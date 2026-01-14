L’oroscopo del 15 gennaio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 15 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 15 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)
Con il buon aspetto Venere-Urano siete più ambiziosi del solito, avete la possibilità di fare vostre delle splendide opportunità riguardanti la carriera e le finanze. Siete inoltre in una posizione eccellente per entrare in contatto con persone che contano pronte a dare una mano. Potreste infine, fare qualcosa che vi metterà al centro della scena, sarete notati dal boss o dai superiori. Amore: in coppia, siete poco disposti a fare delle concessioni. E’ inevitabile che ci siano delle tensioni. Per oggi rimandate conversazioni delicate. Soli: non è una giornata favorevole all’incontro con l’amore del secolo. Ma l’appuntamento è solo rimandato…
Oroscopo 15 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)
Con il buon aspetto Venere-Urano vi sentite più che pronti a prendere l’iniziativa, per raggiungere un obbiettivo che vi metta in grado di migliorare il vostro percorso professionale. La cosa importante è mettere chilometri di distanza tra voi e chi critica quanto avete intenzione di fare. Una volta entrati in azione sarete inarrestabili per cui non permettete a nessuno di rallentare il ritmo. Amore: in coppia, grazie a un atteggiamento dolce e ternero oggi vi sarà facile ottenere dalla dolce metà tutto ciò che desiderate. Serata bollente. Soli: è la giornata ideale per osare, lanciarvi nella conquista o dichiarare i vostri sentimenti. Non dovete temere delusioni.
Oroscopo 15 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)
E’ una giornata in cui vorreste prendervela comoda: è la strada più semplice ma non è la migliore. Spesso la comodità costringe a pagare più del dovuto: se avete intenzione di uscire e fare shopping, non dovete recarvi nel negozio più vicino o spendere online ma muovervi andando in cerca di buone occasioni. Su un altro piano: potrebbe arrivare una buona notizia che aspettate da tempo. Amore: in coppia, potreste avvertire il forte bisogno di fare il punto della situazione così da eliminare definitivamente malintesi e incertezze. Ottima iniziativa. Soli: c’è chi vi corteggia e vi attrae ma prima di lanciarvi in una storia cercate di approfondire la conoscenza.
Oroscopo 15 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)
Il lavoro oggi sarà impegnativo ma con l’armonia Venere-Urano avrete comunque la possibilità di ritagliare del tempo per uscire con gli amici e rilassarvi. Al contempo tenete presente che gesti o aperture amichevoli da parte vostra oggi potrebbero avere un forte impatto: ampliate il più possibile i contatti – anche sul posto di lavoro – e troverete chi sarà pronto a sostenervi. Amore: in coppia, i pianeti in Capricorno vi rendono un po’ inquieti ma senza che ci sia un vero motivo. Tiratevi su! Accogliete le attenzioni e l’amore del partner! Soli: con il fascino di cui siete dotati oggi potete fare una strage di cuori! Allora, sorridete e lanciatevi nella conquista.
Oroscopo 15 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)
Con il buon aspetto Venere-Urano, è un ottimo momento per stabilire nel programma quotidiano delle abitudini più sane. Dedicare del tempo a una relazione vi metterà in grado di progredire nel lavoro o negli affarii ma in generale oggi toccherete con mano che nel lavoro il vostro impegno non è passato inosservato, vi faranno dei complimenti, peraltro ampiamente meritati. Amore: in coppia: circola grande passione, organizzate una serata romantica e l’atmosfera sarà all’insegna dell’eros a cinque stelle! Soli: negli affari di cuore non vi porrete troppi problemi: darete il via al gioco di seduzione con chiunque accenda il vostro interesse.
