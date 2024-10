L’oroscopo del 13 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 13 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 13 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio entra in Scorpione, dove già è presente Venere e fino al 2 novembre il denaro sarà al centro della vostra attenzione ed è un buon momento per ridurre le spese. Con questo transito sarete spinti a esaminare nel dettaglio alcune abitudini di spesa, il che è positivo. Fate attenzione che non si trasformi in un’ossessione! Su un altro piano: che si tratti di lavoro o vita privata, evitate battute pesanti. Se capite che state esagerando fate marcia indietro così da non offendere l’altro. Amore: in coppia, mantenere vivo il dialogo è una priorità. Il silenzio è nemico dell’armonia nella relazione. Soli: non fatevi ingannare! Accettando di chiudere gli occhi non dovrete lamentarvi del risultato.

Oroscopo 13 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio entra in Scorpione nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: fino al 2 novembre il dialogo sarà essenziale e data la presenza di Venere nello stesso segno, in qualsiasi circostanza personale o di lavoro – compresi gli accordi – dovrete trovare un terreno di intesa, essere concilianti e probabilmente anche accettare un compromesso. Il pianeta a voi ricorda che le persone care vi sostengono: è un un momento eccellente per chiedere, quando necessario, il loro prezioso aiuto. Amore: in coppia, è un sabato romantico, nonostante una leggera tendenza all’esagerazione. Ma vi prenderete cura della dolce metà! Soli: desiderate una storia stabile? Cercate di essere voi stessi.

Oroscopo 13 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Mercurio in Scorpione, fino al 2 novembre, cercate di mantenere il programma della giornata nel modo più semplice possibile: prima che ve ne rendiate conto i compiti di lavoro o personali potrebbero aumentare a vista d’occhio. Uno di questi, infatti, sarà particolarmente complesso e richiedere attenzione ai dettagli e forse non sarete dell’umore giusto per concentrarvi. Tuttavia anziché prendere una scorciatoia, la cosa migliore sarà quella di rimandare. Amore: in coppia, non avere gli stessi desideri nello stesso momento non significa che la relazione sta andando male. Cercate un nuovo terreno d’intesa. Soli: che ne dite di dare alle persone la possibilità di conoscervi? Lasciatevi andare.

Oroscopo 13 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio raggiunge Venere in Scorpione: i due pianeti oltre ad accentuare il vostro fascino, vi dotano di un’ottima forma psicofisica. In particolare Mercurio – fino al 2 novembre – rappresenta un invito ad andare avanti più che mai, con grande determinazione, nella realizzazione dei progetti personali o di lavoro che avete a cuore! Rappresenta un’opportunità per fare qualcosa di bello, di positivo, di cui essere orgogliosi. Amore: in coppia, le questioni di denaro rischiano di minare la complicità. Ciao ciao ai buoni propositi di non discutere più. Soli: se una persona vi fa gli occhi dolci, andate su di giri, fate progetti… Lasciate che le cose si snodino senza fretta!

Oroscopo 13 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio raggiunge Venere in Scorpione: la casa potrebbe richiedere la vostra attenzione, soprattutto se dovete fare dei lavori urgenti. Fino al 2 novembre, il pianeta rappresenta un invito a sistemare le cose e toglierle di mezzo il prima possibile. In questo periodo potreste essere più permalosi, prenderete nel verso sbagliato qualsiasi commento, dunque con i familiari evitate di scatenare delle discussioni. Mantenete l’armonia! Amore: in coppia, di fronte ai problemi unite le reciproche forze e abbiate fiducia nel futuro. Soli: se una forte amicizia impegna totalmente tempo e attenzioni, per quanto possa essere bella, non vi permette di fare incontri romantici.

Oroscopo 13 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio entra in Scorpione e fino al 2 novembre vi mette in grado di avere una visione molto chiara delle situazioni di lavoro o personali. Vedrete le cose come sono, in modo realistico e ciò sarà d’aiuto a prendere decisioni sagge: vi permetteranno di ottenere ciò che desiderate! Più in generale, grazie al senso dell’osservazione accentuato capirete al volo ciò che pensano gli altri e se eventualmente vi mentono! Amore: in coppia, alcuni atteggiamenti del partner potrebbero darvi sui nervi e altri invece, vi fanno sciogliere il cuore. La dolce metà stenta a capire. Soli: grazie al modo affascinante di esprimervi farete colpo su una persona. Accettate un invito.

