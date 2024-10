L’oroscopo del 1 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 1 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 1 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Scorpione, punta i riflettori su un vostro settore delle finanze: potreste, ad esempio, ricevere una somma di denaro e ovviamente sarà la benvenuta. Al contempo, considerata la presenza di Venere in Sagittario cercare di sfruttare il fascino o conoscere le persone giuste, nel lavoro potrebbe essere di grande aiuto. Siete pronti a cambiare in meglio la vostra vita dunque non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Amore: in coppia, l’amore e il desiderio si riaccendono, nell’eros farete scintille! In ogni caso cercate di tenere sotto controllo la gelosia. Soli: voglia di farvi notare a tutti i costi! In vista, incontri passionali ma forse passeggeri.

Oroscopo 1 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Scorpione nel lavoro annuncia dei colpi di scena e potrebbero esserci delle sorprendenti novità! Aspettatevi l’inaspettato: qualcosa o qualcuno vi metterà in grado di trasformare la vostra vita professionale. Per il momento osserverete e in seguito agirete! Il transito più in generale, nelle relazioni parla di nuovi inizi, per cui se alcune cose non funzionano capirete che è arrivata l’ora di voltare pagina definitivamente. Amore: in coppia, siete determinati a trascorrere una serata da sogno, solo voi due. Avete prenotato in un piccolo ristorante romantico? Soli: sono possibili nuovi incontri a patto accettiate gli inviti. La vita sociale offre parecchie possibilità!

Oroscopo 1 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Novilunio in Scorpione punta i riflettori sul vostro stile di vita, del benessere ed è arrivato il momento di mettere voi al primo posto. Il transito potrebbe spingervi a introdurre dei grandi cambiamenti, alcune abitudini più sane. Se siete stanchi del vostro quotidiano, anche lavorativo, nel giro dei prossimi sei mesi studierete qualcosa per vivere una routine più appagante, essere più produttivi e trovare il perfetto equilibrio tra lavoro e vita privata. Amore: in coppia, grazie alla capacità di mettervi in discussione, circolerà armonia. L’amore vi prende per mano e vi permette di gustare la felicità. Soli: incontro con una persona interessante e l’intesa sarà perfetta, vi capirete al volo!

Oroscopo 1 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto tra la Luna Nuova in Scorpione e Saturno in Pesci, vi fa provare una sensazione di grande benessere, indica inoltre che se avete un’abilità o un talento, nel lavoro volete essere notati, è il momento giusto per metterli in mostra e distinguervi dagli altri. Avete la possibilità di brillare! Una persona che conta, che può essere d’aiuto a fare passi avanti, diciamo pure che è determinante, non mancherà di vedere le vostre qualità. Amore: in coppia, il legame che vi unisce al partner è indissolubile. I sentimenti sono forti e la passione va di pari passo! Soli: potrebbe esserci un incontro sconvolgente, determinante, quello con l’anima gemella che cambierà la vostra vita.

Oroscopo 1 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Novilunio in Scorpione sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: potrebbe spingervi a trascorrere più tempo con le persone care e ciò preparare il terreno per alcune conversazioni eventualmente mirate a ritrovare l’armonia e prendere insieme decisioni importanti. Se da tempo pensate di cambiare casa per trovarne una più accogliente o di ristrutturare quella in cui vivete, ora prenderete l’iniziativa e ne sarete felici. Amore: in coppia, evitate critiche – probabilmente ingiuste – ma soprattutto la gelosia: il partner potrebbe ribellarsi! Soli: è un venerdì in cui provate nostalgia e potreste fantasticare parecchio sul ritorno di un/a ex ma non è detto che accadrà.

Oroscopo 1 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova in Scorpione sosta nel vostro settore della comunicazione, il transito è favorevole alle relazioni con gli amici, i familiari nonché quelle riguardanti gli affari e il lavoro, avrete conversazioni interessanti. Grazie al fascino e al tatto, alla capacità di convincere, le vostre parole avranno un impatto notevole! Non è escluso l’arrivo di notizie che vi spingeranno in una nuova direzione oppure a iniziare un nuovo progetto. Amore: in coppia, il Novilunio per il vostro segno è eccellente, vi vuole innamorati, seducenti e felici. Lasciatevi andare alle dolci emozioni! Soli: bando alla riservatezza o persino alla timidezza e osate. Nessuno potrà resistere al vostro fascino e alla dolcezza.

