L’oroscopo del 1 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 1 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 1 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Sole-Mercurio in Bilancia nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali se con una persona è presente un problema sarete spinti ad affrontarlo una volta per tutte, Se si tratta di qualcuno cui tenete, prima che la situazione peggiori sarete pronti a fare il possibile per risolvere. Parlarne può essere un buon inizio. Anche se è un argomento difficile da affrontare man mano che ne parlerete il dialogo diventerà più facile. In caso contrario la situazione potrebbe peggiorare. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle incomprensioni per motivi di denaro, il partner sarà da prendere con le pinze. Soli: in caso di incontro non rendetevi immediatamente disponibili perché siete soli. Lasciatevi desiderare un po’.

Oroscopo 1 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Sole Mercurio vi rende più lucidi che mai, è d’aiuto ad acquisire una maggiore consapevolezza della vostra situazione attuale – di lavoro o personale – e cos’è che deve cambiare. Avete la forza necessaria e la determinazione per eliminare ciò che ormai nella vostra vita è superato o persone gelose su cui non potete contare. Cercate di non ritornare ad abitudini o schemi mentali che in passato hanno fatto emergere dei dubbi su voi stessi, sulle vostre capacità. Amore: in coppia, obblighi, responsabilità metteranno in secondo piano la relazione e sarete entrambi nervosi. Soli: particolarmente lucidi riguardo alle relazioni a cui darete il via o agli incontri che farete. Sarà d’aiuto a prendere le decisioni giuste.

Oroscopo 1 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui se avete discusso con una persona anche se avrete parecchie conversazioni non è detto che vi offriranno la chiarezza che desiderate. Con la congiunzione Sole-Mercurio in Bilancia la vostra testa e il vostro cuore potrebbero scontrarsi. Dovreste seguire le emozioni o la logica? La risposta potrebbe risiedere nell’azione. A volte, andare oltre può funzionare e potrebbe essere la chiave per risolvere la questione. Su un altro piano: è la giornata giusta per rinnovare il look! Amore: in coppia, Venere in Scorpione rende intensi i sentimenti, la complicità con il partner è sempre più forte! Soli: una persona potrebbe essere segretamente innamorata di voi. Sapete di chi si tratta? Decidete se lanciare dei chiari segnali.

Oroscopo 1 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se nei giorni scorsi nel lavoro vi siete sentiti sotto pressione, avete lottato per superare alcuni problemi così da andare avanti oggi è prevista una pausa. con La congiunzione Sole-Mercurio in Bilancia vi offrirà quel sollievo di cui avete bisogno soprattutto se dedicherete del tempo agli amici, ai familiari, anche quelli che non sentite da un po’. Una chiacchierata vi farà sentire più spensierati e meno preoccupati di aver commesso eventuali errori. Non dovete temere, dunque, di prendere l’iniziativa. Amore: in coppia, bisogno di rassicurazioni e aspetterete gesti concreti dal partner. Con voi le parole non bastano e spesso avete ragione. Soli: non vi accontentate più di languide dichiarazioni d’amore, desiderate gesti concreti.

Oroscopo 1 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la congiunzione Sole-Mercurio in Bilancia nel vostro settore della comunicazione è un martedì in cui siete di buon umore, simpatici, sorridenti e grazie alla gentilezza, farete passare qualsiasi messaggio! Ma non solo: se avete avuto difficoltà a trovare l’aiuto necessario per risolvere un problema, attraverso alcune conversazioni anche on line, un amico o un collega potrebbe fornirvi le informazioni necessarie. E’ una giornata proficua e positiva, anche dal punto di vista professionale e finanziario. Amore: in coppia, l’armonia è totale. Venere rafforza il legame e il partner vi offre il sostegno di cui avete bisogno. Soli: partite alla conquista dell’amore! Le occasioni di incontro si moltiplicano, le conversazioni sono molto romantiche.

Oroscopo 1 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Sole-Mercurio in Bilancia sosta nel vostro settore del denaro e potrebbe essere un argomento scottante: al riguardo ultimamente avete provato maggiore insicurezza, forse avete dovuto far fronte a qualche spesa importante inaspettata, che è stata motivo di stress. Con questo transito potreste rendervi conto che se volete garantirvi sicurezza, dovete entrare in azione. Pensate a cosa potete fare per ottenere maggiore stabilità finanziaria, non ultimo attraverso un’idea o un progetto. Amore: in coppia, la complicità è forte, c’è comprensione. Siete appagati della reciproca presenza! Soli: per una persona provate solo attrazione o qualcosa di più profondo? Parlarne potrebbe portare a sviluppi sorprendenti.

