Cosa dice l’oroscopo del 14 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Con la dissonanza Mercurio-Giove, alcune relazioni di lavoro o personali potrebbero non essere al top. Vi accorgerete che qualcuno vi parla in modo poco rispettoso, muove delle critiche oppure sarete voi ad avere questo atteggiamento. La nota positiva: tenete presente che qualsiasi nuova collaborazione inizierete oggi sarà promettente, otterrete quanto sperate. Amore: in coppia, siete affascinanti, sexy, il partner non potrà resistervi. Il vostro ego sarà lusingato! Soli: non lasciatevi ingannare dai complimenti… E’ già accaduto troppe volte in passato. Fate una rigorosa selezione tra chi vi corteggia!

Oroscopo 14 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Il percorso di lavoro è più chiaro di quanto possiate pensare. Potreste anche impegnarvi in un nuovo studio o fare un viaggio che determinerà il futuro professionale. Dovete solo procedere con grande perseveranza. E se dovesse arrivare una nuova opportunità, cosa molto possibile, bando all’esitazione e fatela vostra! Amore: butterete nel cassonetto dei rifiuti i rancori, il passato e le critiche. Deciderete di ripartire su basi nuove e solide. Soli: Un bellissimo incontro romantico quanto inaspettato potrebbe sorprendervi, ma andando avanti riuscirà a mantenere le promesse iniziali a cui avevate creduto?

Oroscopo 14 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste riflettere sul denaro e la stabilità e provare insicurezza. Evitate di alimentare questo stato d’animo negativo e cercate invece di essere ottimisti, concentratevi su ciò che avete e non su ciò che potrebbe mancarvi! Per capire qual è la strada migliore da imboccare, esaminate ciò che in passato per voi ha funzionato. Se volete superare le paure relative al successo e al fallimento dovete affrontarle. Amore: in coppia, grande immaginazione, anche nell’eros e il partner sarà pronto/a a seguirvi, anche in capo al mondo! Soli: fascino, potere di seduzione e qualcuno cadrà nella vostra rete.

Oroscopo 14 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza tra Mercurio in Capricorno e Giove nel vostro segno, potrebbe scatenare insoddisfazione, potreste desiderare l’opposto di ciò che avete poiché in questo momento il bisogno è quello di varietà e stimoli. Se è così, provateci! Riflettete su come rendere la giornata diversa così da sentirvi vitali e motivati. Più in generale, per oggi evitate di fare promesse che in seguito non potrete mantenere. Amore: un nulla oggi vi farà uscire dai gangheri. La cosa migliore oggi, è dire al partner che non siete dell’umore giusto per parlare. Soli: un po’ eccessivi, pretenderete un po’ troppo da una persona che vi corteggia.

Oroscopo 14 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)