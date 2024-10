L’oroscopo del 4 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 4 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 4 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Venere-Saturno potrebbero arrivare ottime opportunità di lavoro o d’affari – anche attraverso i social media – avete la possibilità di annodare nuove e importanti relazioni e portarle avanti nel tempo. Riguardo a una proposta, prima di prendere una decisione esaminerete i pro e i contro e sarete sorpresi di quanto potrebbe cambiare in meglio il percorso professionale! Amore: in coppia, potreste avere voglia di occhieggiare altrove ma visto che amate la dolce metà, sapete che vi offre la stabilità che desiderate, cambierete idea… Soli: giornata ideale per lanciare inviti, proporre uscite alle nuove conoscenze. E potrebbe arrivare l’amore!

Oroscopo 4 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto Venere-Saturno vi mette in grado di evitare di rimanere bloccati a causa delle emozioni e adottare un approccio più razionale alle situazioni. Probabilmente non sarà facile, tuttavia farà la differenza tra prendere una decisione saggia o agire sull’onda dell’impulsività. E in questo momento è l’atteggiamento migliore. Un amico potrebbe dare dei consigli molto utili. Amore: in coppia, la relazione con la dolce metà non è mai stata così sincera, complice e siete innamorati come il primo giorno! Soli: se provate dei sentimenti teneri per una persona- un/a collega? – è arrivato il momento di lanciare segnali, seppure con una certa discrezione.

Oroscopo 4 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se a suon di pazienza avete aspettato il momento giusto per lanciarvi in nuove avventure di lavoro, finalmente è arrivato. Grazie al buon aspetto Venere-Saturno a disposizione avete la strategia, l’obbiettivo e i mezzi per ottenere il successo! Rimane soltanto ancora un po’ di lavoro da fare: Ricaricate le energie – anche introducendo nuove abitudini – e preparatevi ad agire con slancio. Amore: in coppia, la relazione gode di grande stabilità. Insieme fate una lista dei progetti che vorreste realizzare. Soli: l’atteggiamento di una persona che vi attrae vi lascia perplessi. Ma siete sicuri che capisca il vostro? Un chiarimento sincero allontanerà i dubbi!

Oroscopo 4 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il buon aspetto Venere-Saturno siete attratti da passatempi e piaceri ma che abbiano qualcosa da insegnarvi. Impegnerete le energie sul lato pratico degli hobby e delle relazioni. Non è il momento di fare mosse audaci o appariscenti: la vostra attenzione dovrebbe invece essere rivolta a concretizzare un progetto o un’idea in modo realistico, mostrare affidabilità e portarlo a termine. Amore: in coppia, trascorrete un po’ più di tempo con il partner, offritevi amore e attenzioni reciproche. Durante una cenetta romantica parlate dei vostri progetti. Soli: è un’ottima giornata per avere una conversazione sui vostri bisogni emotivi con una persona che vi corteggia.

Oroscopo 4 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con il buon aspetto Venere-Saturno, lavoro o vita privata, è il momento di mettere da parte i sentimenti, le emozioni! E’ la giornata giusta per far capire a determinate persone che con voi non si scherza, anche se ciò comporterà dover mostrare il lato duro e intransigente. Tenete presente che otterrete un risultato positivo: qualcuno che in passato ha fatto orecchie da mercante, vi ascolterà.. Amore: in coppia, con il partner riuscirete a coniugare perfettamente ragione e sentimento, il che sarà d’aiuto a sviluppare dei progetti solidi. Soli: vi renderete conto che qualcosa non va nel vostro approccio agli affari di cuore e cambierete qualcosa. Sarete meno impazienti!

Oroscopo 4 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Venere-Saturno al vostro segno ricorda l’importanza collaborazione. Lavorare in team con una persona motiverà entrambi a dare il meglio al punto che sarete in grado di realizzare qualcosa di veramente speciale poiché la relazione sarà basata sul rispetto reciproco e l’impegno. Che si tratti di un progetto personale o di un obiettivo professionale, raccoglierete bei frutti! Amore: in coppia, forse non sarete particolarmente romantici ma avrete tante piccole attenzioni che riscalderanno il cuore della dolce metà. Soli: negli affari di cuore, tra flirt e avventure amorose, di sicuro non vi annoierete ma forse dovrete scegliere tra due persone…

