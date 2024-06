Oroscopo Sagittario, settimana 16-22 giugno 2024, conflitti romantici.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Oroscopo dell’amore per il Sagittario questa settimana

Nonostante i piccoli tremori nella prima parte della settimana, sarai felice di trascorrere del tempo con il tuo amante. Puoi essere premuroso e questo renderà la storia d’amore più romantica. Alcune relazioni amorose si trasformeranno in matrimonio con il sostegno dei genitori. Le donne sposate possono avere piccoli problemi a casa del coniuge e questi possono essere risolti parlando con il marito. La gravidanza è nelle carte e quindi la coppia non sposata deve essere cauta e per le persone sposate questa sarà una buona notizia.

Oroscopo del lavoro Sagittario questa settimana

Altre opportunità di crescita professionale busseranno alla porta questa settimana. Utilizzateli in modo intelligente. Coloro che desiderano cambiare lavoro possono prendere in considerazione l’aggiornamento del proprio profilo su un portale del lavoro. Assicurati di impegnarti nel lavoro e che nessuna sfida ti batterà. Sii innovativo durante le riunioni del team e disponi di un piano B ovunque richiesto. Alcuni professionisti viaggeranno per motivi di lavoro e forse anche all’estero.

Oroscopo dei soldi Sagittario questa settimana

Nonostante i problemi finanziari nella prima parte della settimana, puoi procedere con il piano di acquisto di oro e proprietà. Potresti risolvere una questione legale per la proprietà. Una celebrazione o un matrimonio avrà luogo all’interno della famiglia e dovrai dare un contributo dignitoso. Gli uomini d’affari riusciranno a trovare fondi all’estero e anche alcune quote pendenti da tempo verranno saldate.

Oroscopo della salute del Sagittario questa settimana Non avrai complicazioni serie nella vita ma devi stare lontano dallo stress e dalla pressione. Rendi le verdure a foglia parte della tua dieta. Fare yoga e qualche esercizio leggero al mattino sarebbe molto utile perché dà energia al corpo. I bambini possono avere febbre virale o mal di gola, ma non saranno gravi.