Oroscopo 1 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Nuova in Scorpione sosta nel vostro settore delle finanze e al riguardo segnala un nuovo inizio. Con questo transito potreste trovare un nuovo lavoro – oppure un secondo lavoro – o avviare un’attività oppure ampliare il giro dei clienti: di qualsiasi cosa si tratti, vi permetterà di aumentare le entrate. Tuttavia, il Novilunio è in buon aspetto con il rigoroso Saturno: occhio a spendere troppo se oggi deciderete di lanciarvi negli acquisti. Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ tempestosa a causa della gelosia, vostra o del partner. Con gli aspetti odierni rischiate errori di giudizio. Soli: a causa dell’ennesima delusione l’amore oggi non è una priorità. Non vi fidate più di nessuno.

Oroscopo 1 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova nel vostro segno annuncia un nuovo inizio: è una giornata particolarmente importante, che avrà effetti positivi su qualcosa che avete pianificato o che invece potrebbe verificarsi in modo inaspettato. Concentrarvi sugli obbiettivi che avete a cuore e studiare un’attenta strategia per raggiungerli, vi consentirà di ottenere il massimo da questo passaggio, ovvero di ottenere il successo nel giro dei prossimi sei mesi. Amore: in coppia, capirete al volo le reciproche emozioni, la relazione è romantica e magica! I vostri cuori battono all’unisono. Soli: affascinanti, avvertite il bisogno di conquistare ed essere conquistati. Nella vita sociale potrebbe esserci un incontro.

Oroscopo 1 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il Novilunio in Scorpione alle spalle del vostro segno, potrebbero riemergere quelle emozioni che avete represso e avrete degli sbalzi d’umore, passerete dall’euforia al pessimismo. Concedetevi una pausa così da elaborare questo stato d’animo e in seguito rilassarvi. Sfruttate questo transito per liberarvi dall’eventuale rancore e perdonare, da quelle situazioni che vi hanno reso infelici, vi hanno limitato o scatenato delle preoccupazioni. Amore: in coppia, evitate di ricoprire di attenzioni il partner solo perché volete rimediare ai vostri errori. Soli:, la presenza di una persona scatena agitazione? Ascoltate il vostro cuore che batte forte quando lui/lei si avvicina a voi…

Oroscopo 1 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Nuova in Scorpione, per il vostro segno è un transito fortunato: una persona potrebbe essere d’aiuto a raggiungere un obbiettivo importante oppure uno dei vostri progetti concretizzarsi in modo eccellente. Arriverete facilmente alla vetta del successo! Al contempo con questo transito avrete voglia di ampliare il giro delle conoscenze, di stringere nuove amicizie: la vita sociale brillerà, nei prossimi mesi sarete più aperti al divertimento. Amore: in coppia, vi lasciate andare tra le braccia della dolce metà, godrete dei momenti di puro relax. Addio allo stress! Soli: affascinanti e sorridenti! Sarete notati e una persona lancerà un invito. Accettate senza esitare!

Oroscopo 1 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Scorpione sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e annuncia una rinascita professionale: avete le carte in regola per raggiungere con successo, nell’arco dei prossimi sei mesi, uno dei vostri obbiettivi. In programma ci sono splendidi avvenimenti nel lavoro e negli affari, ad attendervi ci sono grandi soddisfazioni e in alcuni casi, un riconoscimento per i risultati ottenuti. Farete concreti passi avanti. Amore: in coppia, sulla vostra relazione la routine oggi ha un impatto positivo. Siete entrambi attaccati alle piccole abitudini, vi rassicurano. Soli: chi vi attrae potrebbe lanciare dei chiari segnali di interesse e deciderete di partire alla conquista!

Oroscopo 1 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Novilunio in Scorpione accende il vostro ottimismo e nel lavoro potrebbero arrivare buone notizie riguardo a una promozione o un trasferimento che desideravate! E’ probabile che attraverso una nuova opportunità avrete la possibilità di imboccare un nuovo ed entusiasmante percorso. In generale è un ottimo momento per ampliare i vostri orizzonti e migliorare la vostra vita, anche attraverso un viaggio o vivendo nuove avventure. Amore: in coppia, grande amore e grande passione! E grazie alla Luna Nuova, con il partner riuscirete a raggiungere i vostri obbiettivi. Soli: un/a collega potrebbe proporvi un caffè e una chiacchierata ma dietro ci sarà ben altro!