Oroscopo 4 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Grazie al buon aspetto Venere-Saturno, oggi la determinazione e la forza di volontà sono al top, nel lavoro siete ancor più motivati e in grado di svolgere più compiti contemporaneamente. Il vostro futuro professionale è al sicuro e arriveranno buone notizie. Con questo transito, tenete presente che qualsiasi accordo o contratto professionale andrà avanti nel tempo, vi garantirà la stabilità. Amore: in coppia, sfruttate al massimo la buona intesa che regna nella relazione. L’eros è al top, tutto miele e peperoncino! Soli: splendida giornata per osare, dichiarare ciò che provate – amore? – alla persona che vi fa battere forte il cuore. Non avrete una delusione.

Oroscopo 4 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il buon aspetto tra Venere nel vostro segno e Saturno in Pesci, a voi chiede di essere obbiettivi su ciò che non funziona così da stabilire dei limiti e andare oltre determinate situazioni. anche nel caso siate impazienti di introdurre dei cambiamenti nella vostra vita personale o professionale. Dopo aver preso al riguardo delle decisioni che ritenete giuste sarete più ottimisti e in pace con voi stessi. Amore: in coppia, se volete mantenere l’armonia evitate che il disaccordo diventi una costante. Sta a voi aumentare il livello di pazienza e ridurre quello del vostro ego. Soli: un/a ex potrebbe tornare ma prima di dire sì, parlate della reciproca visione del futuro.

Oroscopo 4 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se vi state mettendo sotto pressione è inevitabile provare stanchezza. sentirvi irritabili. Volete continuare su questa strada? Pensate al vostro benessere psicofisico: staccate la spina e prendete cura delle vostre esigenze. Se occorre, per oggi delegate qualche compito di lavoro a un collega di cui vi fidate, concedetevi un po’ di tempo per conto vostro così da mettere ordine nel cuore, nella mente. Amore: in coppia, è il momento ideale per impegnarvi o fare promesse importanti al partner. Potreste decidere di cambiare casa o sposarvi… Soli: una persona vi piacerà, vi farà ridere e proverete dei sentimenti diversi dai soliti. Tuttavia, potrebbe esserci qualche ostacolo…

Oroscopo 4 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Attenervi a una routine consolidata oggi più che mai sarà d’aiuto a provare stabilità e la confortante sensazione di avere il pieno controllo sulle situazioni di lavoro o personali. Al contempo con il buon aspetto Venere-Saturno è possibile che arrivi un’offerta professionale che fareste bene a prendere in considerazione oppure che firmiate un accordo nell’ambito privato o professionale. Amore: in coppia, l’atmosfera è all’insegna dell’armonia. Siete sempre innamorati e fate di tutto per mostrarlo alla dolce metà. Non preoccupatevi, se ne rende conto! Soli: sfrutterete il fascino e conquisterete chi vi attrae. Cercate di aggiungere un po’ di dolcezza.

Oroscopo 4 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Venere-Saturno vi mette in grado di trovare delle soluzioni sagge ad alcune questioni di lavoro o di affari che vi preoccupano. Esaminerete i problemi da una nuova e realistica prospettiva e riuscirete a capire quali aspetti fino a oggi vi hanno limitato o bloccato. Proverete un piacevole senso di libertà! Se avete in corso una trattativa concluderete velocemente e con soddisfazione. Amore: in coppia, sfruttate i passaggi astrali per rafforzare la relazione, fate progetti per il futuro! Soli: al centro della scena, affascinanti! Negli affari di cuore, è una magnifica giornata, favorevole a un incontro romantico o a un primo appuntamento.

Oroscopo 4 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il buon aspetto Venere in Scorpione e Saturno nel vostro segno siete più razionali, al contrario del solito non assorbite come spugne le emozioni di chi vi circonda. Sapete bene come proteggervi così da non farvi condizionare quando gli altri vi parlano dei loro problemi. Nel lavoro, è il momento ideale per progredire: ad esempio frequentare un corso per migliorare le vostre competenze o fare qualcosa che vi faccia uscire dalla vostra zona di comfort. Amore: in coppia, parlerete di progetti futuri o dei prossimi passi da fare per rendere ufficiale il legame. Soli: potrebbe esserci un incontro con una persona più grande di voi oppure più affermata e sarà amore!