L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 9 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 9 luglio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno, se le persone o le situazioni si muovono con lentezza, concentratevi su altro. Nonostante i vostri sforzi, non dipende sempre da voi quanto velocemente vengano fatte le cose. Se provate frustrazione, sfogatevi con un amico oppure fate una camminata veloce o una corsa. Il vostro obiettivo principale? Ridurre l’ansia. Il 10 luglio, Marte entra in Vergine e vi dota dell’energia ideale per affrontare il programma quotidiano, sarete molto produttivi sul lavoro, affronterete progetti, concluderete affari e porterete a termine qualsiasi impegno. Le vostre capacità di leadership saranno utili quando motiverete le persone che vi circondano a raggiungere i loro obiettivi. Nella vita personale, Marte in Vergine vi spinge a eliminare alcune abitudini ormai superato o malsane per la vostra salute. Lo stesso giorno, con la dissonanza Mercurio-Plutone in Capricorno potreste avere una conversazione intensa ma importante riguardante il vostro equilibrio tra lavoro e vita privata. Potrebbe essere difficile dire quello che dovete ma se lo farete potrebbe esserci un enorme cambiamento! L’11 luglio, Mercurio entra in Leone; vi dota di grande senso dell’umorismo apprezzato da chi vi circonda. Grazie all’ottimismo, all’apertura nei confronti degli altri, comunicherete in modo spontaneo, naturale e parlerete con il cuore. Il 14 luglio, con il buon aspetto Sole-Urano è probabile che spenderete del denaro per la casa. Anche se questo può squilibrare un po’ il budget, è per la famiglia e dunque necessario. Non è escluso che troverete dei negozi o outlet dove acquistare articoli a un prezzo più basso. Al contempo nel lavoro sarete più ambiziosi, pronti a guadagnare di più: sarà il vostro obbiettivo! In coppia: l’atmosfera sarà piacevole ma probabilmente la relazione non sarà al centro dei vostri pensieri: avrete così tanto da fare che l’amore non sarà una priorità. Soli: negli affari di cuore è una settimana positiva, avete fascino e potreste incontrare una persona che non vi lascerà indifferenti. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 9 luglio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno incontrerete amici con cui c’è una splendida sintonia. Ogni tanto date pure una sbirciata al telefono per vedere se qualcuno vi cerca ma quando parlate con gli amici evitate di controllare continuamente il dispositivo. Essere presenti e non distratti approfondirà i vostri legami. Il 10 luglio, Marte entra in Vergine e punta i riflettori sul vostro settore dell’amore. sarà un periodo pieno di passione. Se siete soli, potreste avere uno splendido incontro o se in coppia, riaccendere la fiamma. Al contempo la creatività sarà al top, se lavorate nel settore artistico avrete successo. Infine, avrete voglia di uscire e divertirvi! Lo stesso giorno, con la dissonanza Mercurio-Plutone potreste avere una conversazione da cui emergerà la verità e non sarà sempre piacevole. Se avete a che fare con persone che tentano di manipolarvi, riuscirete a smascherarle. L’11 luglio, Mercurio entra in Leone nel vostro settore della casa, della famiglia. Qualsiasi problema, responsabilità o compito irrisolto, vi sentirete pronti ad affrontarlo una volta per tutte. Non è escluso che deciderete di dare il via a un’attività – anche commerciale – lavorando da casa. Al contempo poiché sarete meno inclini a frequentare, ad avere contatti al di fuori della cerchia familiare, a volte potreste anche sentirvi poco compresi. Il 14 luglio, con il buon aspetto Sole-Urano, quando parlerete gli altri vi ascolteranno con la massima attenzione. Potreste, ad esempio, avere un’ottima conversazione con un familiare che finalmente recepirà il messaggio che volete far passare da tempo. Nel lavoro, nuove intuizioni o informazioni vi metteranno in grado di fare passi avanti. In coppia: bei momenti di gioia con il partner con un’unica accortezza: occhio perché la gelosia vi farà vedere rosso e mettervi in uno stato d’animo poco piacevole. Soli: sognerete di trovare il partner ideale da ammirare, amare e desiderare. Impossibile? Sembra di no poiché una persona vi affascinerà.