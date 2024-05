Il Sole converge con Giove e Venere converge con Urano, gli effetti di questi due allineamenti si fondono e si completano a vicenda.

Aggiungi la Luna Piena e avrai in serbo un cocktail cosmico di ottimismo, fortuna, amore e sorpresa.

E Caterina Galloni integra con i dettagli.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Bilancia è in dissonanza con Marte nel vostro segno: cercate di essere diplomatici, concilianti e gentili con chi vi circonda. Anche se vi sentite pronti ad affrontare una questione che da un po’ di tempo rappresenta un problema anziché prendervela con le circostanze o con gli altri forse dovreste ammettere con grande sincerità la vostra parte di responsabilità. In questo modo potreste cambiare atteggiamento mentale, valutare il problema in modo diverso e risolvere la situazione. Amore: in coppia, vi punzecchiate, vi provocate. Date il via a un vero dialogo, parlate chiaramente. Soli: sognate una storia con una persona perfetta. Tornate sulla Terra e incontrerete chi vi renderà felici!

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una domenica in cui recarvi in un posto tranquillo, fare una passeggiata nella natura vi rilasserà. Il buon aspetto Sole-Nettuno, potrebbe spingere a stare per conto vostro, sognare a occhi aperti o fantasticare. Questo transito rappresenta un’opportunità per riflettere su idee e opportunità che vi motivano! Al contempo con la dissonanza Luna-Marte potreste essere irritati dall’atteggiamento di una persona ma non parlerete per timore di scatenare una lite. Sarebbe un errore tenere tutto dentro! Amore: in coppia, siete sempre più uniti e felici! In serata la temperatura sarà bollente. Soli: nella vostra vita entra una persona che ribalterà il vostro quotidiano. L’incontro non sarà effimero!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui non dovete correre in aiuto di persone che non mostrano lo stesso livello di attenzioni o rispetto che offrite loro. Cercate invece di impegnare le energie in quelle relazioni che vi trasmettono belle energie, sono stimolanti. Al contempo se con un amico caro, di cui fidate, ci sono state delle divergenze d’opinioni o motivi vari che vi hanno un po’ allontanato, una chiacchierata sincera potrebbe trasformare alcuni aspetti della relazione, anche se è già positiva. Amore: in coppia, se ci sono difficoltà, cercate di risolverle il più rapidamente possibile attraverso il dialogo, altrimenti potrebbe nascere un clima di reciproca sfiducia. Soli: occhi aperti, evitate di lanciarvi in avventure deludenti.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza Luna-Marte annuncia una domenica poco tranquilla, in casa l’atmosfera potrebbe essere un po’ elettrica e con una persona cara esserci un un piccolo litigio. Ciascuno infatti vorrà imporre le proprie idee all’altro e sarete pronti a reagire con una certa veemenza. Calma e cercate di essere consapevoli del modo in cui affrontate eventuali problemi presenti nelle relazioni. Parlando con tranquillità, sarete più autorevoli e in grado di superare la situazione. Amore: in coppia, la passione è al top, con il partner l’intesa è forte nonché la fantasia. Nuove esperienze tra le lenzuola… Soli: in programma c’è un incontro importante. Non è escluso che torni alla ribalta un amore del passato.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Probabilmente la settimana lavorativa è stata parecchio impegnativa per cui oggi avvertite il bisogno di ricaricare le batterie e ancora di più distrarvi. La cosa migliore, se avete compiti personali da svolgere è dedicare del tempo anche a qualche attività che vi regala energia. Una breve passeggiata o un giro in bicicletta in un ambiente piacevole oppure un caffè e una chiacchierata in compagnia di un amico potrebbero rendere la giornata più rilassante e divertente. Amore: in coppia, è il momento di essere più elastici e mostrare un po’ di buona volontà così da evitare discussioni. Soli: direte a voi stessi che è tempo di agire e troverete il coraggio per avvicinarvi e conquistare il cuore di chi vi attrae.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Luna-Marte odierna al vostro segno parla di denaro e al riguardo potrebbe esserci una discussione con una persona cara o essere preoccupati poiché dovete trovare rapidamente una somma per saldare una fattura. Non è escluso che abbiate voglia di concedervi uno sfizio ma non avere a disposizione i soldi che vi occorrono. Anziché provare frustrazione cercate di risparmiare e ricordare che le cose più dolci della vita – ovvero l’affetto dei vostri cari – sono gratuite. Amore: in coppia, su una questione avete punti di vista diversi e trovare un terreno d’intesa sarà complicato. Soli: un flirt sembra non avere futuro, l’altro/a è esitante a dare il via a una relazione seria e proverete amarezza.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una domenica in cui avrete la chiara percezione che ultimamente le persone care vi hanno chiesto troppo dunque non dovrete sentirvi in colpa se oggi darete la priorità ai vostri bisogni, alle vostre esigenze, soprattutto se avete l’abitudine di mettere gli altri al primo posto! Su un altro piano: nel pomeriggio con il buon aspetto Sole-Nettuno sarete dell’umore giusto per mettere ordine: che siate pronti a eliminare oggetti indesiderati o emozioni pesanti, sfruttate le energie per pulire la casa. Amore: in coppia, cercate di essere meno permalosi! Concedetevi invece dei dolci e sexy momenti d’amore. Soli: inizierà una relazione promettente. Le affinità saranno molte ma occhio a essere esigenti…

