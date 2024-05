Blitz dice

Per qualche giorno sui giornali e nei tg sentiremo le solite frasi: mai più stragi sul lavoro, bisogna fare di più, non è accettabile, il lavoro è un diritto, l’Italia è un Paese fondato sul lavoro, faremo, vedremo. Qualcuno andrà anche a Casteldaccia, si farà qualche foto, qualche selfie, dirà qualcosa in modo corrucciato e […]