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 9 luglio il buon aspetto Mercurio-Nettuno vi rende distratti ma non solo, evitate di scervellarvi per capire le motivazioni delle persone o il significato dietro le loro parole. Troverete mille significati diversi e tutti ugualmente possibili. Rinunciate a voler capire: la risposta potrebbe arrivare proprio quando non la state cercando. Lunedì 10 luglio, Marte entra in Vergine e punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia. Avrete voglia di organizzare l’abitazione, eliminare il disordine, per alcuni non è escluso un trasloco. Al contempo è il momento ideale per avere alcune conversazioni difficili ma necessarie con le persone care. Lo stesso giorno, con la dissonanza Mercurio- Plutone in Capricorno, vi chiederete se spendere o risparmiare riguardo a una proposta di una persona. Chiedetevi cosa ci guadagna: potrebbe essere che la conversazione vada in due modi: totalmente onesta oppure losca e dovrete stabilire dei limiti. L’11 luglio, Mercurio entra in Leone e potete dare il via ai progetti personali o di lavoro, promuovere la vostra attività o le vostre idee a un pubblico più ampio. La capacità di convincere è inoltre al top tutti penderanno dalle vostre labbra. Sarete ancor più simpatici, le vostre battute apprezzate e chiunque vorrà avervi accanto. Le relazioni che stringerete nel corso del transito si riveleranno preziose. Il 14 luglio, grazie al buon aspetto Sole-Urano, avete una dose extra di fortuna, potreste ricevere del denaro inaspettato. Una persona potrebbe farvi un regalo prezioso o potreste ritrovare una gift card dimenticata in un cassetto. Potreste vincere un piccolo premio o scoprire che il vostro stipendio sarà più sostanzioso del solito. In coppia: il partner soddisfa tutte le vostre aspettative, avete la sensazione che al vostro fianco ci sia la persona migliore del mondo. E ciò vi fa sentire anche valorizzati. Soli: riuscirete a conquistare un cuore grazie alla vostra passione e l’altro/a si ritroverà coinvolto in questo vortice di emozioni.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 9 luglio, il buon aspetto Mercurio-Nettuno accentua la vostra creatività, avrete voglia di vivere esperienze diverse dal solito e organizzerete una gita in un posto che non conoscete o forse di dedicarvi a un nuovo e appassionante hobby. Lunedì 10 luglio, con la dissonanza di Mercurio nel vostro segno a Plutone anche se siete sempre spinti dalla gentilezza e dall’altruismo, oggi una richiesta potrebbe rivelarsi eccessiva e rendervi conto che non dicendo nulla le cose potrebbero andare fuori controllo. E’ probabile dunque che rifiuterete senza giri di parole. L’altro/a si offenderà ma almeno avrete la soddisfazione di aver detto “no” e ciò vi farà sentire bene. Lo stesso giorno, Marte entra in Vergine nel vostro settore della comunicazione: nelle prossime sei settimane sarete molto impegnati nella vita sociale ma assicuratevi di ritagliare del tempo per rilassarvi. In caso contrario, il lavoro potrebbe risentirne. L’11 luglio, Mercurio entra in Leone nel vostro settore delle finanze. E’ un transito positivo, particolarmente gratificante per risolvere alcune questioni di denaro. Non è escluso, inoltre, che riceviate un bonus, una promozione o che cambierete posto guadagnando di più. Il che vi darà la bella sensazione di sicurezza e comfort. Se avete in corso una trattativa, concluderete velocemente. Il 14 luglio, il Sole nel vostro segno in buon aspetto a Urano indica che avrete l’opportunità di stringere nuove conoscenze ed ampliare il giro di contatti con persone utili, in grado di dare un aiuto. Questo transito nel lavoro e in generale sulla vostra vita potrebbe avere un impatto inaspettato. Non dovrete stupirvi, dunque, se improvvisamente sognerete scenari diversi. In coppia: è una settimana magnifica, i passaggi riaccendono il desiderio e con il partner vivrete momenti indimenticabili. Soli: siete irresistibili, il vostro fascino, il sex appeal fanno colpo. Si profila un incontro romantico condito da grande sensualità. