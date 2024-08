L’oroscopo del 19 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 19 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 19 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Piena in Acquario rappresenta un’opportunità per trascorrere bei momenti con gli amici e divertirvi, partecipare a eventi sociali. Il transito apre il vostro cuore al bisogno di sentire la vera amicizia, vi ricorda il bisogno che avete degli altri, che si tratti di sostegno o più semplicemente di senso di appartenenza. Al contempo potreste capire quali persone volete che facciano parte della vostra vita e quali amicizie, invece lasciare definitivamente alle spalle. Amore: in coppia, la Luna Piena potrebbe scatenare qualche tensione potreste dire cose che nemmeno pensate. Per fortuna domani sarà tutto dimenticato. Soli: cercate l’amore, è vero, ma siete disposti a rinunciare alla vostra libertà? A parte questo, è una giornata favorevole ai nuovi incontri.

Oroscopo 19 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Piena in Acquario annuncia la chiusura di un capitolo. L’improvvisa consapevolezza di una situazione o delle vostre emozioni vi spingeranno ad attuare cambiamenti significativi nel lavoro, nella carriera. Potreste ritrovarvi involontariamente sotto i riflettori e in questo caso sfruttate al massimo l’opportunità. Se siete in cerca di un posto, è il momento ideale per chiedere una mano alle vostre conoscenze: potreste ricevere una risposta positiva. Amore: in coppia, avete la netta sensazione che la relazione affoghi nella routine e la cosa vi disturba profondamente. Prima di prendere decisioni, riflettete quali aspetti andrebbero migliorati. Soli: vorreste una nuova situazione sentimentale. Per evitare gli stessi errori, fate il punto su ciò che davvero desiderate.

Oroscopo 19 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Plenilunio in Acquario odierno risveglia il bisogno di seguire nuovi interessi, vivere nuove esperienze, ampliare il giro delle conoscenze. In poche parole, distaccarvi dal banale o normale quotidiano. E nel giro delle prossime due settimane non è escluso che partirete per un viaggio improvvisato. Al contempo è un ottimo momento per dare il via a un progetto di lavoro: le persone saranno molto ricettive alle vostre idee, alle proposte che farete. Amore: in coppia, affinché la relazione resista all’usura del tempo, dovete fare delle concessioni reciproche. Non può essere sempre solo una persona a cedere. Soli: affascinanti, con tanta voglia di dare amore: oggi le persone faranno a gara per conquistare il vostro cuore. In programma c’è uno splendido incontro.

Oroscopo 19 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il Plenilunio in Acquario nel vostro settore della trasformazione, una questione potrebbe arrivare al culmine in modo del tutto inaspettato e sarete costretti, che lo vogliate o meno, a prendere una decisione. Al contempo potreste desiderare di concedervi qualcosa che vi piace, che vi gratifichi: e perché privarvi se non costa un occhio della testa? Potrebbe trattarsi di un massaggio, di una seduta in una spa, qualcosa che abbia un effetto rilassante. Amore: in coppia, con il partner c’è serenità, dolcezza e complicità. Allora, cercate di rilassarvi: con il Plenilunio è il momento ideale. Soli: se avete la certezza che la persona che vi attrae o con cui state vivendo un flirt, potrebbe avere un posto importante nella vostra vita, non esitate a fare vostro il suo cuore!

Oroscopo 19 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Con il Plenilunio in Acquario potrebbe essere difficile nascondere le emozioni che provate. Se dunque in una relazione avete bisogno di tirare fuori il rospo e chiarire è il momento giusto. Il modo in cui vi esprimerete sarà fondamentale per cui fidatevi dell’istinto. Con questo transito, una relazione di lavoro o personale, potrebbe raggiungere un punto di svolta, alcuni accordi o contratti si concluderanno ma, tranquilli, solo perché sarete voi a decidere. Amore: in coppia, potrebbe circolare un po’ di frustrazione, vorreste che la relazione fosse più movimentata. Potreste voler cambiare qualcosa. Soli: un incontro è possibile e potrebbe accadere nella cerchia delle amicizie. Non vi rimane altro che accettare gli inviti e uscire. Le sorprese non mancheranno.

Oroscopo 19 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna Piena in Acquario che sosta nel vostro settore dello stile di vita, del benessere, è il momento di riconoscere il bisogno di prendere cura della salute, del lavoro o del programma quotidiano, organizzarvi in modo diverso e più sano. Al momento potrebbe essere difficile trovare un modo per equilibrare ciò che volete fare e ciò che invece ritenete di dover fare per migliorare il benessere psicofisico ma è proprio ciò di cui ora avete la necessità. Amore: in coppia, dedicate tenere e dolci attenzioni al partner, condividete momenti intimi. Nulla è più importante della vita privata e amorosa. Soli: sognate una storia d’amore perfetta ma se continuate con questo atteggiamento l’attesa sarà lunga e probabilmente vana. Forse dovreste abbassare un po’ le aspettative.

