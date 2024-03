Oroscopo settimanale Sagittario, 31 marzo – 6 aprile 2024: controllo sulla spesa.

Oroscopo dell’amore per il Sagittario questa settimana

Non ci saranno problemi importanti nella storia d’amore, ma devi stare attento a non ferire le emozioni dell’amante. Potrebbero sorgere problemi minori legati all’ego che è necessario risolvere prima che le cose sfuggano di mano. Potresti trascorrere una vacanza romantica in una stazione di collina dove puoi anche sperimentare cose per rafforzare la relazione. Questa settimana è buona per sistemare il matrimonio e coloro che prendono sul serio la relazione possono prendere le decisioni adeguate. Potresti anche riconciliarti con la vecchia fiamma.

Oroscopo del lavoro del Sagittario questa settimana

C’è spazio per la crescita professionale. Gestisci la pressione dell’ufficio con cura e sfrutta ogni opportunità per dimostrare la competenza professionale. Alcuni professionisti e ingegneri IT si trasferiranno all’estero. Coloro che operano nei settori sanitario, alberghiero e dei trasporti avranno un programma serrato. Se ti piacciono gli affari, questo è il momento di espandersi oltre gli orizzonti e investire in molteplici iniziative. I più fortunati espanderanno la propria attività anche all’estero.

Oroscopo dei soldi del Sagittario questa settimana

Nonostante i risultati economici, è bene avere il controllo sulla spesa. Alcuni nativi del Sagittario troveranno successo negli affari speculativi, ma la tua priorità deve essere quella di risparmiare ricchezza per i giorni difficili. Questa settimana è buona per investire in fondi comuni di investimento e alcuni nativi del Sagittario vinceranno anche una battaglia legale sulla proprietà. Messo a risolvere una disputa sulla ricchezza che coinvolge un fratello.

Oroscopo della salute del Sagittario questa settimana

Consulta un medico ogni volta che non ti senti bene. Nella seconda parte della settimana potrebbero verificarsi piccoli problemi di salute. È necessario fare attenzione quando si hanno problemi legati alla digestione poiché ciò può diventare complicato. I pazienti affetti da zucchero e ipertensione necessitano di cure extra. I bambini devono prestare attenzione durante le escursioni.