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Un approccio sensibile a una situazione complicata che coinvolge anche altre persone, vi permetterà di trovare una soluzione che vada bene per tutti. Anche se sapete bene ciò che volete ottenere e lo direte chiaramente, prendere in considerazione i bisogni degli altri vi metterà in grado di lanciare un segnale positivo, ovvero che desiderate ottenere il risultato migliore. Che si tratti di vita personale o affari, un atteggiamento gentile e rispettoso porterà a sviluppi positivi. Amore: in coppia, c’è dolcezza, sensualità, complicità. L’amore è al centro della scena, vissuto con generosità infinita. Soli: farete un incontro magico! Se avete un appuntamento, rilassatevi: andrà tutto bene, darete il via a una storia.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Luna-Marte, nelle amicizie potrebbe circolare un po’ di tensione e non è esclusa la possibilità che si scateni qualche discussione accesa. Sfruttate invece queste energie per calmare le acque e risolvere eventuali problemi mettendo da parte l’ego. Nel pomeriggio, con il buon aspetto Sole-Nettuno concedetevi una pausa di relax in casa, dedicatevi a un hobby che vi appassiona. E stasera alla larga dai dispositivi, potreste avere problemi a spegnere il cervello. Amore: in coppia, dimostrerete l’amore attraverso attenzioni una più dolce dell’altra! Toccherete il cuore del partner. Soli: i pianeti vogliono rendervi felici! Tutto è possibile e credete profondamente a una nuova storia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza odierna Luna-Marte se riguardo alle persone care provate delle tensioni, sarete in grado di eliminarle e prima di quanto pensiate. Per evitare dei conflitti tuttavia necessario entrare in contatto con le vostre emozioni. Anche se complicato, vi metterà in grado di capire cosa non va e vedere la situazione in un’ottica più positiva. Se in seguito ne parlerete sistemerete tutto. Amore: in coppia, gli sguardi appassionati, vi faranno perdere la testa! Vivrete l’amore anche con tenerezza e complicità. Soli: non dovete vedere il vostro stato come un peso. Vi permette di uscire con gli amici, divertirvi e senza sentirvi in colpa! E chissà, oggi potreste fare un incontro inaspettato.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza tra la Luna in Bilancia e Marte in Ariete, vi rende impazienti e se nascerà una nuova idea avrete voglia di concretizzarla immediatamente. Tuttavia anziché muovervi alla velocità della luce ritagliate del tempo per riflettere sui prossimi passi e definire una strategia. In generale la pazienza oggi non è il vostro forte dunque prima di parlare, riflettete. L’atteggiamento di una persona cara potrebbe darvi sui nervi e rischiate di dire parole di cui in seguito vi pentirete. Amore: in coppia, dal pomeriggio l’atmosfera sarà distesa complice e tenera. Soli: è una domenica favorevole agli incontri romantici. Potreste innamorarvi perdutamente di una persona che ricambierà con altrettanta intensità!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna-Marte, evitate che alcune idee o comportamenti ostinati vi impediscano di fare progressi a livello personale e nelle vostre relazioni, Essere un po’ elastici vi permetterà di mantenere l’armonia, anche se ciò richiederà un sacrificio o dover ammettere di aver commesso un errore. Non è escluso, infatti, che una persona cara vi accusi di aver fatto un acquisto che in realtà non potevate permettervi. In questo caso se sapete che ha ragione evitate di ribellarvi. Amore: in coppia, farete il punto su un piccolo progetto che comunque porterà un rinnovamento nella relazione. Soli: l’amore può nascere da un’amicizia. E a poco a poco vi innamorerete! Tappe utili a saldare l’unione.