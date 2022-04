Oroscopo della settimana dal 9 al 15 aprile 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 9 al 15 aprile 2022: nuove esperienze di lavoro

Oroscopo Umore Cancro

Questa settimana vi troverete di fronte ad alcune scelte ma non sarete da soli. Domenica 10 aprile, con il partner potreste avere un discorso molto importante sul vostro lavoro. È probabile che uno di voi o entrambi vogliate fare qualcosa di diverso e magari in una nuova posizione. La dissonanza Mercurio-Plutone odierna riguarda il fare progetti: abbozzate alcune idee. Lunedì 11 aprile Mercurio entra in Toro: il networking sarà d’aiuto a creare relazioni leali che vi sosterranno nello sviluppo professionale. Il 12, con la congiunzione Giove-Nettuno in Pesci, potreste andare alla ricerca di nuove esperienze di lavoro per progredire e ampliare il raggio d’azione! Sicuramente prenderete delle iniziative. Il 16, con il Plenilunio in Bilancia, troverete uno splendido equilibrio tra lavoro e vita privata: l’energia lunare dà la priorità all’armonia!

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: con Venere in Pesci, saprete bene come rendere felice il partner, lo/a capirete al volo, non avrà bisogno di parlare… Soli: uscirete dal guscio e sarete pronti a socializzare: potreste incontrare una persona speciale!

Oroscopo della settimana Scorpione: Marte in Pesci vi dota di splendide energie

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui lavorare in modo più intelligente e meno complicato! Domenica 10 aprile, con la dissonanza Mercurio-Plutone sarete pronti a eliminare dalla vostra vita ciò che è irrilevante, insignificante o inutile. Lunedì 11 aprile, Mercurio entra in Toro nel vostro settore delle relazioni: due teste pensanti sono meglio di una e anche se in genere siete lupi solitari dovrete ammettere che se volete avere successo, avete bisogno di una mano. Il transito è ottimo per portare avanti delle trattative. Il 12 aprile con la congiunzione Giove-Nettuno nei Pesci la creatività sarà al top e se avete dei progetti di lavoro in corso, farete leva sulla passione! Il 13, l’atmosfera è elettrica: lavoro o vita personale evitate discussioni poiché la situazione potrebbe peggiorare in un nanosecondo. Il 14, l’arrivo di Marte in Pesci vi doterà di una rinnovata energia. Il 16, con la luna piena in Bilancia sarete mentalmente in pace, trarrete gioia dal vostro lavoro.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: esprimerete l’amore in modo più autentico, avrete voglia di migliorare la relazione! La casa, inoltre, sarà un dolce rifugio.

Soli: potreste aver voglia di stare per conto vostro ma sarebbe un errore. Con Venere in Pesci uscite con gli amici. Con questa atmosfera romantica non è escluso un incontro.

Oroscopo della settimana Pesci: fate ampio uso di intuito e buon senso

Oroscopo Umore Pesci

Sarete entusiasti di questa bellissima settimana di lavoro! Domenica 10 aprile, con la dissonanza Mercurio-Plutone potete far combaciare le abitudini di spesa quotidiane con i vostri obiettivi più grandi. Risparmiare su qualche caffè o dolcetto, ad esempio, vi consentirà in seguito di fare un acquisto importante. L’11 aprile, per due settimane sosterà in Toro: fate ampio uso dell’intuito e del buon senso, qualsiasi cosa dobbiate fare. Ricordate di decidere con calma, leggere attentamente i contratti e i documenti. Il transito, inoltre vi consiglia di adottare un approccio razionale e meno idealista nelle conversazioni con i clienti o colleghi e il boss. Il 12 la congiunzione Giove-Nettuno nel vostro segno, vi doterà di un incredibile ottimismo, sul posto di lavoro brillerete. Il 14, Marte entrerà nel vostro segno: sarete certi della vostra professionalità, il che vi permetterà di farvi notare e di progredire con sicurezza.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: non sarebbe male movimentare piacevolmente la relazioni con qualche sorpresa. Piccole cose che il partner non si aspetta saranno carezze al cuore.

Soli: potreste essere tentati di chiamare un/a ex. È ora di chiudere definitivamente o riprendere i rapporti? Ascoltate il cuore e l’istinto.