Oroscopo Pesci, settimana 9-15 giugno 2024, buoni rendimenti.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Oroscopo dell’amore dei Pesci questa settimana Non c’è spazio per l’ego nella storia d’amore. Il tuo amante preferisce la tua presenza nella vita. Assicurati di soddisfare la domanda. Puoi presentare l’amante alla famiglia e discutere del matrimonio. Una vecchia relazione potrebbe riaccendersi questa settimana. La gravidanza è nelle carte e quindi la coppia non sposata deve essere cauta e per le persone sposate questa sarà una buona notizia. I nativi sposati dei Pesci dovrebbero restare fuori dalle storie d’amore in ufficio poiché il tuo coniuge ti coglierà in flagrante.

Oroscopo del lavoro Pesci questa settimana

Assicurati di rimanere impegnato nel lavoro e di aspettarti un risultato positivo. I tuoi anziani ti supporteranno e i clienti apprezzeranno i tuoi sforzi. Gli sviluppatori aziendali, i promotori e gli addetti al marketing devono lavorare ulteriormente per raggiungere i risultati attesi. Alcuni studenti si trasferiranno in università straniere per studi superiori.

Oroscopo dei soldi Pesci questa settimana

La ricchezza arriverà e alcuni nativi dei Pesci avranno dei requisiti a casa, incluso il matrimonio. Puoi utilizzare questo periodo per rinnovare la casa o anche per donare in beneficenza. Questa settimana alcuni anziani distribuiranno anche le proprietà tra i bambini. Un fratello può chiedere un aiuto finanziario e tu puoi fornirlo se le condizioni lo consentono. Coloro che sono nel commercio di azioni saranno in grado di ricevere un buon rendimento.

Oroscopo della salute Pesci questa settimana Quelli con problemi ai polmoni e al fegato devono stare attenti e consultare un medico ogni volta che è necessario. Potresti dover affrontare problemi legati alla pressione arteriosa o all’ipertensione, ma le cose si sistemeranno in breve tempo. Evita abitudini alimentari non salutari e fai attività fisica regolarmente.