L’oroscopo del 8 dicembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 8 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 8 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Nettuno in Pesci sosta alle spalle del vostro segno e riprende il moto diretto: vi sarà più facile distinguere il vero da falso. Inizierete a capire in quali settori potreste aver creduto a cose dette dagli altri e che non erano nel vostro interesse. Al contempo altri aspetti astrali vi dotano di ottimismo ed è ciò di cui avete bisogno per andare avanti con un progetto che sembra essere molto positivo. Amore: in coppia, occhio alle reazioni e soprattutto a come vi esprimete: il partner potrebbe perdere la pazienza. Soli: con una persona che vi corteggia siate simpatici poiché rischiate di essere un po’ troppo diretti.

Oroscopo 8 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Nettuno in Pesci riprende il moro diretto: state alla larga da qualsiasi persona che sentite è in competizione con voi e per invidia potrebbe manipolarvi, tentare di ingannarvi e persino farvi le scarpe! Al contempo prima di lanciarvi a capofitto in un progetto di gruppo, riflettete: potrebbe richiedere più tempo, energia e denaro di quanto avete pensato inizialmente. Assicuratevi che ne valga la pena. Amore: in coppia, qualsiasi occasione sarà buona per contraddire il partner. Scatenare un conflitto dipende da voi. Soli: il comportamento di una persona che vi corteggia vi infastidirà. Trovate il coraggio di parlarne.

Oroscopo 8 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Riguardo a un progetto o a un’opportunità alcune persone vi pungolano affinché prendiate l’iniziativa. Non dovete sentirvi costretti a fare ciò di cui non siete convinti. Rischiate che l’inquietudine vi spinga ad agire ma evitate che gli altri dettino la linea d’azione. Fate leva sulla forza interiore e mantenete fermezza. Non fatevi coinvolgere in situazioni che potrebbero rivelarsi rischiose. Amore: in coppia la relazione è stabile, c’è senso dell’umorismo, relax. Cosa desiderare di più? Soli: occhio a idealizzare le persone e vedere solo le loro qualità!

Oroscopo 8 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

I passaggi odierni rappresentano un invito a esaminare cos’è che vi motiva a raggiungere gli obbiettivi ma sia chiaro, senza analizzare eccessivamente la vostra situazione o le vostre azioni. Queste vibrazioni sono perfette anche per analizzare le paure relative sia al successo che al fallimento: non abbiate timore di entrare in contatto con le emozioni. Stabilite standard elevati ma ragionevoli. Amore: in coppia, dalla colazione allo shopping o ad altre attività, oggi farete tutto insieme mano nella mano. Soli: risponderete immediatamente al messaggio di chi vi corteggia e trascorrerete la serata in sua compagnia.

Oroscopo 8 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Nettuno in Pesci ha ripreso il moto diretto in un vostro settore delle finanze è possibile che negli ultimi cinque mesi abbiate avuto delle fasi alterne. Non è escluso che il pianeta potrebbe aver spinto a puntare a obbiettivi irrealistici, sebbene sul momento a voi sembrassero perfettamente ragionevoli. Ora, potrebbe essere utile rivedere alcuni progetti e renderli attuabili. Amore: in coppia, c’è qualche turbolenza, forse a causa di qualche questione di tipo pratico. Per oggi il dialogo non è al top. Soli: negli affari di cuore fate il punto della situazione: è il momento di lavorare su voi stessi e prepararvi ad amare di nuovo.

Oroscopo 8 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Che si tratti di un miglioramento domestico o di un’attività di lavoro svolta da casa, collaborare insieme alle persone care o a un socio i passaggi odierni rappresentano il momento perfetto per trasformare un sogno comune in realtà. Procedete passo dopo passo e il vostro approccio ben organizzato renderà le cose più fattibili. Per quanto riguarda le finanze, oggi non prendete decisioni. Amore: in coppia, potreste essere scontrosi e senza un vero motivo. Non cercate il pelo nell’uovo poiché il partner potrebbe essere più scontroso di voi. Soli: non è giornata di incontri romantici, andrà meglio domani.