Oroscopo 15 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)
E’ uno splendido giovedì: che si tratti di lavoro o vita privata se avete bisogno di chiedere un favore è la giornata ideale! Con il buon aspetto Venere-Urano chi vi circonda sarà sicuramente disposto a dare una mano ma dovrete parlare chiaramente. Siete molto coinvincenti, per cui se avete timore di fare la richiesta dite a voi stessi che non avete nulla da perdere dunque rilassatevi e fatevi avanti. Amore: in coppia, l’eros sarà travolgente! Il partner saprà come accendere il desiderio e proverete entrambi emozioni indimenticabili. Soli: con il buon aspetto Venere-Urano
Oroscopo 15 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Il buon aspetto Venere-Urano sul fronte finanze annuncia una giornata piena di sorprese piacevoli. Potreste avere, ad esempio, la possibilità di guadagnare una somma di denaro oppure ricevere dei soldi che aspettate da tempo che in entrambi i casi vi permetterà di migliorare il comfort della casa. Non è escluso, inoltre, che arrivi un bonus come riconoscimento per i risultati ottenuti. Amore: in coppia, attenzione a come comunicate con il partner. Potreste scatenare delle tensioni e dei malintesi. Cercate di mostrare più tenerezza. Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in una storia romantica. Chiedetevi se ne valga la pena. Siete disposti a impegnarvi?
Oroscopo 15 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
gCon il buon aspetto Venere-Urano è una giornata interessante, frizzantina, potrebbero esserci cambiamenti imprevisti e divertenti di programma. Al contempo potreste essere tentati di dare il via a un’azione radicale riguardo a una situazione di lavoro che sembra bloccata. In questo caso, prima di prendere l’iniziativa cercate di riflettere molto attentamente sulle possibili conseguenze. Amore: in coppia, il partner capirà al volo il vostro bisogno di essere rassicurati. Insieme trascorrerete momenti dolci e passionali! Soli: non fatevi incantare dalle belle e dolci parole di una persona che vi corteggia. C’è una bella differenza tra complimento e adulazione.
Oroscopo 15 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Se di recente avete stabilito un programma di benessere rigoroso, oggi sarà difficile resistere a qualche peccato di gola, vanificando i sacrifici che avete fatto fino a oggi. Buona notizia: potreste ricevere una somma di denaro o un regalo oppure sarete voi a fare un acquisto per gratificarvi. E’ il momento giusto per aumentare i guadagni e in questo potrebbero esservi d’aiuto le conoscenze personali o di lavoro. Amore: in coppia, i pianeti facilitano il dialogo e riuscirete a dipanare i fili di alcune questioni complicate. Vedrete la relazione con più obbiettività. Soli: per oggi più che sull’amore riflettere su come funziona una relazione e vi porrete le domande giuste.
Oroscopo 15 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Sfruttate il tempo libero che oggi avete a disposizione per fare una telefonata a una persona del passato che non vedete da tempo o che vive molto lontano da voi. Ritagliate la giusta quantità di tempo per fare una lunga chiacchierata dunque evitate di chiamare mentre aspettate in fila o vi trovate al supermercato. Sedetevi, mettetevi comodi e concedete all’altro l’attenzione che merita. Amore: in coppia, con il buon aspetto Venere-Urano c’è il rilancio dei sentimenti, della passione, rivivrete l’eros fuoco e fiamme dei primi incontri! Soli: pronti a vivere un colpo di fulmine? Proverete emozioni intense e stavolta perderete completamente la testa!
Oroscopo 15 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Sfruttate questa giornata positiva in cui avete belle energie per portare avanti vecchi progetti, liberarvi da questioni lasciate in sospeso e non ultimo per rafforzare i legami familiari o appianare le tensioni. Un approccio diverso può introdurre più armonia. Potreste ricevere una buona notizia riguardante il lavoro, ad esempio trattarsi di una promozione o se avete sostenuto un colloquio vi comunicheranno che è andato a buon fine. Amore: in coppia, è un dolce giovedì, l’intesa è splendida e, chissà?, forse il partner vi sta preparando una romantica sorpresa. Soli: se siete in cerca dell’anima gemella, curate il look, uscite: è possibile un incontro magico.
Oroscopo 15 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Di solito per voi non è un problema accettare che gli altri abbiano convinzioni e valori diversi dai vostri ma oggi potreste avere una discussione accesa con una persona. E’ ovvio che non potete costringerla a essere d’accordo con voi. Che si tratti di un amico o di un conoscente, dovete rispettarlo e prenderlo per ciò che è. Non è escluso che oggi potrebbe arrivare un’opportunità finanziaria. Amore: in coppia: di buonumore, empatici, gentili e comprensivi. Insieme al partner trascorrerete splendidi momenti. Soli: con l’armonia Venere-Urano avete la sensazione che l’amore stia aspettando solo voi. E non sbagliate, con il fascino che avete farete conquiste.