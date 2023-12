Oroscopo settimanale Acquario, 31 dicembre – 6 gennaio 2023: una settimana di progresso

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Piccoli attriti verranno risolti nella vita sentimentale. Un fitto programma d’ufficio garantisce opportunità di crescita. Gestisci la ricchezza in modo intelligente. Tuttavia, la salute potrebbe non essere delle migliori.

Oroscopo dell’Amore dell’Acquario

Se esci con qualcuno da molto tempo, potresti prendere in considerazione l’idea di portare la relazione al livello successivo. La tua storia d’amore avrà l’approvazione dei tuoi genitori. Sii paziente con il tuo partner, dagli spazio e cerca di non imporre le tue decisioni. La tua relazione d’amore fiorirà. Alcuni nativi dell’Acquario si appassionano anche al romanticismo in ufficio, il che può avere un serio impatto sulle prestazioni in ufficio.

Oroscopo della carriera Acquario

Le prestazioni nella prima metà della settimana potrebbero non essere impressionanti e ciò potrebbe causare problemi in ufficio. Rimani concentrato sul tuo lavoro e devi assicurarti di occuparti dei compiti cruciali. Mostrare la disponibilità a fare anche degli straordinari che possono portare a buoni risultati durante le discussioni di valutazione.

Alcuni professionisti IT e di animazione dovranno rielaborare i progetti poiché il cliente potrebbe non essere soddisfatto. Gli studenti dovranno lavorare un po’ di più per superare l’esame.

Oroscopo dei soldi Acquario

Nessun grosso problema finanziario ti disturberà questa settimana. Sei pronto per andare avanti con decisioni finanziarie cruciali. Alcuni nativi dell’Acquario vinceranno una causa legale e potresti anche prendere in considerazione investimenti aziendali.

I trader vedranno arrivare fondi nel corso della settimana. Ci saranno piccole controversie finanziarie all’interno della famiglia, ma il tuo coniuge sarà al tuo fianco. Alcuni studenti avranno bisogno di finanziamenti per pagare le tasse universitarie presso un’università all’estero.

Oroscopo della salute dell’Acquario

Ci saranno problemi di salute minori e dovrai gestirli con attenzione. Le donne native avranno problemi associati al diabete o all’ipertensione. Tuttavia, non devi farti prendere dal panico perché il problema verrà risolto in breve tempo. Ma prendi precauzioni quando pratichi sport avventurosi, in particolare attività subacquee.