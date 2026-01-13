L’oroscopo del 14 gennaio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 14 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 14 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)
Con la dissonanza Mercurio-Giove, alcune relazioni di lavoro o personali potrebbero non essere al top. Vi accorgerete che qualcuno vi parla in modo poco rispettoso, muove delle critiche oppure sarete voi ad avere questo atteggiamento. La nota positiva: tenete presente che qualsiasi nuova collaborazione inizierete oggi sarà promettente, otterrete quanto sperate. Amore: in coppia, siete affascinanti, sexy, il partner non potrà resistervi. Il vostro ego sarà lusingato! Soli: non lasciatevi ingannare dai complimenti… E’ già accaduto troppe volte in passato. Fate una rigorosa selezione tra chi vi corteggia!
Oroscopo 14 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)
Il percorso di lavoro è più chiaro di quanto possiate pensare. Potreste anche impegnarvi in un nuovo studio o fare un viaggio che determinerà il futuro professionale. Dovete solo procedere con grande perseveranza. E se dovesse arrivare una nuova opportunità, cosa molto possibile, bando all’esitazione e fatela vostra! Amore: butterete nel cassonetto dei rifiuti i rancori, il passato e le critiche. Deciderete di ripartire su basi nuove e solide. Soli: Un bellissimo incontro romantico quanto inaspettato potrebbe sorprendervi, ma andando avanti riuscirà a mantenere le promesse iniziali a cui avevate creduto?
Oroscopo 14 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Potreste riflettere sul denaro e la stabilità e provare insicurezza. Evitate di alimentare questo stato d’animo negativo e cercate invece di essere ottimisti, concentratevi su ciò che avete e non su ciò che potrebbe mancarvi! Per capire qual è la strada migliore da imboccare, esaminate ciò che in passato per voi ha funzionato. Se volete superare le paure relative al successo e al fallimento dovete affrontarle. Amore: in coppia, grande immaginazione, anche nell’eros e il partner sarà pronto/a a seguirvi, anche in capo al mondo! Soli: fascino, potere di seduzione e qualcuno cadrà nella vostra rete.
Oroscopo 14 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)
La dissonanza tra Mercurio in Capricorno e Giove nel vostro segno, potrebbe scatenare insoddisfazione, potreste desiderare l’opposto di ciò che avete poiché in questo momento il bisogno è quello di varietà e stimoli. Se è così, provateci! Riflettete su come rendere la giornata diversa così da sentirvi vitali e motivati. Più in generale, per oggi evitate di fare promesse che in seguito non potrete mantenere. Amore: un nulla oggi vi farà uscire dai gangheri. La cosa migliore oggi, è dire al partner che non siete dell’umore giusto per parlare. Soli: un po’ eccessivi, pretenderete un po’ troppo da una persona che vi corteggia.
Oroscopo 14 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)
La Luna in Sagittario annuncia un mercoledì positivo, potreste ricevere una buona notizia che vi permetterà di guadagnare di più o potrebbe trattarsi di una nuova opportunità di lavoro. E’ una giornata in cui avrete conversazioni costruttive e rifletterete su un progetto che vi sta a cuore. Su un altro piano: se avete intenzione di acquistare qualcosa cercate prima di valutare i pro e i contro. Amore: in coppia. emozioni forti anche sul fronte eros! Le conversazioni sono positive, farete nuovi progetti. Soli: la serata potrebbe essere un po’ difficile, vorreste avere accanto un/a partner e dormire abbracciati.
Oroscopo 14 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)
Se nel lavoro o nella vita privata, alcune persone si comportano in modo strano, scostante, può essere che non volendo abbiate fatto qualcosa che ha dato loro fastidio. Forse il tono della voce è stato autoritario oppure siete stati troppo invadenti anche se volevate solo dare una mano. Anziché reagire inviate un sms amichevole o fate una telefonata. Fate sapere che tenete alla relazione. Amore: in coppia, alcuni di voi sentiranno imprigionati nella relazione. E’ un fatto passeggero… Soli: potreste aver voglia di contattare una persona con cui avete avuto una grande storia d’amore. Sicuri che sia una buona idea?
