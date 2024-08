L’oroscopo del 10 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 10 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 10 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui siete molto motivati, dedicherete particolare attenzione a un progetto personale, ci metterete il cuore. Ma non solo, potreste trovare buone idee per rendere più piacevole la vostra vita o quella delle persone care. Volete sentirvi vitali e non legati alle solite vecchie routine e questo atteggiamento mentale può attrarre esperienze interessanti. E’ il momento di mettere al lavoro la creatività, uscire da vecchi schemi mentali, allontanare i dubbi e, non ultimo lanciarvi in qualcosa di inedito. Amore: in coppia, ottimo fine settimana, divertimento, piacere, uscite sono in primo piano. Soli: oggi o domani, potreste fare un incontro romantico: a voi, scrivere il seguito.

Oroscopo 10 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un fine settimana in cui avete bisogno di sentirvi al sicuro, nel comfort della vostra casa o comunque in un posto familiare dove incontrare gli amici cari, i parenti a cui volete bene. Forse siete in una fase di cambiamento, in cui volete ripartire da zero. Su un altro piano: se provate rancore, risentimento nei confronti di qualcuno, è in atto una lotta di potere con un collega o il boss ha un comportamento che vi irrita, cercate di capire cosa è che vi ha disturbato davvero. Per oggi, evitate di affrontare discussioni. Amore: in coppia, presi entrambi dal lavoro rischiate di scatenare dei problemi. Soli: lasciate fare al destino ma soprattutto ritrovate fiducia nel mondo circostante.

Oroscopo 10 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un sabato in cui avete belle energie, farete in modo di vivere qualcosa di diverso dal solito con gli amici oppure, perché no?, anche da soli: in entrambi i casi ciò che farete sarà entusiasmante! Tenete presente che la vostra personalità risplende e chi vi circonda apprezza in modo particolare la vostra compagnia. Su un altro piano: se dovete prendere una decisione ma esitate, la cosa migliore è seguire l’istinto, vi spingerà sulla strada giusta! Analizzare troppo la situazione può essere controproducente. Amore: in coppia, c’è tenerezza, complicità, comprensione. Soli, siete agitati e forse perché in vista c’è un appuntamento con chi vi attrae e vorreste dare il via a una storia.

Oroscopo 10 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Cercate di trovare un equilibrio tra le richieste degli altri e le vostre esigenze: oggi siete molto ricettivi alle emozioni di chi vi circonda il che potrebbe avere un impatto negativo sulle vostre energie. Prendete cura di voi stessi. Desiderate concedervi una gratificazione, una piccola follia, regalarvi qualcosa che desiderate da tempo? Probabilmente è perché state respingendo delle emozioni, non volete tenerne conto e preferite lanciarvi negli acquisti. Eppure parlarne con un amico/a vi farebbe un gran bene. Amore: in coppia, temperature bollenti, è un sabato very hot! Soli, una persona enigmatica, misteriosa, vi farà perdere la testa e troverete il modo di contattarla.

Oroscopo 10 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

I transiti odierni, nel corso della mattinata potrebbero scatenare inquietudine, pensieri cupi riguardo al lavoro che svolgete o avere dei dubbi su come raggiungere il successo. Per fortuna sono passaggi veloci e i timori svaniranno nell’arco di poche ore ma è importante avere chiarezza mentale e, soprattutto, sicurezza in voi stessi! Cercate di distrarvi in buona compagnia, pensare ma in modo positivo agli obbiettivi che volete raggiungere. Infine, evitate di scaricare su amici e familiari lo stress e il nervosismo. Amore: in coppia, cercate quanto vi è più possibile di dimostrare i sentimenti che provate per il partner. Soli: farete di tutto per farvi notare da chi vi attrae e ci riuscirete!

Oroscopo 10 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un fine settimana in cui dovete privilegiare la tranquillità, rilassarvi, stare alla larga da persone aggressive o polemiche: cercate di ricaricare le batterie, ne avete un gran bisogno poiché in questo momento con la presenza di Marte in Gemelli siete un fascio di nervi. Probabilmente state lavorando più del solito oppure c’è stato un cambiamento nell’organizzazione, nel metodo di lavoro e per adattarvi avete dovuto fare uno sforzo. Il che è chiedere troppo alla Vergine, segno attaccato fortemente alle proprie abitudini. Amore: in coppia, la relazione è basata su sentimenti sinceri e in caso di discussione saprete trovare una soluzione. Soli: in vista c’è un incontro romantico e perderete la testa.

