Ad attendervi c’è un 2025 indimenticabile, brillerete come mai prima d’ora! Ad accompagnarvi ci sarà una notevole determinazione e forza di volontà. La presenza di Giove in Gemelli, fino al 9 giugno, fa arrivare la fortuna e il successo, la vostra carriera prenderà una piega positiva, con possibilità di promozioni e riconoscimenti. Al contempo, il pianeta promette cambiamenti entusiasmanti nelle relazioni, vi consentirà di incontrare nuove persone e stringere legami significativi.

Tenete presente che durante il 2025 potreste voler accrescere il vostro talento grazie a nuove competenze e l’apprendimento di nuove conoscenze attraverso un corso di studi e qualsiasi cosa decidiate di fare si rivelerà fondamentale. Dal 7 luglio, per alcuni mesi Urano fa il suo ingresso in Gemelli: potreste fare una scoperta fortuita di qualcosa di buono o utile senza nemmeno aver alzato un dito per trovarlo. Per concludere, il vostro 2025 si prospetta come un anno di trasformazione e successo segnato da nuove opportunità e sfide entusiasmanti.

Oroscopo Leone 2025: denaro

Se nei primi sei mesi dell’anno sarete poco attenti a rispettare il budget, ma ve lo potrete permettere, dopo giugno se non volete avere problemi nel settore delle finanze, dovrete necessariamente risparmiare. Evitate di lanciarvi in spese folli soprattutto se in programma avete un investimento importante.

Amore

Le coppie consolidate ritroveranno un equilibrio profondo, passione e complicità ma a settembre, evitate gelosie inutili. Soli: a primavera un incontro romantico speciale potrebbe cambiare la vostra vita.

Forma fisica

Le energie saranno al top nei primi sei mesi dell’anno, potreste sentirvi particolarmente motivati a dare il via ad attività che vi appassionano, come sport, danza o escursioni. A partire da giugno cercate di prestare attenzione ai segnali del vostro corpo. Potreste avvertire la necessità di rallentare il ritmo, riposarvi di più così da mantenere un buon equilibrio.

Prima decade

Per la vostra decade il 2025 è un anno globalmente positivo, anche se Plutone in Acquario nelle relazioni di lavoro e personali potrebbe scatenare lotte di potere e conflitti. Tuttavia, è proprio attraverso il confronto e le lotte di potere che avviene l’evoluzione personale. Trovate un equilibrio tra difendere i vostri diritti e non controllare gli altri. Dal 12 maggio al 14 settembre, con Saturno in Ariete è il periodo più positivo dell’anno per far progredire i vostri progetti a lungo termine e porre basi sicure per i prossimi anni. Sono possibili ottimi risultati, riconoscimenti, una promozione. Soprattutto tra il 12 e il 29 agosto 2025, avrete splendide occasioni che favoriranno un futuro positivo e i vostri progressi. Altra buona notizia: tra luglio e ottobre, Urano farà capolino in Gemelli: vi offre l’opportunità di ripartire su basi migliori, più creative e costruttive.

Seconda decade

Il 2025 si apre alla grande! Dal 23 febbraio Nel 2025 Saturno in Pesci si allontana dai gradi della vostra decade e smette di mettervi sotto pressione. Altra buona notizia: fino ad aprile, Giove in Gemelli guarda benevolmente la vostra decade e vi garantisce solidi progressi nella professione e nel settore delle finanze. Nessuno potrà fermare la vostra corsa verso il successo, mostrerete a tutti di che stoffa siete fatti e stupirete colleghi e boss! E ovviamente il vostro super impegno sarà premiato. Dal 20 al 28 agosto, è un ottimo periodo per condividere idee, fare progetti, comprare e vendere, negoziare e incontrare nuove persone. In generale la creatività sarà al massimo, dunque dedicatevi a progetti artistici o a un hobby. Infine, ricordate di prendere cura della vostra salute, bilanciando lavoro e momenti di relax.

Terza decade

Nel 2025, va detto, Urano in Toro guarda i gradi della vostra decade, nella vostra vita potrebbe far affacciarsi un po’ di instabilità ma non per eventi imprevisti: sarete ribelli, pronti a rivendicare qualcosa ma il consiglio è quello di andarci con i piedi di piombo, soprattutto dal 26 ottobre al 26 novembre. Ma c’è una buona notizia: tra metà aprile e la fine di giugno, Giove in Gemelli vi darà una stretta di mano – fortunata – influenzerà positivamente la carriera, portando nuove prospettive lavorative e riconoscimenti. Sarà un periodo ideale per dimostrare le vostre capacità e fare rete. In amore, le relazioni già consolidate si rafforzeranno, mentre chi è solo potrebbe incontrare qualcuno di speciale in un contesto sociale. Dal 28 maggio al 18 giugno, Marte in Leone, nella vostra decade, vi regala energia, forza, passione e coraggio. La vostra franchezza e sicurezza rendono questo un ottimo momento per avviare nuovi progetti nella vita personale e nella carriera.