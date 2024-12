Benvenuti nel 2025! Con Plutone nel vostro segno, vi trovate nel pieno di una trasformazione personale, avvertite il bisogno di rompere con comportamenti del passato che non sono più in linea con il vostro modo di essere. Il desiderio è quello di cambiare radicalmente in qualche settore della vostra vita. Sarà dunque un anno di innovazione! Giove in Gemelli, nella prima parte dell’anno favorirà la vita sociale, stringerete nuove amicizie, troverete nuove collaborazioni. Il pianeta vi offre l’opportunità di ampliare gli orizzonti, a livello personale e professionale.

E nel lavoro, sarete ammirati per le vostre idee innovative dunque esprimetele poiché potreste ricevere dei concreti riconoscimenti. Altra splendida notizia: Saturno e Urano, governatori del vostro segno, saranno finalmente in aspetto positivo: il primo in Ariete (dal 25 maggio al 31 agosto) e il secondo in Gemelli (dal 7 luglio al 8 novembre): è un anno in cui avvertirete chiaramente che il vento sta cambiando, vi porterà verso uno splendido 2026. Verso la fine del secondo semestre un’inaspettata opportunità lavorativa potrebbe presentarsi, portando con sé nuove emozioni: preparatevi a cogliere l’attimo! In questo 2025 accogliete il cambiamento con la tipica curiosità e creatività del vostro segno!

Oroscopo Acquario 2025: denaro

Da gennaio a fine maggio i pianeti vi consigliano di tenere d’occhio la gestione del budget: le entrate di denaro ci saranno ma evitate di spendere allegramente e, soprattutto di correre dei rischi, prima di prendere decisioni importanti, informatevi! Da giugno a fine ottobre potrete allentare i cordoni della borsa, concedervi qualche gratificazione o investire il denaro in un acquisto importante.

Amore

Le relazioni saranno al centro dell’attenzione, da febbraio a giugno, il lungo transito di Venere favorirà incontri per chi è solo, sarà il periodo ideale per aprirvi a nuove esperienze romantiche. In coppia, dedicare tempo al dialogo e alla comprensione reciproca rafforzerà il legame, così come introdurre un po’ di pepe nel quotidiano, uscire dalla routine.

Forma fisica

E’ un importante anno di trasformazione, sarete motivati a migliorare lo stile di vita, dedicarvi a nuove attività in cui impegnare le energie e stimolare la creatività. Al contempo il lavoro chiederà molto per cui quando vi sentite stanchi, ricaricate le batterie, non premete l’acceleratore a rilassatevi.

Prima decade

Il 2025 si apre in compagnia di Plutone nel vostro segno, transito che annuncia una trasformazione radicale nella vostra vita personale o nella professione. In questo secondo ambito potreste raggiungere il picco del successo grazie all’arrivo di splendide opportunità. In generale il 2025 sarà un anno di progresso, di espansione e grazie a Saturno che farà capolino in Ariete – dal 25 maggio al 1 settembre.- sarete spinti a costruire su solide basi e a ottenere la stabilità finanziaria. Tuttavia ci sono due periodi in cui fare attenzione: tra il 12 aprile e il 19 maggio e tra il 23 settembre e il 29 ottobre. Giornate in cui nelle finanze non dovete superare i limiti del budget e, inoltre, pensare di essere al di sopra della legge. Altra buona notizia: Urano in Gemelli (dal 7 luglio al 8 novembre) accentuerà la vostra creatività, avrete idee innovative che dovrete concretizzare. Saranno molto apprezzate, dunque non abbiate paura di correre qualche rischio calcolato. A dicembre, fate un passo indietro per apprezzare i progressi ottenuti in questo anno che segna la vostra rinascita!

Seconda decade

Da gennaio ad aprile 2025, Giove in Gemelli vi terrà per mano: il che vuol dire che il pianeta della fortuna vi permette di aprire nuove porte, cogliere delle opportunità, ricevere dei riconoscimenti, una promozione o ottenere bei vantaggi! La vostra creatività sarà al massimo, con la possibilità di concretizzare delle idee che avete a lungo accarezzato. E’ il periodo ideale per promuovere i vostri progetti, ampliare il raggio d’azione, stringere nuove conoscenze e trovare degli alleati! Tra il 24 luglio e il 13 settembre, il pianeta sarà in buon aspetto con Saturno in Pesci: potrebbe spingervi a concludere positivamente l’acquisto o la vendita di una casa.

Con Venere in Ariete in armonia per buona parte dell’anno, godrete di momenti di piacere e gratificazione personale. In ogni caso, che si tratti di relazioni di lavoro o di amicizia saprete distinguere chi merita il vostro tempo e a chi dovete mettere dei limiti. In primavera, le relazioni interpersonali saranno al centro dell’attenzione: la comunicazione aperta sarà fondamentale per evitare malintesi. Estate ricca di incontri stimolanti, con possibilità di trasformare un’amicizia in qualcosa di più profondo. Per chi è in coppia, il periodo sarà ideale per rafforzare l’intesa.

Terza decade

Dal 1 gennaio al 7 luglio e dal 8 novembre al 31 dicembre, Urano in Toro annuncia cambiamenti – desiderati o inattesi ma comunque necessari -nella vita domestica, familiare e/o professionale e ciò creare un po’ di agitazione e stress. Saturno in Pesci continua a guardare il vostro settore delle finanze: il transito richiede prudenza e lungimiranza, soprattutto nei primi venti giorni di giugno e dal 22 ottobre al 6 novembre. In questi due periodi , dovete attenervi al budget e non sforare. E passiamo alle notizie positive: Giove in Gemelli dal 25 aprile al 9 giugno, nel vostro settore della comunicazione, vi permette di aprire porte importanti, ottenere delle collaborazioni di lavoro, stringere nuove amicizie. Altro periodo molto positivo va dal 13 settembre al 31 dicembre: sarete spinti a esplorare nuove possibilità, sia a livello professionale che personale. Dicembre chiuderà l’anno con una sorpresa inaspettata che vi preparerà per un 2026 ancora più promettente.