Oroscopo 14 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
All’apparenza sembrate calmi, con il pieno controllo delle emozioni ma con la dissonanza Mercurio-Giove interiormente non è così e dovreste prendere seriamente la questione. Ammetterlo a voi stessi può essere un primo passo positivo. Non dovete necessariamente parlarne con altre persone, familiari compresi, ma essere soltanto sinceri con voi stessi e accettare la verità. Amore: in coppia, qualche disaccordo non così grave da causare una crisi ma che contribuirà a turbare la relazione. I vostri sentimenti oscillano. Soli: potrebbe nascere un’attrazione ma prima di lanciarvi, verificate l’affidabilità dell’altro/a.
Oroscopo 14 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Con la Luna in Sagittario nel vostro settore delle finanze, è la giornata giusta per riflettere sul vostro atteggiamento riguardante il denaro: spendete un po’ eccessivamente o, al contrario, stringete troppo i cordoni della borsa così da risparmiare. Trovate una giusta via di mezzo! Sul posto di lavoro potrebbero esserci delle discussioni: reagite giocando la carta dell’umorismo. Anche se non è facile. Amore: in coppia, giornata all’insegna della passione, eros e tenerezza. Lasciatevi andare! Un mazzo di fiori o una cenetta a lume di candela? Soli: un incontro vi regalerà splendide emozioni, accenderà la fiamma dell’amore!
Oroscopo 14 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Fino a venerdì, la Luna sosta nel vostro segno: una persona che ha viaggiato e molta esperienza di vita, potrebbe sollecitare la vostra curiosità. Qualcosa che dirà scatenerà la voglia di avventura, di ampliare i vostri orizzonti. Rappresenterà un invito a uscire dalla vostra zona di comfort e provare qualcosa di diverso. Approfondire la conoscenza potrebbe essere molto stimolante. Amore: in coppia, alcune difficoltà di comunicazione. Dovrete riuscire a farvi capire dal partner adottando il suo modo di parlare oppure tacere… Soli: non è la giornata ideale per conquistare un cuore. Rimandate a domani.
Oroscopo 14 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Lavoro o vita personale ce l’avrete con qualcuno ed è noto che il vostro segno cova rancore per molto tempo. Tuttavia, con la dissonanza tra Mercurio nel vostro segno e Giove in Cancro, evitate di accusare l’altro/a senza avere in mano delle prove. A volte si può sbagliare, interpretare in modo errato una parola o un gesto e sentirsi vittime di un’ingiustizia: ed è quanto potrebbe accadere oggi. Amore: in coppia, dolce complicità con il partner, nella relazione introdurrete fantasia e buonumore. Soli: della solitudine ne avete abbastanza ma siete anche stufi delle avventure fugaci. Volete incontrare una persona affidabile.
Oroscopo 14 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con la Luna in Sagittario è un mercoledì in cui siete di buonumore, estroversi, con il desiderio di coltivare i vostri interessi o approfondire lo studio di un argomento oppure dedicarvi a un progetto di lavoro che vi appassiona. I passaggi odierni vi spingono a entrare in contatto con le persone a cui volete bene ed è un buon momento per pianificare un’uscita con gli amici più cari. Amore: in coppia, grandi progetti: cambiamento di casa, un bebè o un progetto di lavoro insieme? La relazione ha una svolta positiva! Soli: volterete pagina sulle storie passate, non guarderete indietro. Addio a tutti/e gli e le ex!
Oroscopo 14 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)
La chiave per sfruttare al meglio i prossimi giorni è in una buona comunicazione. La dissonanza Mercurio-Giove indica che qualcosa che dovete dire a una persona cara – forse desiderate dare il via a un progetto – scatena nervosismo. Ma potreste scoprire che prendere l’iniziativa vi permetterà di avere una conversazione che non solo riporta la pace ma migliora la relazione! Amore: in coppia, incomprensioni e malintesi, rischiate di dire inoltre cose che nemmeno pensate! Soli: non è giornata di incontri, le cose non andranno per il verso giusto. Fate qualcosa che vi piace per conto vostro o uscite con gli amici.