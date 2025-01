Cosa dice l’oroscopo del 3 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oggi Caterina Galloni non è in grado di compilare il vostro oroscopo. Ci affidiamo in via eccezionale all’oroscopo dell’astrologo inglese Russell Grant, che legge i segni zodiacali da oltre 50 anni e ha pubblicato queste previsioni sul Mirror.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Si stanno aprendo per te entusiasmanti opportunità di carriera. Il tuo talento nel prevedere le esigenze del pubblico migliorerà la tua reputazione professionale. Prendere in carico un team creativo sarà una sfida gratificante.

Toro (21 aprile – 21 maggio)

Ampliare le tue relazioni sociali può rafforzare la tua determinazione a perseguire un sogno che avevi da bambino. Conta sui tuoi nuovi amici per il supporto; ti motiveranno a compiere azioni coraggiose.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno)

Stai andando d’accordo con i colleghi e i compagni di squadra, anche con quelli che non conosci molto bene. Un nuovo arrivato nel team sembrerà avere una personalità versatile e amante del divertimento e ne rimarrai piuttosto colpito.

Cancro (22 giugno – 23 luglio)

Evita di farti coinvolgere in discussioni online. Se hai la sensazione che qualcuno ami la contesa, prendi le distanze da lui. Stai cercando un impiego? Un lavoro nel settore dei viaggi, dell’editoria o dell’istruzione ti porterà sia soddisfazione emotiva che ricompense finanziarie.

Leone (24 luglio – 23 agosto)

Alcune responsabilità stanno iniziando a sembrare piuttosto pesanti. Tuttavia, più tempo ed energia riesci a dedicare a queste, più facile sarà gestirle. Quando intraprendi nuove attività, speri in un risultato positivo, ma ti prepari anche per qualsiasi sfida che potrebbe presentarsi.

Vergine (24 agosto – 23 settembre)

Non gestire correttamente lo stress attraverso scelte di vita non sane può impedirti di raggiungere l’equilibrio di cui hai bisogno nella vita. È importante sentire di avere il controllo su almeno alcuni aspetti della tua giornata. Unirsi a un gruppo di amici per una passeggiata può motivarti a trascorrere più tempo all’aria aperta.

Bilancia (24 settembre – 23 ottobre)

Non sei sicuro di chi puoi fidarti quando ti ritrovi a lavorare con un gruppo di sconosciuti. Sintonizzati sulle discussioni intorno a te, perché vengono espressi alcuni pensieri affascinanti. Ricorda solo di non rivelare troppo delle tue opinioni. Ci sono momenti in cui è vantaggioso lasciare che siano gli altri a parlare.

Scorpione (24 ottobre – 22 novembre)

Ci sono delle novità entusiasmanti all’orizzonte e questo probabilmente riguarderà la tua carriera. Oltre a questo, una scintilla di creatività motiverà te e il gruppo in cui sei coinvolto a fare qualcosa di completamente fuori dall’ordinario.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Prendersi del tempo per sé è fondamentale, soprattutto quando ci si trova ad affrontare delle decisioni importanti. Se si sta riflettendo sul futuro di una relazione o di un’amicizia, trascorrere qualche momento di tranquillità connettendosi con il proprio cuore e la propria anima. Troverete le risposte che cercate.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Potresti imbatterti in qualche notizia inquietante su qualcuno a cui tieni. Se hai delle preoccupazioni riguardo al tuo partner o a un caro amico, la cosa migliore da fare è affrontarle di persona. Di solito non sei uno che si lascia influenzare dai pettegolezzi, quindi non lasciarti influenzare ora.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Alcune cose sembrano cambiare in un batter d’occhio. Niente rimane uguale per più di un paio di minuti e, anche se sembra un’esagerazione, riflette come ti senti in questo momento. Potresti prenderti una pausa da tutto il caos che ti circonda.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Hai lavorato duramente per sviluppare un’abilità o un talento e questo ora ha il potenziale per aumentare le tue prospettive finanziarie. Le persone sono disposte a pagare per ciò che sai fare. Se gestisci un’attività in proprio, assicurati di mostrare le tue capacità ogni volta che si presenta l’opportunità.

