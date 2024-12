Cosa dice l’oroscopo del 17 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 17 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Cancro vi rende più sensibili del solito e avete bisogno di ricaricarvi emotivamente, evitare che giochi di potere con una persona o questioni di lavoro che vi preoccupano, incidano ulteriormente sull’umore. Far entrare il corpo in movimento, con una lunga passeggiata o un po’ di esercizio fisico sarà di grande aiuto: provate e toccherete con mano i buoni risultati. Per prendere l’iniziativa dovrete sforzarvi un po’ ma una volte preso il via i pensieri cupi che prosciugano le energie scompariranno rapidamente. Amore: in coppia, oggi siete un po’ nervosi, impulsivi. Il dialogo è teso ma cercate di calmarvi. Correggete il tiro. Soli: occhio a lanciarvi nel rischio. Prima di concedere fiducia a una persona, approfondite la conoscenza.

Oroscopo 17 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Una vostra parola o un gesto gentile, con la Luna in Cancro avranno il potere di migliorare l’umore di una persona, soprattutto se ha un problema da risolvere o giù di corda. Il transito indica che troverete le parole giuste per tirare su il suo morale. Al contempo, per quanto vi riguarda sul piano personale, i pensieri potrebbero essere d’aiuto o ostacolare i vostri piani. Evitate che il critico interiore impedisca di prendere un’iniziativa coraggiosa. Ascoltando i dubbi, prima di muovervi potrebbe volerci un po’ di tempo. Amore: in coppia, le vostre esigenze affettive saranno appagate soprattutto se vi concederete dei momenti d’intimità. Soli: con una persona l’intesa sarà armoniosa e insieme imboccherete una nuova strada.

Oroscopo 17 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Cancro sosta nel vostro settore delle finanze: è un martedì in cui chiudere in un cassetto il portafoglio ed evitare di spendere! Tenete a bada la tentazione di lanciarvi negli acquisti poiché potrebbe essere solo un modo per appianare i problemi emotivi e in seguito provare delusione. Su un altro piano: se state tentando di avere una spiegazione, un chiarimento con una persona così da sentirvi più leggeri, ci riuscirete a suon di diplomazia. Placherete le acque e l’altro/a si darà una calmata. Amore: in coppia, al partner farete mille promesse ma siete sicuri che le manterrete? Sembra che a un certo punto non ci penserete più. Soli: avete perso la speranza di incontrare la persona giusta? Pazientate, arriverà nel giro di poco.

Oroscopo 17 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna sosta nel vostro segno, siete un po’ tesi per cui cercate di impegnare le energie nella cura di voi stessi e solo dopo pensare a chi vi circonda. Hanno delle alte aspettative? Infischiatevene e mettete al primo posto le vostre esigenze. Evitate di farvi coinvolgere nei progetti degli altri – se ovviamente non vi interessano – o di stressarvi, inoltre, nel caso ci fosse un disaccordo con una persona cara – un amico o un familiare – ma soprattutto non fatevi “incastrare” in drammi che non vi riguardano. Amore: in coppia, evitate rimproveri fuori luogo. E’ consigliata vivamente la dolcezza! Soli: un imprevisto potrebbe farvi conoscere una persona. Potrebbe essere già impegnata, non essere disponibile ma voi perderete ugualmente la testa…

Oroscopo 17 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Cancro, alle spalle del vostro segno, è un martedì in cui dovete evitare situazioni stressanti o impegnative. Delegate dunque, per quanto vi è possibile, quei compiti che non volete o non siete in grado di svolgere a chi lo farà volentieri. La giornata sarà più produttiva ed appagante. Evitate inoltre di ripensare a episodi spiacevoli con altre persone: provare rancore è un veleno che fa male soprattutto a voi, prosciuga le vostre energie. Eliminarlo definitivamente vi farà provare leggerezza. Amore: in coppia, l’atmosfera è elettrica, cercate dunque di essere concilianti e di appianare le cose parlando in modo tranquillo. Soli: circola confusione, avete dei dubbi, non sapete bene cosa volete. Per oggi, state per conto vostro.

Oroscopo 17 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Cancro, potreste avere la sensazione di non concludere niente, che non ci siano progressi ed essere scoraggiati. In questo caso è quasi inevitabile scatenare delle tensioni in famiglia o nelle amicizie… Ma ci sono alcune buone notizie: altri pianeti vi dotano della forza necessaria per riprendere in mano il timone della situazione. Lavoro o vita privata, sarete pronti a evolvere, molto combattivi. Niente e nessuno vi fermerà o sarà in grado di mettervi i bastoni tra le ruote. Amore: in coppia, la vita a due non è’ sempre facile ma oggi penserete che il gioco vale la candela, avete trovato la persona giusta. Soli: gli incontri non mancano ma potreste avere timore, come in passato, di rimanere imprigionati in una relazione sbagliata.

