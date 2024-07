Oroscopo della settimana dal 7 al 13 luglio 2024, soldi e denaro, per tutti i segni.

La prosperità finanziaria ti consente di prendere decisioni monetarie intelligenti. Alcune donne erediteranno la proprietà della famiglia o otterranno anche una valutazione in ufficio. Prendi in considerazione la possibilità di realizzare piani di investimento intelligenti anche nel mercato azionario. Potresti anche prendere in considerazione la possibilità di donare soldi in beneficenza questa settimana. Coloro che studiano all’estero avranno bisogno del sostegno finanziario dei genitori per pagare le tasse universitarie.Finanziariamente stai bene. Verrà approvato un prestito bancario e verrà risolta una controversia finanziaria con un fratello. Con l’arrivo della ricchezza, sarai desideroso di investire in azioni, commercio e attività speculative. Alcuni nativi del Toro guadagneranno da un’opzione di freelance mentre alcune donne possono aspettarsi un aumento di stipendio. Gli uomini d’affari riusciranno a raccogliere fondi che aiuteranno nelle future espansioni commerciali.

Assicurati che le statistiche finanziarie siano accurate perché non vuoi finire nei guai in seguito. Fare attenzione alle spese e mantenere un equilibrio tra entrate e uscite. Potresti ottenere buoni rendimenti dagli investimenti precedenti. Alcuni nativi risolveranno un conflitto finanziario con un fratello. Fai attenzione quando firmi assegni bancari e ripaghi un prestito bancario. La seconda parte della settimana è buona per l’acquisto di un’automobile. Gli anziani possono dividere la ricchezza tra i bambini.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)