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 9 luglio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno, state in compagnia di amici con senso dell’umorismo! Sappiate che oggi siete spugne che assorbono le vibrazioni di chi vi circonda. Potreste perdere un sacco di tempo a risolvere i problemi degli altri e non è detto che alla fine accettino i vostri consigli. All’occorrenza, cambiate velocemente argomento. Il 10 luglio, Marte entra in Vergine nel vostro settore delle finanze: le prossime sei settimane sono utili per semplificare i vostri affari e aumentare le entrate, concludere una trattativa a vostro vantaggio. Se avete un’idea per dare il via a un lavoro in proprio o a un’attività secondaria, sarete ansiosi di metterla in pratica. Lo stesso giorno con la dissonanza Mercurio-Plutone potrebbero venire alla luce alcuni segreti. Le conseguenze di una cattiva abitudine o di un comportamento scorretto, da parte vostra o di altri, sarà smascherato. L’11 luglio, Mercurio entra nel vostro segno: le vostre parole avranno un grande impatto, avrete il potere di influenzare chi vi circonda. Di sicuro, ovunque e con chiunque, non passerete inosservati. Sarete più determinati, più simpatici, vi sarà più facile condividere le idee. Avrete il controllo su pensieri, decisioni che vi permetteranno di fare scelte con la massima chiarezza. Il 14 luglio con il buon aspetto Sole-Urano, tutto ciò che pubblicherete sui social media potrebbe andare oltre le vostre aspettative. I riflettori sono puntati su di voi in modo positivo. E’ un buon momento per sperimentare pubblicando ad esempio le vostre opere d’arte, canzoni o poesie. E’ tempo di mostrare il talento nascosto! In coppia: Venere nel vostro segno vi rende romantici e Marte in Vergine intensifica il desiderio. Se avete avuto problemi li risolverete, darete il via a una riconciliazione. Soli: intraprendenti, non temete di ricevere un rifiuto. Se una persona vi attrae romperete il ghiaccio e parlerete con scioltezza. Quasi inutile aggiungere che la conquisterete. Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 9 luglio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno c’è una bella e rilassante atmosfera, ideale per accantonare obblighi, responsabilità e distrarvi in compagnia degli amici, fare chiacchierate stimolanti. Potrebbero farvi sviluppare qualche bella idea riguardante il lavoro. Il 10 luglio, Marte entra nel vostro segno: nelle prossime sei settimane avrete energia, coraggio e forza da vendere! Nel lavoro sarete ancora più produttivi e se avete evitato, più in generale, una situazione ora l’affronterete per toglierla di mezzo. Al contempo, anche se con gli altri siete sempre premurosi e disponibili, se qualcuno tenterà di approfittare del vostro altruismo ora metterete uno stop senza troppi giri di parole. Lo stesso giorno con la dissonanza Mercurio-Plutone, alcune persone sembra che oggi abbiano un talento speciale per rendervi la vita complicata. Ma non avete tempo da perdere per ascoltare chi tende a ingigantire i problemi. Sapete bene cosa funziona e nel caso vi doveste trovare di fronte a una questione spinosa, con l’efficienza di sempre troverete la via d’uscita. L’11 agosto, Mercurio entra in Leone alle spalle del vostro segno: potreste avvertire un po’ di stanchezza mentale, sarete più riservati, più contemplativi e meno determinati. Per elaborare avvenimenti e idee avrete bisogno di tempo. Se vi troverete a dover prendere delle decisioni l’intuito giocherà un ruolo più importante del solito. Il 14 luglio, con il buon aspetto Sole-Urano in Toro potreste ricevere un invito ad andare a trovare un amico o un familiare che vive lontano da voi. E’ un buon momento anche per viaggiare con una persona cara in un luogo che non conoscete. In coppia: cercate, ma con dolcezza di far capire al partner che un atteggiamento gentile non è sinonimo di debolezza. Soli: avete la sensazione che tutto sia possibile! Il che, con Marte nel vostro segno, potrebbe essere vero. Arriva l’amore.