Oroscopo Leone, settimana 9-15 giugno 2024, ricchezza da diverse fonti.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Oroscopo dell’amore per il Leone questa settimana

Alcune relazioni d’amore saranno testimoni di piccole crepe, soprattutto a causa dell’ego. Risolvilo prima che le cose sfuggano di mano. Abbi il controllo sulle emozioni e non perdere la pazienza anche durante le discussioni. I Leone single saranno felici di trovare qualcuno di speciale. Puoi proporre nella seconda metà della giornata e la risposta sarà positiva. Le donne sposate possono rimanere concepite e questa può essere usata come una buona opportunità per creare una famiglia.

Oroscopo del lavoro Leone questa settimana

Stare lontano dalle controversie. Artisti, pittori, musicisti, attori, designer, politici e copywriter avranno nuove opportunità per mostrare il loro talento. Il tuo potenziale sarà assaporato dal cliente e ti garantirà il successo. I dipendenti governativi possono aspettarsi un cambiamento di sede mentre i professionisti IT, sanitari e dell’ospitalità avranno un programma serrato. Gli uomini d’affari avranno successo nel creare nuove partnership che funzioneranno nel conio di denaro in futuro.

Oroscopo dei soldi Leone questa settimana

Lascia che i soldi arrivino da fonti diverse. Sii felice perché potresti ricevere ricchezza anche da una proprietà che erediterai questa settimana. Puoi investire in immobili o acquistare una nuova casa. Gli uomini d’affari possono avere problemi legati ai fondi, ma in questo caso un cliente o un partner può essere di grande aiuto. Potresti anche ricevere fondi da clienti all’estero che allenteranno i problemi finanziari.

Oroscopo della salute del Leone questa settimana Coloro che hanno problemi legati ai reni dovrebbero stare estremamente attenti. Alcuni Leone soffriranno di ipertensione e potrebbero anche sviluppare problemi legati al colesterolo nella prima metà della settimana. Pur mantenendo una dieta sana, si consiglia anche di evitare uno stile di vita sedentario. Stai lontano dalle persone con atteggiamenti negativi.