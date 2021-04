Oroscopo della settimana dal 1 al 7 maggio 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 1 al 7 maggio 2021: allontanarvi dalla routine

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana in cui i pianeti vi spingono a uscire dalla vostra zona di comfort, allontanarvi dalla routine. Il 3, lavorate per identificare la differenza su ciò che potete cambiare e ciò che invece non potete. Avrete modo in seguito di farvi valere. Il 5 stabilirete una relazione più significativa con i colleghi oppure lavorare con una persona per realizzare un progetto.

Un amico che non vedete da tempo potrebbe contattarvi ed essere un’esperienza emotivamente coinvolgente. Infine con Venere in Toro positiva, sarete molto generosi ma se non volete compromettere le finanze cercate di essere ragionevoli.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: il 2 è una giornata romantica: mettete su un po’ di musica o guardate insieme un film e coccolate il partner.

Soli: scoprirete che a una persona piacete davvero in modo speciale, soprattutto il 2 potrebbe dichiarare i suoi sentimenti.

Oroscopo della settimana Scorpione: siete meglio di Sherlock Holmes

Oroscopo Umore Scorpione

Questa settimana non sarete costretti a fare tutto da soli: gli altri si faranno avanti per aiutarvi. Domenica 2, sarete meglio di Sherlock Holmes, potrete scoprire la verità sulla maggior parte delle relazioni, le persone vi confesseranno i loro segreti. Martedì 4, attenzione: potreste dar prova di un’ostinazione rabbiosa e vostri sbalzi d’umore rivelarsi distruttivi.

Tenete invece presente che uno scambio sereno di prospettive e informazioni potrebbe far sviluppare a entrambi delle idee in grado di cambiare le carte in tavola! Giovedì 6 concentrerete l’attenzione su un solo progetto. Avete capito che ciò che conta è la qualità.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: occhio al 4, potreste avere reazioni forti nei confronti del partner. Calma, aspettate che passi il risentimento. Dimenticherete tutto.

Soli: metterete l’altro/a, ovvero la persona che vi attrae al centro della vostra attenzione ed è un atteggiamento che ripagherà.

Oroscopo della settimana Pesci: ricordare cos’è che conta veramente

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui porterete a termine un progetto impegnativo, per cui avrete motivo di festeggiare! Domenica 2, buon aspetto tra Venere e Nettuno porta nella vostra vita arte e bellezza. Potreste interagire con gli amici parlando di musica, danza, design. Il 3 potrebbe riemergere la paura di non guadagnare abbastanza ma il 6 alcuni aspetti astrali vi aiuteranno a ricordare cos’è che conta veramente e che avete già ciò di cui pensate di aver bisogno.

Gustate, dunque questa sensazione di appagamento oltretutto abbastanza raro considerando i tempi attuali.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: con il partner l’atmosfera è romantica, insieme vi lascerete andare alla dolcezza di vivere.

Soli: potreste oscillare tra il desiderio di avere una storia importante e quello di vivere con più leggerezza.