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 9 luglio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno rallentate il ritmo, se vi sentite stanchi dedicatevi alle attività banali: eliminare le e-mail, aggiornare le app: vi rilasserà. E visto che la creatività è al top, dedicatevi a qualcosa che vi appassiona. Il 10 luglio, Marte entra in Vergine alle spalle del vostro segno: per sei settimane non sarete dinamici come sempre, per portare a termine gli impegni e le responsabilità, dovrete dare fondo alle energie. Ma evitate di mettervi sotto pressione, se potete rallentate il ritmo, prendete cura di voi stessi e al contempo cercate di non isolarvi. Lo stesso giorno con la dissonanza Mercurio.Plutone, se i commenti critici di una persona hanno minato la vostra autostima, reagite, eliminate la sensazione negativa. Concentratevi sul vostro successo, sui risultati e su tutto ciò che di buono avete realizzato fino a oggi. Dovete brillare, essere le star in qualunque circostanza. L’11 luglio, Mercurio entra in Leone: dà un colpo d’acceleratore alla vostra vita sociale, è uno splendido transito per stringere nuove relazioni, anche online, parlare dei vostri progetti, realizzarne uno importante e incontrare anche gli amici di sempre. Il 14 luglio, il buon aspetto Sole-Urano indica colpi di scena: impegnati a concretizzare le ambizioni potrebbe esserci un evento che improvvisamente ribalta la situazione di lavoro. Ma, cosa importante, quando vi renderete conto del vantaggio che avete nel poter imboccare qualsiasi direzione, vi sentirete forti! In coppia: è solo esprimendo con dolcezza i vostri sentimenti che toccherete il cuore del partner.

Soli: la cerchia delle amicizie potrebbe offrire l’opportunità di un nuovo incontro. E potrebbe essere la persona giusta. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 9 luglio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno vi sentirete bene allontanandovi da casa, potreste organizzare un prossimo viaggio per scoprire nuovi posti con la dolce metà oppure più semplicemente avrete delle conversazioni tenere e gentili che scalderanno il cuore di entrambi. Il 10 luglio, con la dissonanza Mercurio-Plutone la vostra attenzione sarà puntata sui dettagli riguardanti un problema complesso e la mente girerà a mille. Ma in questo momento potrebbe essere difficile capire cosa fare e concentrarvi sulla questione sarà un inutile spreco di tempo ed energie. Provate invece a seguire il vostro leggendario istinto: quando tutto il resto non sembra funzionare è la vostra vera guida. Al contempo, per oggi evitate di scatenare discussioni riguardo a una divergenza di idee: è una battaglia che rischiate di perdere. Lo stesso giorno, Marte entra in Vergine nel vostro settore della vita sociale: le prossime settimane rappresentano un ottimo momento per ampliare i contatti, entrare in nuove cerchie e conoscere persone che contano e che potrebbero essere utili nel lavoro. Al contempo, potreste chiudere delle relazioni a cui non siete più interessati. L’11 luglio con l’arrivo di Mercurio in Leone, nel lavoro, nella professione, sarete molto impegnati e trarrete vantaggio dalla collaborazione con gli altri. Nel corso del transito potreste dare il via alla negoziazione di un contratto che vi porterà più in alto nella scala della carriera oppure lavorare a un progetto originale. Se siete alla ricerca di nuove opportunità contattate le persone che possono dare una mano, spiegate cosa siete in grado di fare, mandate il CV! Il 14 luglio, con il buon aspetto Sole-Urano è la giornata ideale per imparare qualcosa di nuovo: ad esempio suonare uno strumento oppure studiare un argomento che vi sarà utile nella professione. Nel lavoro potrebbe esserci un cambiamento riguardo agli accordi e alle relazioni. In coppia: se volete mantenere l’armonia c’è bisogno di impegno ma sapete bene che il gioco vale la candela.