Oroscopo 13 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

L’arrivo di Mercurio in Scorpione, dove già sosta Venere, vi rende più astuti e scaltri del solito. Troverete la soluzione a qualsiasi problema oppure al contrario dei problemi a tutte le soluzioni. Passerete da un estremo all’altro ma precisiamo che non è negativo, anzi… Al contempo, il transito rappresenta un buon momento per stabilire un budget o per chiedere una somma di denaro che aspettate da tempo. Amore: in coppia, circolano disaccordi, ogni scusa è buona per litigare e rilassarvi è complicato. Le discussioni però non porteranno da nessuna parte… Soli: non è la giornata giusta per fare il primo passo o dichiarare il vostro amore. Non avete lo stato d’animo giusto.

Oroscopo 13 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio entra nel vostro segno: fino al 2 novembre la chiarezza mentale sarà al top, sfruttate il transito per fissare degli appuntamenti di lavoro o di affari poiché grazie al fatto che parlerete in modo più diretto, schietto, avrete la possibilità di ottenere ciò che desiderate nonché promuovere le vostre idee. Se state cercando un lavoro, non esitate a proporvi: mandate il CV e otterrete sicuramente un colloquio. Amore: in coppia, date nuovo slancio alla relazione ad esempio con una serata romantica, una gita in un posto nuovo. Soli: con o senza chi vi corteggia, è una domenica in cui ascoltare quella vocina interiore che vi consiglia di scappare dal quotidiano.

Oroscopo 13 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Fino al 2 novembre, Mercurio in Scorpione sosta alle spalle del vostro segno: potreste avere difficoltà a lavorare sodo e concentrarvi. E’ il momento giusto per staccare la spina e rigenerare le energie, ritrovare un equilibrio interiore. Tenete presente che se pensate in modo negativo, il lavoro vi sembrerà noioso e frustrante ma se al contrario pensate positivo, avrete la splendida sensazione che potrebbero accadere cose buone! Amore: in coppia, la relazione sembra persa tra le pieghe del quotidiano. È ora di riprendervi! Soli: se crederete in voi stessi lo faranno anche gli altri e a quel punto concluderete la giornata con una dolce conversazione romantica.

Oroscopo 13 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio in Scorpione, fino al 2 novembre, fa brillare la vita sociale, avete la possibilità di entrare in nuove cerchie! Se inoltre, con un amico avete parlato della possibilità di entrare insieme in affari, ora vorrete avere delle conversazioni serie sull’attività, come dovrebbe essere strutturata e quanto denaro avete a disposizione. Siete entrambi in grado di vedere sia il lato positivo che quello negativo, dunque andate avanti con sicurezza. Amore: in coppia, desiderate migliorare la relazione ma non a qualsiasi prezzo! Non avete intenzione di fare troppe concessioni su questioni importanti, ed è giusto. Soli: desiderate una storia? Uscite un po’ di più così da incontrare nuove persone.

Oroscopo 13 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Scorpione, fino al 2 novembre nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, annuncia l’arrivo di importanti opportunità che miglioreranno positivamente il lavoro, gli affari e otterrete ottimi risultati. Raggiungerete un obbiettivo a cui puntate da tempo e su cui vi siete impegnati parecchio! Se in un progetto ci sono stati degli ostacoli, ora avrete una seconda possibilità e concretizzerete velocemente. Amore: in coppia, l’atmosfera potrebbe essere un po’ tesa. Non è oggi che risolverete alcune questioni delicate. Soli: il magnetismo, il potere di seduzione è al top! I pianeti organizzano degli incontri romantici, spetta a voi scegliere la persona giusta.

Oroscopo 13 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Scorpione per il vostro segno è un transito eccellente, fino al 2 novembre avrete voglia di uscire dalla vostra zona di comfort e sfruttare qualsiasi possibilità che in qualsiasi settore della vostra vita vi permetta di ampliare il raggio d’azione. Più sarete pronti ad affrontare nuove sfide e tanto più scoprirete di essere all’altezza. Scoprirete delle risorse interiori che non sapevate di avere! Amore: in coppia, godete i piaceri di una relazione stabile ma sia chiaro, non monotona! E’ evidente che formate un duetto molto affiatato! Soli: se avvertite il forte desiderio di esprimere ciò che provate alla persona che vi attrae, oggi avrete il coraggio di farvi avanti.