Oroscopo 17 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Cancro odierna, è un martedì in cui nel lavoro potreste aver a che fare con persone ostinate, che non avranno intenzione di cambiare idea o opinione. L’unica cosa per mantenere la situazione in equilibrio è il compromesso. Potreste anche non capire le loro motivazioni ma tentare di incontrarle a metà strada renderà più facile trovare un accordo. Non starete calpestando i vostri principi, tranquilli, è solo una questione di buon senso. E stasera ritagliate del tempo per il relax. Amore: in coppia, l’amore va a gonfie vele e non potete davvero lamentarvi ma oggi la vostra richiesta d’affetto è esagerata. Soli: conversazioni romantiche e non è escluso che oggi troverete il coraggio di dire a chi vi attrae ciò che provate…

Oroscopo 17 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Grazie alla Luna in Cancro, avete splendide idee e nel lavoro potreste raggiungere nuovi obbiettivi. Il transito mette in evidenza, anche nei prossimi giorni, ciò che vi regala gioia, felicità e vi mette in grado di realizzare i sogni professionali. Se volete progredire e creare qualcosa di nuovo nel percorso lavorativo è il momento di studiare i progetti e riflettere se saranno realmente validi per il futuro. Su un altro piano: sarete motivati a rendere più confortevole la casa in vista delle prossime festività. Amore: in coppia, la relazione è particolarmente appagante, la passione è al top! La serata promette di essere deliziosa. Soli: siate voi stessi, non indossate maschere e conquisterete la persona che vi attrae in questo momento!

Oroscopo 17 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il transito della Luna in Cancro, per il vostro segno è un po’ insidioso: potreste provare un po’ di invidia, di gelosia nei confronti di chi pensate sia più fortunato di voi. La tendenza potrebbe essere quella di pensare che l’erba del vicino è sempre più verde. Tuttavia, invece di fare paragoni, cercate di canalizzare queste spiacevoli emozioni in qualcosa che accende il vostro entusiasmo. E’ solo una giornata no: tenete presente che in questo momento i transiti sono positivi e potete raggiungere il successo. Amore: in coppia, piccoli disaccordi, vorreste concretizzare un progetto e metterete sotto pressione il partner. Soli: per oggi non sono consigliati gli incontri romantici. Non parlate chiaramente, il che destabilizza chi avete di fronte.

Oroscopo 17 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Cancro sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: potreste avere il desiderio di intraprendere qualcosa, ad esempio un nuovo progetto che vi entusiasma o vivere una nuova esperienza, ma non ottenere l’approvazione di alcune persone. Ma è davvero necessaria? Ci sono dei momenti in cui va fatto ciò che è meglio per voi, e oggi è uno di quei momenti. Ciò che intraprenderete non sarà accettato facilmente: seppure con cautela andate avanti, fate di testa vostra. Amore: in coppia, volete attenzioni concrete, le parole non vi bastano e potreste avere ragione. Parlatene sinceramente con il partner. Soli: anche per voi è lo stesso discorso: oggi da chi vi corteggia volete i fatti e non semplici parole!

Oroscopo 17 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Cancro avete intenzione di essere più produttivi nel lavoro, mettere ordine nella vostra vita. L’importante è che riuscirete a stabilire delle priorità così da non vi mettervi sotto pressione. Venere nel vostro segno e Mercurio in Sagittario, al contempo vi rendono ottimisti, avete fiducia in voi stessi e nel futuro. Avete la possibilità di contatti simpatici, interessanti e utili in particolare nella carriera, negli affari. Per oggi, un consiglio: tenete a freno le spese, evitate acquisti o regali di Natale inutili. Amore: in coppia, il partner oggi avrà il potere di farvi ritrovare il sorriso. Insieme farete qualcosa di inedito ed appagante. Soli: emerge il vostro lato romantico ed entrerete in contatto con una persona che vi affascinerà (ricambiati).

Oroscopo 17 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Cancro fa arrivare nella giornata una ventata di positività! E’ un martedì favorevole per riflettere sui vostri sogni, i desideri che avete intenzione di concretizzare. La creatività è al top dunque non esitate a esprimerla, non ultimo attraverso la scrittura o qualcosa di artistico. Nel lavoro, inoltre, le vostre idee innovative e originali, attireranno l’attenzione positiva dei colleghi e del boss. In generale, in qualsiasi circostanza seguite il vostro istinto e soprattutto non abbiate paura di sognare in grande. Amore: in coppia, bando alla routine, cercate di introdurre un po’ di pepe, dedicate più attenzioni al partner. E’ così che l’atmosfera sarà speciale. Soli: riemergono dei ricordi ma sono arrivo altre esperienze, altre emozioni.