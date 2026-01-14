Cosa dice l’oroscopo del 15 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Con il buon aspetto Venere-Urano siete più ambiziosi del solito, avete la possibilità di fare vostre delle splendide opportunità riguardanti la carriera e le finanze. Siete inoltre in una posizione eccellente per entrare in contatto con persone che contano pronte a dare una mano. Potreste infine, fare qualcosa che vi metterà al centro della scena, sarete notati dal boss o dai superiori. Amore: in coppia, siete poco disposti a fare delle concessioni. E’ inevitabile che ci siano delle tensioni. Per oggi rimandate conversazioni delicate. Soli: non è una giornata favorevole all’incontro con l’amore del secolo. Ma l’appuntamento è solo rimandato…

Oroscopo 15 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il buon aspetto Venere-Urano vi sentite più che pronti a prendere l’iniziativa, per raggiungere un obbiettivo che vi metta in grado di migliorare il vostro percorso professionale. La cosa importante è mettere chilometri di distanza tra voi e chi critica quanto avete intenzione di fare. Una volta entrati in azione sarete inarrestabili per cui non permettete a nessuno di rallentare il ritmo. Amore: in coppia, grazie a un atteggiamento dolce e ternero oggi vi sarà facile ottenere dalla dolce metà tutto ciò che desiderate. Serata bollente. Soli: è la giornata ideale per osare, lanciarvi nella conquista o dichiarare i vostri sentimenti. Non dovete temere delusioni.

Oroscopo 15 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui vorreste prendervela comoda: è la strada più semplice ma non è la migliore. Spesso la comodità costringe a pagare più del dovuto: se avete intenzione di uscire e fare shopping, non dovete recarvi nel negozio più vicino o spendere online ma muovervi andando in cerca di buone occasioni. Su un altro piano: potrebbe arrivare una buona notizia che aspettate da tempo. Amore: in coppia, potreste avvertire il forte bisogno di fare il punto della situazione così da eliminare definitivamente malintesi e incertezze. Ottima iniziativa. Soli: c’è chi vi corteggia e vi attrae ma prima di lanciarvi in una storia cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 15 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il lavoro oggi sarà impegnativo ma con l’armonia Venere-Urano avrete comunque la possibilità di ritagliare del tempo per uscire con gli amici e rilassarvi. Al contempo tenete presente che gesti o aperture amichevoli da parte vostra oggi potrebbero avere un forte impatto: ampliate il più possibile i contatti – anche sul posto di lavoro – e troverete chi sarà pronto a sostenervi. Amore: in coppia, i pianeti in Capricorno vi rendono un po’ inquieti ma senza che ci sia un vero motivo. Tiratevi su! Accogliete le attenzioni e l’amore del partner! Soli: con il fascino di cui siete dotati oggi potete fare una strage di cuori! Allora, sorridete e lanciatevi nella conquista.

Oroscopo 15 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)