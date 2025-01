Oroscopo 2025 Scorpione: a confronto le previsioni nei settori del lavoro e dell’amore, di un astrologo inglese, Kyle Thomas e di uno indiano, J.N.Pandey.

La previsione inglese

“I primi cinque mesi dell’anno saranno particolarmente lenti, ma potrebbero darti la possibilità di seguire la corrente, recuperare la vita o riconnetterti con persone del passato”, dice Thomas. “Se cerchi di riunirti a una vecchia fiamma o amante, allora sarai particolarmente favorito”.

Nel frattempo, Thomas afferma che c’è una “maggiore enfasi” sulle questioni di ricchezza, in particolare su asset, accordi o investimenti, nella prima metà dell’anno.

Lavoro e soldi

Fai attenzione ai soldi, Scorpione! “Focalizza l’attenzione sulla creazione o gestione della ricchezza nella prima metà dell’anno”, dice Thomas.

“Da metà estate fino alla stagione dei compleanni, provate nuovi metodi di creazione di ricchezza che potrebbero essere nuovi ed entusiasmanti per voi.

“Da metà primavera fino all’autunno, potresti anche dover affrontare situazioni legate all’occupazione e al lavoro”, aggiunge Thomas, elencando come esempi “la gestione di una lista di priorità in continua crescita, la ricerca di una posizione migliore o il tentativo di trovare un vero equilibrio tra lavoro e vita privata”.

“Un cambiamento destinato a cambiare il mondo del lavoro potrebbe anche verificarsi all’inizio della primavera”, aggiunge. “Se vuoi intraprendere nuovi studi accademici, fallo nella seconda metà dell’anno e potresti essere ampiamente ricompensato”.

Amore

“Quest’anno si verificheranno eventi che riguardano la tua vita personale”, prevede Thomas. “Potrebbero arrivare incontri, inizi, punti di svolta”.

Questi eventi potrebbero avere un effetto sul vero amore e sugli appuntamenti o persino sui figli e sulla fertilità, dice. “Le connessioni con le anime gemelle ti stanno chiamando. È probabile che si verifichino a fine inverno o inizio autunno”.

Se non hai una relazione, Thomas consiglia di uscire con qualcuno che non rientra nel tuo “tipo normale”. Divertiti, cogli l’occasione ed esplora tutte le opzioni!

La versione indiana

Lavoro e finanza

Il 2025 è un anno pieno di trasformazione per la carriera e le finanze. I movimenti planetari suggeriscono un mix di sfide e ricompense, spingendoti a rimanere determinato e adattabile. Con Saturno che influenza le case critiche, la tua resilienza e il tuo pensiero strategico saranno le chiavi per navigare nel terreno finanziario e professionale. Il posizionamento di Giove porta momenti di crescita e partnership, rendendolo un anno di progressione costante.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

Il primo trimestre del 2025 potrebbe sembrare un periodo di bilanciamento. Con Saturno nella tua settima casa, le partnership e le collaborazioni professionali richiederanno la tua attenzione. Potresti incontrare persone influenti o rivisitare vecchie connessioni, aprendo le porte a nuove opportunità. Tuttavia, la pianificazione finanziaria sarà cruciale, poiché la posizione di Giove potrebbe innescare spese inaspettate.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Questo trimestre segna un cambiamento mentre Saturno passa alla tua ottava casa e Giove entra nella tua ottava casa. Questa combinazione suggerisce che le spese legate alla salute o gli obblighi finanziari possono emergere, richiedendo un’attenta gestione. Professionalmente, questo è il momento di calpestare con cautela, evitando rischi inutili.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

La fase di metà anno porta fortune miste. L’influenza di Saturno nella tua ottava casa potrebbe causare alcuni ostacoli alla carriera, come ritardi o responsabilità aggiuntive. Tuttavia, l’energia positiva di Giove ti assicura di trovare soluzioni attraverso il pensiero strategico.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

L’ultimo trimestre del 2025 vede un miglioramento nella tua vita professionale. Il transito di Giove incoraggia la crescita finanziaria e il progresso di carriera, specialmente per coloro che si trovano in campi creativi o orientati alla ricerca. Potresti chiudere l’anno con un risultato o un riconoscimento significativo.

Amore

Sarà un anno trasformativo in amore. Il movimento di Giove porterà sia opportunità che sfide nelle relazioni romantiche. La tua vita sociale sarà attiva e ci saranno numerose opportunità di incontrare nuove persone. L’anno è promettente per profonde connessioni emotive, ma potrebbe essere necessario affrontare alcuni alti e bassi lungo la strada.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

L’inizio dell’anno sarà un periodo di auto-riflessione in amore. Se hai una relazione, potrebbero esserci momenti di distanza emotiva che ti spingono ad avere conversazioni oneste. Per i single, questo è un momento ideale per concentrarsi sulla crescita personale e prendere decisioni su ciò che vuoi veramente in un partner.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Entro la primavera, la tua vita amorosa diventerà più attiva. Le relazioni che iniziano durante questo periodo avranno il potenziale per diventare qualcosa di significativo. Per coloro che hanno già relazioni, aspettatevi stabilità e legame emotivo.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

I mesi estivi porteranno alcuni colpi di scena emozionanti. Se hai avuto una relazione a lungo termine, questo periodo può offrire opportunità per nuove avventure e una comprensione più profonda l’uno dell’altro. I single si troveranno circondati da potenziali interessi amorosi.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

Verso la fine dell’anno, la tua vita amorosa sarà piena di crescita emotiva. Le relazioni esistenti si rafforzeranno e i single avranno la possibilità di costruire una connessione significativa. La fine dell’anno porta stabilità e armonia,.