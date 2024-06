Oroscopo Leone, settimana 16-22 giugno 2024, fortuna negli affari.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Oroscopo dell’amore per il Leone questa settimana

La tua relazione amorosa vedrà piccole scosse nella prima parte della settimana. Risolvi i problemi per rimanere felice e dedicarti anche alle cose che piacciono a entrambi. Fai attenzione a mantenere l’amante di buon umore. Nella seconda parte della settimana verranno prese alcune decisioni cruciali legate al rapporto. Potresti ottenere l’approvazione dei genitori. Le donne Leone fortunate torneranno alle vecchie relazioni risolvendo vecchie discussioni.

Oroscopo del lavoro Leone questa settimana

Hai bisogno di migliorare le tue prestazioni e questo potrebbe aumentare ancora di più in carica. Avrai idee più innovative ma la mancanza di motivazione e risorse sarà un grande svantaggio nell’impiantarle nel lavoro. Assicurati di trascorrere più tempo al lavoro e di mantenere felice la direzione. I professionisti dell’IT, dell’ospitalità sanitaria e dell’ingegneria civile vedranno opportunità di trasferirsi all’estero. Gli studenti riusciranno ad essere ammessi nelle università straniere. Questo è anche un buon momento per lanciare nuove iniziative e gli uomini d’affari non dovrebbero esitare a firmare nuovi contratti.

Oroscopo dei soldi Leone questa settimana

Alcune quote a lungo pendenti verranno saldate entro la metà della settimana. Un prestito bancario verrà approvato mentre dovrai fornire aiuto finanziario a un parente o fratello bisognoso. Fai attenzione quando effettui investimenti in azioni e scambi. Abbi un’idea corretta del tuo piano di investimenti poiché perdere denaro è l’ultima cosa che desideri.

Oroscopo della salute del Leone questa settimana Nessun grave problema di salute avrà un impatto sulla tua vita di routine. Tuttavia, alcune donne avranno disturbi legati a problemi ginecologici. I bambini mentre giocano potrebbero riportare dei lividi ma non saranno gravi. Alcuni anziani potrebbero avere problemi respiratori e insonnia. Considera questa settimana per abbandonare sia l’alcol che il tabacco.