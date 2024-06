Oroscopo Pesci, settimana 16-22 giugno 2024, putiferio nelle relazioni amorose.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Oroscopo dell’amore Pesci questa settimana Fai attenzione alle tue affermazioni poiché il tuo amante potrebbe fraintendere e creare putiferio nella relazione. Non perdere la pazienza durante le discussioni e cerca di coccolare il tuo partner. Alcune donne troveranno la relazione tossica e soffocante e potrebbero uscirne. La seconda parte della settimana è buona per fare la proposta alla persona che ti piace e ottenere una risposta positiva.

Oroscopo del lavoro Pesci questa settimana

Sii sincero sul posto di lavoro ed evita le discussioni legate all’ego. Devi concentrarti sulla produttività. Stai lontano dalle controversie questa settimana perché potrebbero demoralizzarti, influenzando la tua produttività. I tuoi pensieri innovativi funzioneranno mentre anche i clienti rimarranno colpiti dal tuo impegno. Per alcuni compiti cruciali dovrai trascorrere più tempo sul posto di lavoro o viaggiare molto. Gli imprenditori in cerca di espansioni all’estero firmeranno nuovi accordi con promotori all’estero.

Oroscopo dei soldi Pesci questa settimana Finanziariamente sei fortunato questa settimana. La ricchezza arriverà da diverse fonti. Alcuni professionisti possono aspettarsi un aumento dello stipendio che avrà un impatto sul saldo bancario. Puoi anche acquistare oro come investimento nella seconda parte della settimana. Poiché questa settimana potrebbe svolgersi una festa o una celebrazione all’interno della famiglia, dovrai contribuire con una somma significativa. Gli uomini d’affari riusciranno a raccogliere fondi tramite i promotori mentre potresti anche ricevere tutte le quote in sospeso.

Oroscopo della salute Pesci questa settimana Fare attenzione a non guidare sotto l’effetto dell’alcol. Dovresti mantenere uno stile di vita sano ed evitare il cibo spazzatura. Mangia più frutta e verdura. Coloro che hanno problemi legati al diabete e al colesterolo avranno bisogno di cure mediche. Chi ama gli sport avventurosi deve fare attenzione e tenere pronto nella borsa un kit medico