Oroscopo 2025 Leone: a confronto le previsioni nei settori del lavoro e dell’amore, di un astrologo inglese, Kyle Thomas e di uno indiano, J.N.Pandey.

La pazienza è la chiave, Leone ! La vita sarà sicuramente appagante e vibrante per la prima metà del 2025, anche se si prevede che inizierà molto lentamente.

Nella prima metà dell’anno, dice Thomas, dovrai “cogliere l’attimo” per costruire verso traguardi, speranze e sogni importanti se vuoi vederli materializzarsi prima di te.

Nella seconda metà dell’anno, Thomas afferma di aspettarsi “più tranquillità”. Spiega: “La vita potrebbe rallentare e potresti volgerti verso l’introspezione e la spiritualità”.

Lavoro e soldi

“Alcuni di voi potrebbero vedere i riconoscimenti aggiungersi agli allori nella prima metà dell’anno o potrebbero persino decidere di dare una nuova direzione alla propria carriera, soprattutto attraverso l’acquisizione di nuove certificazioni o tutoraggi”.

“Il tuo lato intellettuale sarà particolarmente energizzato”, continua Thomas. “Presta attenzione ai cambiamenti significativi di reddito, accordi o ricchezza che potrebbero verificarsi all’inizio della primavera e dell’autunno. Questi potrebbero portare nuovo denaro o interrompere del tutto i flussi di reddito”.

Amore

Nel 2025 continueranno a svilupparsi partnership significative. “Si tratta di una tendenza iniziata negli ultimi anni e che continuerà per due decenni”, prevede Thomas.

Thomas aggiunge: “Se stai affrontando un divorzio, la questione potrebbe essere finalmente conclusa in autunno”.

La versione indiana

Lavoro

Il 2025 promette un anno dinamico per la carriera e la crescita finanziaria. Con Saturno e Giove che influenzano la tua decima e l’undicesima casa in periodi diversi, l’anno offre opportunità di successo professionale, crescita del reddito e progresso costante. Tuttavia, ci possono essere anche momenti di cautela nelle finanze e nella salute.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

Il primo trimestre del 2025 pone le basi per una significativa crescita della carriera. Con Saturno nella tua decima casa, aspettati promozioni o riconoscimenti al lavoro. La stabilità finanziaria migliorerà e potrebbe esserci un aumento del reddito, ma rimani prudente nella gestione delle spese per garantire l’equilibrio.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Mentre Giove entra nella tua 11a casa, porta opportunità per maggiori entrate e investimenti saggi. Le prospettive di carriera rimangono positive e questo periodo è particolarmente favorevole per coloro che sono coinvolti in investimenti o attività speculative. Evita decisioni finanziarie impulsive.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

La metà dell’anno inaugura una crescita costante nella tua vita professionale. Finanziariamente, i guadagni degli sforzi precedenti potrebbero materializzarsi e gli investimenti potrebbero iniziare a mostrare rendimenti. Questo è il momento di risparmiare e pianificare saggiamente.

Oroscopo ottobre 2025 a dicembre 2025

L’ultimo trimestre porta un mix di sfide e ricompense. Il movimento di Saturno nella tua 11a casa garantisce la stabilità finanziaria e l’adempimento dei desideri..

Amore

Gli allineamenti planetari promettono un miglioramento costante nella vita amorosa, offrendo sia stabilità che eccitazione. Che tu abbia una relazione o sia single, quest’anno ti permetterà di costruire connessioni emotive più profonde, e per i single, nuovi inizi potrebbero essere proprio dietro l’angolo.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

Il primo trimestre del 2025 porta ottimismo ed energia fresca nella tua vita amorosa. Se hai già una relazione, aspettati un rinnovato senso di vicinanza e comprensione. Per i single, questo è un periodo di esplorazione di nuove connessioni. Potresti incontrare qualcuno che condivide i tuoi valori e interessi, scatenando un inizio promettente per una relazione significativa.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Nel secondo trimestre, la tua vita amorosa entra in una fase di crescita. Per coloro che hanno relazioni, puoi iniziare a condividere sogni e aspirazioni più personali con il tuo partner.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

Durante i mesi estivi, le prospettive romantiche diventano molto più emozionanti. Se hai avuto una relazione stabile, aspettati un livello più profondo di intimità emotiva. Per i single, questo periodo potrebbe portare una potente connessione che sembra ben destinata.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

Mentre l’anno volge al termine, la tua vita amorosa si stabilizza. Se sei in una relazione impegnata, la connessione sarà più forte che mai. Anche i single troveranno la pace nel loro mondo emotivo.