Oroscopo 10 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

In conflitto tra il desiderio di godere pienamente del tempo libero e dedicare l’attenzione alle responsabilità? L’istinto vi suggerisce di uscire e frequentare gli amici ma potreste avere un arretrato di compiti che non dovrebbero essere ignorati. Il che potrebbe essere motivo di frustrazione: sarà difficile trovare un equilibrio tra le due cose, per cui esaminate ciò che dovete fare così da eliminare gli impegni inutili. Alcune soluzioni potrebbero farvi risparmiare tempo così da non sacrificare il divertimento. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di vivere in modo più intenso e coinvolgerete il partner nei desideri più folli. Soli: ritrovate la motivazione, oggi potreste incontrare l’amore!

Oroscopo 10 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con i passaggi astrali odierni avete la possibilità di distinguervi positivamente dalla massa: anche se è agosto, sfruttate questi passaggi astrali al massimo per spedire il CV o mostrare quelle qualità che gli altri ancora non conoscono. Mollare la voce critica interiore che mette in discussione ogni scelta consentirà al vostro talento di risplendere e otterrete ottimi risultati. Infine, una conversazione con un amico vi rilasserà: se qualcosa non va, parlare vi permetterà di sfogarvi, soprattutto perché è noto che tenete tutto dentro. Amore: in coppia, la relazione evolve, con il partner fate progetti entusiasmanti. Soli: perché non dire a chi vi attrae cosa provate? Potreste dare il via a una bella storia.

Oroscopo 10 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste mettervi sotto pressione per trovare un equilibrio tra la libertà personale e le responsabilità familiari che impediscono di appagare il bisogno di avventura. Cercate di trovare un compromesso così da adempiere i doveri ma ritagliando spazio per le attività personali. Avete bisogno di distaccarvi dal solito quotidiano, di vedere chiaramente le emozioni o ciò che avreste voglia di fare o, ancora, esaminare una possibilità che non avete mai considerato e ora scoprirne tutte le potenzialità. Amore: in coppia, siete presenti l’uno per l’altra e in vista ci sono nuovi progetti. Soli: grande passione, sarà amore al primo sguardo e avrete la certezza di aver incontrato l’anima gemella.

Oroscopo 10 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Familiari o amici potrebbero complicare la giornata, mettere i bastoni tra le ruote, contrastare qualcosa che avete pianificato per questo sabato e ciò scatenare la vostra irritazione. I passaggi odierni annunciano improvvisi colpi di scena o problemi nella comunicazione, dei malintesi che vi costringeranno a ribaltare il programma. Prendete tutto con filosofia e permettete che oggi sia qualcun altro a prendere l’iniziativa: non sarà la fine del mondo e avrete ugualmente la possibilità di distrarvi. Amore: in coppia, volete dirigere tutto, questioni di denaro comprese. Il che potrebbe scatenare delle discussioni. Soli: il vostro status al momento vi piace, la libertà vi ricarica di belle energie.

Oroscopo 10 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un sabato positivo, la Luna in Bilancia vi dota di splendide energie, vi rende più dinamici e siete pronti a entrare in azione! Sarete circondati da persone simpatiche, divertenti, con cui trascorrerete bei momenti. La vita sociale – anche on line – in generale è al top e la conoscenza di una persona influente – forse attraverso la presentazione di un amico – potrebbe esservi molto utile sul piano lavorativo o degli affari, vi permetterà di cogliere un’ottima opportunità o introdurvi in una nuova cerchia. Amore: in coppia: se c’è un problema da risolverete, troverete una soluzione costruttiva. Soli: una persona cercherà di affascinarvi ma capirete che è un atteggiamento riservato a molti/e.

Oroscopo 10 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui dovete fare attenzione a come vi esprimete: in caso contrario rischiate di creare dei malintesi, questi problemi di comunicazione potrebbero avere ricadute importanti. Cercate di parlare in modo chiaro! Al contempo, il commento inatteso di qualcuno potrebbe offendervi spingendovi a reagire con forza. Tenete presente che con Mercurio in moto retrogrado, quasi tutto è soggetto a interpretazioni errate. Prima di irritarvi assicuratevi di aver interpretato bene ciò che ha detto l’altro. Amore: in coppia, in caso di discussione, a fare il primo passo per riportare la pace, oggi sarà il partner. Soli: un incontro inatteso e di sicuro stavolta non avrete voglia di scappare.