Soli: cos’è che desiderate davvero da una relazione? Non lo sapete nemmeno voi. Per fortuna è un fatto temporaneo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 9 luglio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno cercate di trovare uno sbocco per esprimere l’immaginazione e date spazio alle emozioni. Il transito potrebbe farle emergere e la tentazione sarà quella di mangiare o bere troppo. Dovete affrontarle, superare il disagio che comporta provare tristezza o rabbia. Lunedì 10 luglio, Marte entra in Vergine e per sei settimane sosterà nel vostro settore della carriera: le vostre ambizioni saranno ancora più accentuate, sarete motivati al massimo e potreste ottenere alcuni risultati entusiasmanti! Tenete presente che qualunque obbiettivo stiate cercate di raggiungere, ci riuscirete! Lo stesso giorno, con la dissonanza Mercurio-Plutone, potreste avere una discussione accesa riguardo alle finanze: potrebbero infatti emergere informazioni che vi hanno nascosto. L’11 luglio, Mercurio entra in Leone: ad attendervi ci sono entusiasmanti opportunità anche se probabilmente per sfruttarle al meglio dovrete uscire dalla vostra zona di comfort. Studiare, viaggiare e dire sì a nuove esperienze, sarà d’aiuto a sentirvi più vitali. E’ infine, il momento giusto per migliorare il CV seguendo un corso che vi farà ottenere una qualifica. Il 14 luglio, il buon aspetto Sole-Urano annuncia dei cambiamenti ma li apprezzerete: avrete la sensazione che vi stiano mettendo sulla strada lavorativa ideale. In coppia: se avvertite il bisogno di chiarire alcuni malintesi o zone d’ombra è la settimana giusta per prendere l’iniziativa.

Soli: lasciate alle spalle i brutti e dolorosi ricordi del passato, uscite e cercate di fare nuove conoscenze.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 9 luglio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno sarete desiderosi di ascoltare nuove idee e rimboccare le maniche in compagnia di altre persone. Invece di impegnarti in un progetto a lungo termine, sfruttate le vibrazioni del transito per testare diverse sinergie. Un amico potrebbe essere il perfetto compagno di fitness mentre un altro potrebbe diventare un socio in un affare nel prossimo futuro. Lunedì 10 luglio, con la dissonanza Mercurio-Plutone se di recente una persona vi ha irritato, oggi potreste essere tentati di affrontarla. Ma con questo transito la cosa migliore è stare proprio alla larga e non pensare più a ciò che ha detto o fatto l’altro/a. C’è la possibilità che lasciando le cose così come sono, si risolvano naturalmente. Lo stesso giorno, Marte entra in Vergine: se avete voglia di studiare nelle prossime sei settimane, potreste essere spinti a seguire un corso o ottenere una qualifica. E’ un ottimo momento per affinare un’abilità o impararne una nuova. L’11 luglio, Mercurio in Leone vi dota di un approccio razionale ma leggero rispetto a situazioni difficili: è quello ideale per raggiungere un accordo. Conversazioni e chiarimenti avranno il potere di rafforzare una relazione di lavoro o personale. Se avete la necessità di sistemare alcune questioni finanziarie, o riguardanti una proprietà, il transito sarà di grande aiuto. Se di recente avete avuto aspettative troppo alte, avrete modo di correggere il tiro. Il 14 luglio, grazie al buon aspetto Sole-Urano, una bella energia vi spinge a concretizzare i vostri progetti, è l’alba di una trasformazione personale e lavorativa. Il successo arriva alla velocità della luce, tutto evolve nel miglior modo possibile. In coppia: il partner apprezzerà la vostra disponibilità, l’elasticità e la leggerezza. Viva la tolleranza.

