Oroscopo del mese di dicembre 2023, cosa prevedono gli astri per il segno dei Pesci

per l’ultimo mese dell’anno.

Intorno a lunedì 2 dicembre, quando Venere, governatrice delle relazioni, entra in Scorpione, stai ripensando a chi c’è nella tua cerchia ristretta.

Mercoledì 6 dicembre è retrogrado da giugno: Nettuno va diretto nel tuo segno, Pesci. Nettuno è il pianeta delle illusioni, dei sogni e delle abilità psichiche.

Sebbene il suo movimento diretto significhi che la tua intuizione è più acuta che mai, è anche come se una benda cosmica fosse stata rimessa a posto. Durante Nettuno retrogrado, vediamo le cose per quello che sono (comprese le dure verità sulle relazioni).

Ora che è diretto, il tuo compito è guardare ciò che hai imparato durante la danza all’indietro di Nettuno e integrarlo nella tua vita in modo da divertirti il ​​più possibile. Sono le vacanze e, indipendentemente dai tuoi punti di vista personali sull’argomento, meriti di festeggiare.

Fare molto in questo periodo dell’anno può essere impegnativo, ma una luna nuova nel prepotente Sagittario e nella tua decima casa dello stato sociale martedì 12 dicembre ti porterà ricompense per un lavoro ben fatto.

Anche Mercurio diventa retrogrado in questa data, martedì 12 dicembre. Concedi tempo di viaggio extra e perdona gli altri per gli errori di battitura come vorresti essere perdonato da loro. Ma non lasciarti abbattere dalle notizie di questo valzer al contrario. A questo servono i parenti. Ma in tutta serietà, quando il sole entra nella laboriosa stagione del Capricorno giovedì 21 dicembre, c’è qualcosa di più a portata di mano oltre a una forte etica del lavoro.

L’amore inizia ad arrivare intorno alla luna piena in Cancro martedì 26 dicembre. Quando Venere, governatrice dell’amore e del denaro, entra nella tua decima casa dello stato sociale venerdì 29 dicembre, c’è la possibilità che ciò indichi un flusso di cassa,

E sfoggia il trucco glitterato come il pianeta più fortunato dello zodiaco (Venere, ma Giove è tutto una questione di felici sorprese) che termina il suo retrogrado sabato 30 dicembre, non sai mai chi potresti baciare.