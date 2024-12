Il 2025 sarà un anno di progressi significativi: con impegno e positività, potrete raggiungere i vostri obiettivi. Abbracciate il cambiamento e guardate al futuro con ottimismo! Saturno, vostro pianeta governatore, vi presenterà delle sfide che, se affrontate con determinazione, porteranno a risultati significativi. In ambito professionale, potrebbero aprirsi nuove opportunità che richiedono il vostro impegno massimo: non abbiate timori, la vostra perseveranza sarà premiata.

Tuttavia, verso l’inizio di settembre, quando Saturno entrerà in moto retrogrado in Pesci, sarebbe bene riflettere sui primi sei mesi dell’anno e capire in quali settori della vostra vita dovreste eventualmente ripartire da zero. Se avete commesso degli errori avete la possibilità di correggere il tiro. La vostra natura razionale e pratica vi guiderà verso investimenti saggi, ma attenzione a non essere troppo cauti: a volte, il rischio calcolato può portare a grandi ricompense. In sintesi, il 2025 sarà un anno di progressi significativi: con impegno e positività, potrete raggiungere i vostri obiettivi.

Oroscopo Capricorno 2025: denaro

Nella prima parte dell’anno l’opportunità di migliorare il settore delle finanze e sentirvi rassicurati. Da giugno a ottobre, cercate di risparmiare: potrebbero esserci delle spese impreviste oppure nei momenti di stress lanciarvi nelle spese impulsive. Cercate di mantenere un equilibrio tra entrate e uscite.

Amore

In coppia, è l’anno ideale per rafforzare la relazione: sarà importante dunque esprimere sinceramente i sentimenti, non ultimo per evitare malintesi. Soli: sorprese in programma soprattutto nella seconda parte del 2025. Ad attendervi ci sono incontri interessanti, dunque apritevi al mondo circostante, uscite!

Forma fisica

In alcuni momenti dell’anno sarete sotto pressione per cui è consigliabile prestare attenzione allo stress: dedicate del tempo a voi stessi, praticando attività che vi rilassano e rigenerano le energie. In estate, un viaggio potrebbe darvi la carica necessaria per affrontare il resto dell’anno con rinnovata energia.

Prima decade

Che si tratti di lavoro o vita personale è un anno in cui avete bisogno di cambiare, di nuovi stimoli! In ogni caso fate attenzione: dal 30 marzo al 22 ottobre e dal 25 maggio al 1 settembre, prima Nettuno in Ariete e poi Saturno in Ariete, potrebbero scatenare esitazioni, dubbi, insicurezza, ritardi e complicazioni. Ai due pianeti si aggiunge, dal 9 giugno al 24 luglio, la presenza di Giove in Cancro che vi renderà meno razionali del solito. Avrete la possibilità di realizzare le ambizioni, un progetto importante e fare progressi, tra il 22 settembre e il 9 ottobre e tra il 15 e il 28 dicembre, con Marte in Capricorno vi troverete sotto i riflettori ma non vi dispiacerà brillare grazie a un vostro successo ottenuto a suon di determinazione.

Seconda decade

Dal 1 gennaio al 25 febbraio Saturno in Pesci abbraccerà la vostra decade e dal 1 gennaio al 25 aprile, Giove strizzerà l’occhiolino. Avrete bisogno del loro sostegno: i due pianeti vi metteranno in grado di affrontare i problemi scatenati da Marte in Cancro nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro e di evitare eventuali rotture. In caso di discussioni anziché rimuginare senza sosta, impegnate le energie in qualcosa di ben più interessante! Tra il 19 luglio e il 19 settembre, Giove in Cancro potrebbe permettervi di concludere un contratto vantaggioso. Il pianeta vi spinge a fare progressi significativi nella vita in generale, avvertirete il bisogno di divertirvi e, al contempo guadagnare di più. Ma la chiave del successo è la moderazione, ed evitare di incanalare l’entusiasmo in troppi progetti.

Terza decade

Tra gennaio e aprile, nervi saldi: l’anello di sosta di Marte in Cancro nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro, potrebbe creare fastidi, problemi, nervosismo, voglia di polemizzare con chi vi circonda. Fortunatamente due pezzi da novanta astrali come Saturno e Nettuno entrambi in Pesci, correranno in vostro soccorso e sarete in grado di placare l’atmosfera, allentare le tensioni e rilassarvi. Tra il 21 luglio e il 7 agosto vi impegnerete a tutto campo per realizzare le vostre ambizioni, e tra il 21 ottobre e il 4 novembre canalizzerete le energie a disposizione per concretizzare un progetto personale o professionale che avete a cuore.