Oroscopo 1 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la congiunzione Sole-Mercurio nel vostro segno, siete intenzionati a distinguervi dagli altri, spinti a mostrare a chi vi circonda grande sicurezza in voi stessi e a dire ciò che pensate senza giri di parole. Il che non è sbagliato, il problema è che rischiate di mascherare l’insicurezza con la spavalderia o persino di arroganza. Fate come sempre, invece, ampio uso di diplomazia e brillerete. Con questo transito avete la possibilità di entrare in contatto con persone utili a progredire! Amore: in coppia, più permalosi del solito dovreste invece fare uno sforzo e mostrare l’amore che provate per il partner. Soli: evitate di rimuginare sul vostro status e all’occorrenza ricordate che c’è sempre la presenza degli amici cari, pronti a sostenervi!

Oroscopo 1 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Sole-Mercurio in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno e potreste essere spinti a riflettere sulle eventuali frustrazioni riguardanti il lavoro, la carriera, quali sono le cose che scatenano stress. Se avete intenzione di superare questa agitazione e realizzare le ambizioni, il transito è perfetto per mettere in moto un piano d’azione, una strategia mirata per concretizzare quanto avete in mente. Stabilite cos’è che non vi piace, cosa dovete cambiare e muovetevi di conseguenza. Amore: in coppia, un nulla, una parola secondo voi fuori posto, potrebbe farvi inalberare. Calma, cercate di non esagerare! Soli: un po’ nervosi, non avete intenzione di lanciarvi in una relazione. Oggi avete soltanto voglia di stare per conto vostro.

Oroscopo 1 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avvertite il bisogno di un cambiamento ma vi sentite bloccati, avete la sensazione di non andare avanti? Con la congiunzione Sole-Mercurio in Bilancia parlatene sinceramente con una persona di cui vi fidate. Tuttavia, anziché concentrarvi esclusivamente su quelle situazioni che secondo voi vi impediscono di progredire, valutate la possibilità di cambiare mentalità ed essere più elastici. A quel punto vi sentirete sollevati e riuscirete ad ampliare il raggio d’azione così come desiderate. Amore: in coppia, sarete molto più vicini, vorrete godere dell’intimità, del comfort della casa e rilassarvi. Soli: avrete ottime idee e intuizioni per fare passi avanti in una relazione nata di recente o per iniziarne una nuova con chi vi attrae.

Oroscopo 1 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Siete dotati di maggiore autorevolezza, mantenete un atteggiamento fermo e determinato e ciò è un bene. Avete intenzione di ampliare gli orizzonti ma assicuratevi che siano quelli giusti. Prendete del tempo per valutare la vostra recente crescita. Volete continuare a riversare energia in queste aree o è ora di imboccare una direzione diversa? Non dovete buttare via tutto il duro lavoro svolto ma svilupparlo nel modo che funziona meglio. E una conversazione oggi potrebbe rivelarsi fondamentale. Amore: in coppia, vivere momenti intensi con la persona amata, non è concesso a tutti. Sfruttate questa splendida giornata! Soli: giornata favorevole agli incontri e uno in particolare sarà pieno di dolci promesse d’amore.

Oroscopo 1 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Sole-Mercurio in Bilancia annuncia al vostro segno una giornata positiva, potreste ricevere alcune notizie – non è escluso dall’estero o da una persona che vive in un paese diverso – che accenderanno il vostro entusiasmo. Potrebbe arrivare un pagamento che aspettate da tempo e che vi permetterà di fare un acquisto importante o avrete la possibilità di vendere qualcosa a un prezzo vantaggioso oppure concluderete una trattativa. Infine, non è escluso che pianificherete un viaggio. Amore: in coppia, serata bollente, realizzerete qualche desiderio piccantino. Soli: se di recente avete incontrato qualcuno, cercherà di saperne di più su di voi… E farete lo stesso nei suoi confronti. Inizierà una storia d’amore?

Oroscopo 1 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nel lavoro potreste avere dei dubbi e ciò rappresentare un ostacolo al raggiungimento dei vostri obbiettivi e progredire come vorreste. La congiunzione Sole-Mercurio in Bilancia oggi è esatta e soprattutto stando un po’ per conto vostro capirete in modo molto chiaro questo atteggiamento e sarete spinti a fare qualcosa al riguardo. I dubbi è evidente che non scompariranno immediatamente con un colpo di bacchetta magica ma trovando un modo per andare oltre, inizierete a fare grandi passi avanti. Amore: in coppia, desideri e bisogni saranno diversi da quelli del partner e vi impunterete. Non aspettatevi reazioni dolci. Soli: potreste aver voglia di contattare un/a ex. Guardatevi invece intorno, puntate a un nuovo amore!