Oroscopo 19 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Piena in Acquario potrebbe far arrivare un bel riconoscimento del vostro talento, anche sul piano delle finanze. Il che rafforzerà la vostra autostima e finalmente smetterete di fare paragoni con gli altri. Il lato B di questo transito: se nel lavoro o nella vita personale qualcosa non va come vorreste sarete pronti a far sentire la vostra voce. E fate bene, poiché esprimendo senza esitare il vostro disappunto otterrete i risultati desiderati. Amore: in coppia, con la Luna Piena potrebbero esserci dei disaccordi e sicuri di essere dalla parte della ragione con il partner sarete inflessibili. Fate invece leva sul senso dell’umorismo! Soli: un flirt potrebbe rivelarsi una delusione, la persona vi sembrerà parecchio disinvolta e voler andare al sodo troppo in fretta!

Oroscopo 19 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Plenilunio in Acquario, rappresenta un invito a prestare maggiore attenzione alla famiglia, alla casa, dedicare più tempo ed energie. Se con le persone care, dovessero nascere delle discussioni riguardo ad alcune questioni di lavoro potreste avere la sensazione che vi ostacolino ma evitate di trarre conclusioni affrettate, riflettete, aspettate che si calmino le acque. Prima di ogni altra cosa, dovete cercare di trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita personale. Amore: in coppia, la Luna Piena potrebbe scatenare nervosismo. La cosa migliore è sorridere, dimostrare pienamente l’amore che provate per la dolce metà. Soli: perché non riuscite a dare il via a una storia: dipende da voi o dagli altri? Non è sfortuna, sapete bene che si tratta delle vostre scelte.

Oroscopo 19 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Plenilunio in Acquario per il vostro segno rappresenta un’opportunità per fare progressi in tutto ciò che è collegato alla comunicazione. Ad esempio condividere le idee sul posto di lavoro, scrivere, avere conversazioni con nuovi contatti professionali. Ricordate che le parole espresse con questo transito avranno un forte impatto, per cui fate in modo che vadano a vostro vantaggio. Se dovesse nascere una discussione, evitate di reagire in modo eccessivo. Amore: in coppia, nella relazione tutto va bene, c’è un’atmosfera gioiosa, circolano belle energie. Il partner? Oggi è raggiante, vi ama più che mai! Soli: accettate gli inviti senza esitare: non ve ne pentirete. Forse non incontrerete il grande amore, quello che dura per sempre, ma trascorrerete splendidi momenti.

Oroscopo 19 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Piena in Acquario, punta i riflettori sul vostro settore delle finanze e una questione di denaro – forse una fattura che avete dimenticato di saldare? – potrebbe richiedere la vostro attenzione e dovrete risolvere con urgenza. Al contempo, visto che il transito accentua il vostro bisogno di maggiore sicurezza e comfort, è la giornata ideale per esaminare il budget ed eventualmente rivedere alcune spese quotidiane così da apportare un miglioramento. Amore: in coppia, cercate di essere più creativi, fate al partner una sorpresa che non si aspetta e che sapete gli/le farà piacere. La relazione ha bisogno di un nuovo slancio. Soli: l’atmosfera non è romantica, è molto passionale! In vista ci sono emozioni forti e forse mai provate: si profila una nuova storia d’amore.

Oroscopo 19 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna Piena nel vostro segno, nella lista delle priorità al primo posto ci siete voi, soprattutto se ritenete di aver dato molto a chi vi circonda. Sarete pronti a mettere dei limiti, a pensare di più alle vostre esigenze che probabilmente avete davvero trascurato e impegnerete le energie negli obbiettivi da raggiungere. Con questo transito saprete cosa desiderate veramente dalle relazioni e non è escluso che alcune le lascerete alle spalle. Amore: in coppia, con il Plenilunio nel vostro segno la giornata non sarà tranquilla, a torto o a ragione avrete la sensazione che il partner sia diventato soffocante. Soli: grazie agli amici, oggi avrete la possibilità di distrarvi, prendere le distanze da eventuali problemi e preoccupazioni. Ciò vi permetterà di ricaricare le batterie.

Oroscopo 19 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Piena in Acquario sosta alle spalle del vostro segno: per oggi assecondate le vostre emozioni, evitate di entrare in azione e cercate di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata, tanto più che se di recente vi siete fatti carico di troppe responsabilità, avrete difficoltà a rispettare il programma previsto. Con questo transito avrete splendide intuizioni e se siete alle prese con decisioni importanti in seguito farete la mossa giusta. Amore: in coppia, sfruttate al meglio questa giornata in cui circola una magica armonia e levatevi dalla testa qualche dubbio decisamente fuori luogo, andate oltre. Soli: è un lunedì in cui desiderate vivere la passione, l’amore e motivati come siete troverete sicuramente chi farà battere il vostro cuore e ricambierà con slancio.