprattutto con i suoceri. Parlatene immediatamente con il coniuge.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

La tua vita amorosa sarà produttiva questa settimana. Nonostante piccoli scontri nella prima parte della settimana, entrambi vi sosterrete a vicenda negli sforzi personali e professionali. Fai attenzione a fornire spazio personale all’amante. Non imporre la tua opinione al partner e stai lontano dalle relazioni extraconiugali. I nativi single troveranno un partner, ma le promesse dovrebbero essere fatte dopo uno studio dettagliato della persona.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

La possibilità di trovare un nuovo amante è maggiore e anche la relazione diventerà più forte. Assicurati di mantenere l’amante di buon umore. Dovresti inondare di affetto l’amante e soddisfare le aspettative. Alcune storie d’amore che erano sull’orlo della rottura torneranno alla normalità entro la metà della settimana. Evita l’ego e fornisci abbastanza spazio al partner in una relazione.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Alcune relazioni a distanza subiranno un forte stress e una comunicazione aperta può risolvere la crisi. Devi essere in contatto con l’amante anche durante il viaggio. Connettiti con l’amante al telefono per esprimere liberamente le proprie emozioni. Sebbene possano verificarsi controversie minori, riuscirai a risolverle. Non lasciare che qualsiasi disaccordo si trasformi in un battibecco che potrebbe portare a una situazione disastrosa. Puoi anche prendere una decisione finale sul tuo matrimonio con il consenso dei tuoi genitori.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Il tuo amante riconoscerà il tuo impegno nell’amore. Valorizza la relazione e mantieni l’amante coccolato. Potresti organizzare una vacanza romantica o un regalo a sorpresa. Puoi presentare l’amante ai genitori per ottenere la loro approvazione. Alcuni nativi dell’Acquario troveranno la storia d’amore tossica e ne usciranno. Anche le donne single troveranno una nuova persona che entrerà nella loro vita nella prima parte della settimana.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Alcune relazioni amorose vedranno scontri per questioni futili e l’ultimo tratto della settimana è buono per risolvere ogni questione. Le donne native che parteciperanno a una funzione o a un evento saranno il centro di attrazione e riceveranno anche proposte che potranno essere prese in considerazione. La tua storia d’amore otterrà l’approvazione dei tuoi genitori e potresti persino pianificare di portarla al livello successivo. Le donne sposate devono fermare l’ingerenza di una terza persona che possa avere un grave impatto sulla loro vita coniugale.

