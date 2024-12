L’inizio del 2025 sarà di fuoco, proprio come è il vostro segno: Marte in Leone in buon aspetto con Plutone in Acquario, annuncia cambiamenti positivi! In generale, è un anno che segna un nuovo inizio e una trasformazione in cui per progredire sarà importante lasciare alle spalle ciò che è vecchio e aprirvi al nuovo, E’ quanto annuncia il transito di Saturno che dopo 30 anni torna nel vostro segno, seppure nel 2025 temporaneamente.

Il pianeta vi chiede dove è che dovete apportare dei cambiamenti. Se avete rimandato decisioni importanti o eluso degli impegni, il 2025 ti spingerà ad assumere nuove responsabilità e a costruire su basi solide con pazienza e tenacia, qualità non sempre naturali per l’impulsivo Ariete. Che si tratti di raggiungere un obiettivo a lungo termine, consolidare la carriera o rivalutare le relazioni personali, la presenza di Saturno vi aiuterà a essere strategici e metodici. Tenete presente che fino al 9 giugno, Giove sosterà in Gemelli: sarete pieni di idee e ansiosi di condividerle con il mondo circostante. Lavoro o vita sociale ciò che direte o scriverete avrà un notevole impatto. Sfruttate questo passaggio per prendere l’iniziativa o fare progressi nella carriera.

Oroscopo Ariete 2025: denaro

Saturno nel vostro segno vi spingerà a rivedere il vostro rapporto con il denaro e creare una solida base finanziaria anche ottimizzando le vostre abitudini di spesa. Per alcuni Ariete non è escluso pensino seriamente a investire una somma importante per l’acquisto di una casa.

Amore

La sosta di Venere in Ariete, fino a giugno, se siete soli, segna un periodo di nuove ed entusiasmanti relazioni romantiche. Sarete magnetici, avrete l’effetto calamita e sarà il momento di mettervi in giorno ed esplorare nuove possibilità. In coppia, grazie al pianeta rosa, approfondirete la relazione, riscoprirete il divertimenti insieme e la passione!

Forma fisica

Soprattutto a marzo e a settembre, dovete prendere cura di voi stessi, dei vostri bisogni e le esigenze, così da condurre uno stile di vita sano ed equilibrato. Quando provate stanchezza e stress dedicate del tempo al riposo e a pratiche di benessere, come lo sport e la meditazione.

Prima decade

Nel 2025 vi muoverete come carri armati, determinati a realizzare ciò che avete in mente anche se ciò dovesse comportare di imboccare una direzione totalmente inedita. E sicuramente, grazie alla forza di volontà ce la farete a dare il via! In particolare tra i mesi di aprile e ottobre, il buon aspetto tra Plutone in Acquario e Nettuno (che dal 1 aprile uscirà dai Pesci ed entrerà in Ariete) vi sentirete fortissimi, imbattibili e prenderete delle decisioni coraggiose che vi permetteranno di distinguervi dalla massa!

A dare un’ulteriore mano – da luglio – sarà la presenza di Urano in Gemelli: entrerete in contatto con persone diverse e sarete liberi di esprimervi! Senza dimenticare la presenza di Saturno nel vostro segno – da maggio a settembre – che rappresenta il culmine di anni di sforzi e di impegno verso i vostri obiettivi. Il duro lavoro svolto in precedenza sarà ricompensato con risultati, successo, soddisfazione, riconoscimento. Unica accortezza: dai primi di giugno a fine luglio, la presenza di Giove in Cancro rischia di rendervi impulsivi e spendaccioni nonché spingere a indulgere in qualche peccato di gola di troppo.

Seconda decade

Se il 2024 ha frenato il vostro slancio, il vostro entusiasmo, nel 2025 l’atmosfera sarà più leggera. soprattutto da gennaio fino al 24 aprile, Giove in Gemelli rappresenta un’opportunità per concentrarvi sul giro delle amicizie e sulla vita sociale. In questo periodo avvertirete il desiderio di frequentare e muovervi, conoscere nuove persone. Il pianeta della fortuna, tornerà a guardare la vostra decade tra il 24 luglio e il 13 settembre ma questa volta per proteggere il vostro ambiente familiare. Potreste mettere su casa, cambiarla o ampliare la famiglia, accogliere una nascita. Tuttavia fate attenzione: sarete particolarmente sensibili alle piccole ingiustizie familiari e ciò creare qualche rivalità. Nella seconda metà di maggio, nella professione le vostre azioni avranno una portata non indifferente e potrete essere orgogliosi dei vostri risultati. La seconda metà di novembre sarà ricca di gioia e buon umore. Concluderete l’anno in bellezza, a patto di non essere prepotenti con chi vi circonda e fare leva sulla modestia e sulla diplomazia.

Terza decade

Tra il 23 febbraio al 25 maggio, Saturno in Pesci sosterà alle spalle della vostra decade: il pianeta rappresenta un invito alla riflessione e alla pazienza. In questo periodo non precipitate niente, fate tesoro delle esperienze del passato per costruire in modo solido. Anche perché da maggio e fino a metà giugno Giove in Gemelli vi guarderà in modo benevolo, vi dota di entusiasmo, ottimismo ma dovrete cogliere al volo le fortunate occasioni che non mancherà di offrire su un piatto d’argento.

Soprattutto durante le prime due settimane di giugno, potreste addirittura assicurarvi il successo più brillante di questo 2025. E’ un buon momento inoltre per guadagnare di più studiare, viaggiare, concludere affari e risolvere questioni legali. Fate attenzione invece da metà settembre a fine anno, la presenza di Giove in Cancro vi renderà poco razionali, capricciosi, persino un po’ invadenti con le persone care ma non solo, rischiate di spendere e spandere..In ogni caso grazie al Sole e Marte in Sagittario l’anno si concluderà bene grazie alle dimostrazioni di affetto, di generosità di entusiasmo.