Oroscopo 8 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Nettuno in Pesci riprende il moto diretto: indica che potrebbe essere utile evitare di affrettare le decisioni fino a quando non avrete in mano fatti concreti. Attualmente circola confusione a farvi muovere non sono gli aspetti pratici di una situazione ma ciò che desiderate di più. Siate inoltre razionali anche riguardo alle aspettative che avete nei confronti di chi vi circonda! Amore: in coppia, oggi aprirete il cuore, lascerete che a parlare sia l’amore. Nella relazione circola armonia, complicità e serenità! Soli: dovreste essere concreti ma oggi rischiate di idealizzare le persone. Attenzione alle possibili delusioni.

Oroscopo 8 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se riguardo a una decisione continuate a cambiare idea non dovete stupirvi: con Nettuno che dopo cinque mesi riprende il moto diretto, vi sentite disorientati. Qualunque idea abbiate in mente, compresa quella di investire in un’attività extra di lavoro che vi sembra redditizia, attenendovi al concreto non sbaglierete. Controllate inoltre la posta, l’estratto conto, potreste individuare qualche errore. Amore: in coppia, se su una questione avete punti di vista diversi dovete chiarire! Soli: potreste dare il via a una relazione stabile con qualcuno che vi piace. Evitate che l’impulsività prenda il sopravvento e rovini tutto.

Oroscopo 8 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I passaggi odierni sono ingannevoli: potrebbero far sembrare brillanti alcune idee e far credere possibile l’impossibile. La cosa migliore riguardo a obbiettivi e progetti che potrebbero essere irrealistici, è procedere con cautela. Tuttavia, presto il cielo astrale presenterà una schiarita e avrete modo di capire meglio dove puntare l’attenzione. Se infine, covate rancore verso qualcuno, lasciate perdere: non dovete ostacolare una riconciliazione armoniosa! Amore: in coppia, tutto bene ma ogni caso, mantenete una promessa fatta qualche tempo fa. Soli: dovrete scegliere tra due persone ma lo farete con calma!

Oroscopo 8 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Una persona, lavoro o vita personale, potrebbe proporvi qualcosa di interessante ma nebuloso. Prima di accettare fate delle domande mirate. C’è il rischio di un equivoco e passare del tempo prima di scoprire che avete commesso un errore. Se dunque avete intenzione di firmare un contratto o altro, leggete attentamente: vi risparmierete delle costose conseguenze. Amore: in coppia, per oggi annullerete qualche impegno o responsabilità così da dedicarvi di più alla dolce metà! Soli: un incontro non sarà per caso e potrebbe trattarsi proprio della persona giusta! E la riconoscerete immediatamente.

Oroscopo 8 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

on Nettuno in Pesci che dopo cinque mesi riprende il moto diretto, occhio alle finanze: i soldi potrebbero svanire proprio quando ne avete più bisogno e non per mancanza di entrate ma perché spendete per acquisti che potreste evitare o per quella che sembra un’ottima occasione solo per scoprire in seguito che non lo era affatto. Cercate di spendere dunque con saggezza e risparmiare. Amore: in coppia, troverete l’equilibrio di cui avete bisogno, vale a dire stare insieme, ma non appiccicati l’uno all’altro. Soli: l’appuntamento con l’amore è rimandato ma apprezzerete comunque il vostro status: a decidere siete solo voi.

Oroscopo 8 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Dopo cinque mesi, Nettuno nel vostro segno riprende il moto diretto. Vi darà modo di distinguere ciò che è vero e utile da ciò che è falso e inutile. Anche se un’offerta o una proposta viene presentata in modo professionale non dovete pensare che vada bene: potrebbe essere esattamente il contrario. In caso di dubbio chiedete consiglio a un amico di cui vi fidate o a un esperto. Amore: in coppia, evitate che un po’ di malumore guasti la serenità. Non sfogate le tensioni interiori sul partner. Soli: delle persone vedete i difetti e non volete conoscerle meglio. Con più tolleranza potreste avere belle sorprese!