Soli: più disponibili, più aperti al mondo circostante e questo atteggiamento vi permetterà di avere incontri speciali.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 9 luglio con il buon aspetto Mercurio-Nettuno nelle finanze – anche nei prossimi giorni – potreste raccogliere i frutti del vostro impegno. Avrete la possibilità, ad esempio, di aumentare le entrate o di concludere una trattativa. Al contempo esaminate il budget con attenzione per capire dove potete tagliare le spese e risparmiare. Lunedì 10 luglio, con la dissonanza Mercurio-Plutone, potrebbero emergere delle tensioni in una relazione personale o di lavoro. Potreste improvvisamente scoprire che qualcuno da tempo tende ad approfittare della vostra generosità, della disponibilità. Lo stesso giorno, Marte entra in Vergine: nelle prossime sei settimane risolverete alcuni problemi riguardanti le finanze che si trascinano da tempo, forse salderete un debito. Tuttavia, con il partner o un socio potrebbero esserci delle discussioni accese su questioni riguardanti il denaro che potrebbero comportare un po’ di stress. In questo caso, evitate atteggiamenti impulsivi e puntate sul dialogo. L’11 luglio, Mercurio in Leone inizia la sosta nel vostro settore delle relazioni. Il transito parla di accordi, trattative e tutto andrà al meglio. La cosa importante che siate sempre disposti, all’occorrenza, a trovare un compromesso che vada bene per tutti. Il 14 luglio con il buon aspetto Sole-Urano, potreste apportare alcune modifiche alla casa o predisporre uno studio per lavorare da remoto. Non è escluso che andrete a caccia di una nuova abitazione probabilmente molto diversa da quella in cui avete vissuto in precedenza. In coppia: se per accontentare la dolce metà avete messo in secondo piano le vostre esigenze, è il momento di trovare un equilibrio.

Soli: desiderate vivere una storia d’amore seria e metterete uno stop a chi vuole solo un’avventura passeggera.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 9 luglio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno sarete molto audaci al punto di dire qualcosa che non dovreste. Ad esempio sentirvi sicuri al massimo e condividere un segreto – che sarebbe spifferato ai quattro venti – o anticipare un progetto o un’idea che avete in mente e che qualche furbetto potrebbe rubarvi. Evitate e siate più strategici, fate attenzione. Il 10 luglio con la

dissonanza Mercurio-Plutone: lavoro o vita privata, potrebbe esserci un disaccordo con una persona. Nei prossimi giorni chiedere scusa ammettendo che forse avete esagerato sarà più facile. Oggi, anche se sarebbe nel vostro interesse, potrebbe essere l’ultima cosa che avrete voglia di fare. Eppure, tendendo la mano, parlando in modo pacato e positivo le tensioni inizierebbero a scemare. Ne vale dunque la pena. Lo stesso giorno, Marte entra in Vergine e per sei settimane sosterà nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro. L’energia dinamica del pianeta può causare alcune discussioni e delle tensioni. Tuttavia se avete volutamente ignorato dei problemi è il momento in cui verranno allo scoperto e ciò vi darà la possibilità di chiarire la situazione.

L’11 luglio, Mercurio entra in Leone: porterete a termine dei progetti, ve la caverete bene per cui pensate in grande. Le relazioni con i colleghi e i clienti saranno eccellenti. Concentratevi sulle attività quotidiane e su come migliorare la vostra efficienza e produttività. Siete senza lavoro e alla ricerca dell’opportunità giusta? Datevi una mossa, ora, e ovunque sia possibile proponetevi come candidati per il posto. Troverete l’impiego che fa per voi.

Il 14 luglio con il buon aspetto Sole-Urano, potreste avere delle preziose quanto inattese conversazioni riguardanti i vostri progetti. Prestate attenzione a qualsiasi consiglio, commento o suggerimento poiché potrebbero avere un ruolo importante nel vostro lavoro. Qualcuno potrebbe persino ispirarvi in un modo che non vi aspettate.