Oroscopo 2025 Toro: a confronto le previsioni nei settori del lavoro e dell’amore, di un astrologo inglese, Kyle Thomas e di uno indiano, J.N.Pandey.

Oroscopo del Toro (22 aprile-20 maggio)

Indipendentemente dal fatto che siate single o in una relazione, Thomas prevede che “le connessioni con l’anima gemella” potrebbero incrociare il vostro cammino nel 2025. L’anno inizierà “un po’ lentamente e nostalgicamente”, dice, ma la vita “si sposterà nella corsia di sorpasso” molto rapidamente.

Soldi e denaro

Potrebbe sembrare che tutto ciò che tocchi si trasformi in oro quest’anno, Toro, in particolare nella prima metà del 2025. Tuttavia, Thomas afferma che potresti notare “un cambiamento finanziario” dall’estate fino a metà autunno.

Ad esempio, Thomas prevede “grandi alti e bassi” in materia finanziaria, o forse è il momento di “cambiare il tuo rapporto” con il denaro.

Per quanto riguarda la tua professione, Thomas afferma che potresti cambiare “molto rapidamente” il tuo percorso di carriera verso “qualcosa di più appagante” o “arrivare” a diventare una delle “persone più potenti e glorificate nel tuo settore”.

Amore

Thomas prevede che “in primavera e autunno” ci sono alte probabilità che i single incrocino il loro cammino con un’anima gemella. Se siete in coppia, dice, potreste “vivere momenti memorabili e destinati a durare insieme”, come innamorarvi, andare a vivere insieme o avere un figlio.

La versione indiana

Lavoro e soldi. Prospettive generali nel 2025

L’anno 2025 sembra promettente per gli individui Taurus in termini di carriera e crescita finanziaria. Con le transizioni di Giove e Saturno che influenzano le tue case chiave, sei pronto a sperimentare un equilibrio di opportunità e sfide. È un anno in cui la tua pazienza, perseveranza e mentalità pratica giocheranno un ruolo significativo nel plasmare il tuo successo professionale e finanziario.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

Durante il primo trimestre dell’anno, l’influenza di Saturno nella tua decima casa assicura stabilità e progresso nella tua carriera. Probabilmente otterrai il riconoscimento per il tuo duro lavoro e la tua dedizione, insieme alle possibilità di assumere nuove responsabilità. Finanziariamente, è un periodo per concentrarsi sul consolidamento delle risorse. Evita spese inutili per mantenere un flusso di cassa sano.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Con Giove che passa alla tua seconda casa ad aprile, questo periodo porta guadagni finanziari e felicità nella tua vita familiare. Gli imprenditori potrebbero notare un aumento significativo dei profitti, mentre i professionisti potrebbero vedere valutazioni o bonus arrivare sulla loro strada. Il networking giocherà un ruolo cruciale nell’aprire nuove opportunità.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

Questo trimestre ti mantiene in una posizione finanziaria ottimista mentre Saturno si sposta all’undicesima casa. Nuove collaborazioni e partnership potrebbero venire sulla tua strada, portando prospettive di reddito aggiuntivo.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

Mentre l’anno volge al termine, la combinazione di Giove e Saturno in posizioni di supporto garantisce una crescita costante. Finanziariamente, puoi raccogliere i frutti dei tuoi sforzi dall’inizio dell’anno. I risultati di carriera aumenteranno la tua fiducia e miglioreranno la tua reputazione.

Amore

Prospettive generali nel 2025

Nel 2025, potete aspettarvi un anno pieno di calore, crescita e gioia nell’amore. Il movimento di Giove incoraggerà nuovi inizi nella tua vita amorosa, mentre Saturno ti aiuterà a costruire relazioni più forti e significative. Se stavi cercando stabilità e realizzazione emotiva, quest’anno porta opportunità di crescita, equilibrio e connessioni più profonde.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

Il primo trimestre del 2025 porta un senso di armonia e ottimismo alla tua vita amorosa. Potresti trovarti a formare nuovi legami o approfondire le relazioni esistenti. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che condivide i tuoi valori e i tuoi obiettivi a lungo termine. Per coloro che hanno relazioni, questo periodo incoraggia un rinnovamento della fiducia e della comprensione, rendendolo un ottimo momento per rafforzare il tuo legame emotivo.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Nel secondo trimestre, l’amore continuerà ad essere un obiettivo centrale, con nuove opportunità di crescita. Potresti sperimentare un aumento di gesti romantici o conversazioni significative che ti avvicinano al tuo partner. Questo è un momento per coltivare la relazione e trascorrere del tempo di qualità insieme. Se sei single, è un periodo eccellente per incontrare nuove persone e le connessioni formate durante questi mesi sono probabilmente significative.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

A metà anno, aspettati una fase più appassionata e intensa nella tua vita amorosa. La connessione con il tuo partner può approfondirsi e, se ci sono stati dubbi o incomprensioni, saranno risolti con una comunicazione chiara. Per i nativi del Toro single, questo periodo potrebbe portare una storia d’amore emozionante che sembra destinata. Goditi la vicinanza emotiva che ti circonderà.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

L’ultimo trimestre dell’anno porterà un senso di pace e contentezza nella tua vita amorosa. Le relazioni che sono state coltivate durante tutto l’anno continueranno a fiorire e godrai di maggiore stabilità. Se sei in una relazione impegnata, potresti sentirti nel ritmo perfetto, e questo è il momento di pianificare il futuro.